Gobierno de Venezuela condecora a perrita rescatista peruana por salvar una vida tras doble terremoto

Un bombero peruano de la unidad USAR posa con su perro de rescate y un documento de reconocimiento, mientras otros miembros del equipo se ven al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Venezuela entregó una medalla y un diploma a Kaira, la perrita rescatista peruana, en reconocimiento por haber localizado con vida a una mujer atrapada tras los devastadores terremotos del 24 de junio. La ceremonia, encabezada por la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, incluyó además un reconocimiento oficial al equipo de bomberos peruanos USAR Perú, que participó en las labores de rescate.

Reconocimiento a Kaira y al equipo USAR Perú

La pastor belga malinois Kaira formó parte del contingente de 40 bomberos que viajó desde Perú para colaborar en la búsqueda de sobrevivientes en las zonas más afectadas por los sismos. El acto de condecoración se realizó en presencia del subteniente Daniel Herrera, guía de Kaira, y del brigadier mayor de los bomberos, Carlos Malpica, quien confirmó que el equipo recibió un documento oficial con la firma de Delcy Rodríguez.

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El diploma, titulado Medalla Mérito del Servicio, destacó que, en las horas posteriores al desastre, “su olfato incansable se convirtió en un faro de esperanza entre los escombros”. El gobierno venezolano expresó su “profunda y sincera gratitud” a los binomios caninos y al personal internacional que brindaron apoyo durante la emergencia.

El equipo USAR del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú concluyó su participación en la emergencia por los terremotos en Venezuela. Composición: Infobae

La labor de Kaira durante la emergencia

Durante las operaciones en el estado de La Guaira, Kaira fue determinante en el rescate de Belkys Barreto, una mujer de 60 años que permaneció casi tres días bajo los restos de un edificio colapsado. Según informó Malpica en declaraciones a la Agencia Andina, la alerta emitida por la canina permitió a los equipos de emergencia ubicar el punto exacto donde se encontraba la sobreviviente e iniciar las maniobras de salvamento.

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La preparación de Kaira y Herrera incluyó años de entrenamiento especializado para actuar en emergencias y desastres, permitiendo localizar personas en zonas de difícil acceso. En la actualidad, el Programa de Búsqueda y Rescate con Canes de Perú cuenta con seis perros operativos y cinco en formación. Kaira fue la única seleccionada para integrar la misión internacional en Venezuela, debido a su experiencia y certificación.

Impacto del doble terremoto en Venezuela

El doble terremoto del 24 de junio, con magnitudes de 7.2 y 7.5, dejó cifras que continúan aumentando. De acuerdo con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el número de fallecidos llegó a 2,645, mientras que los heridos se elevaron a 12,666. El impacto ha sido especialmente severo en Caracas y seis estados del norte, con La Guaira como la región más afectada.

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A raíz de los sismos, 15,050 personas perdieron sus viviendas y 86,117 familias recibieron atención. Se han reportado 6462 rescates y 885 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron. Las autoridades han habilitado 59 campamentos transitorios para albergar a los damnificados y se han registrado 890 réplicas en la zona.

La agencia espacial estadounidense NASA estimó, a través de imágenes satelitales, que aproximadamente 58,870 edificios resultaron dañados o destruidos en el área de impacto.

02/07/2026 Bomberos de la Diputación de Badajoz en Venezuela tras los terremotos POLITICA EXTREMADURA ESPAÑA EUROPA BADAJOZ DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Asistencia a peruanos afectados y respuesta internacional

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que su Sección de Intereses en Caracas mantiene contacto permanente con los connacionales afectados y coordina la evacuación y asistencia humanitaria. De acuerdo con la Cancillería peruana, hasta el momento se reportan siete peruanos desaparecidos y el fallecimiento de tres ciudadanos peruanos, mientras que trece compatriotas han recibido ayuda directa, incluidos menores y mujeres gestantes.

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La ayuda humanitaria enviada por el Gobierno del Perú y otros países es entregada a las autoridades venezolanas que la distribuyen en las zonas más afectadas. Las comunicaciones con la zona continúan siendo difíciles debido a problemas en las líneas telefónicas y la alta demanda de atención.

El terremoto más mortífero en décadas

El doble sismo de junio se ha convertido en el más letal registrado en Venezuela en el último siglo, superando en impacto al ocurrido en 1967 cerca de Caracas, que dejó 245 muertos. La región de La Guaira ya había enfrentado una tragedia por un deslave en 1999.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, el reconocimiento a Kaira y al equipo USAR Perú simboliza la cooperación internacional y la esperanza que persiste en medio de la emergencia.

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