Venezuela

El Gobierno de Venezuela elevó a 2.645 la cifra de muertos por el doble terremoto

La administración de Delcy Rodríguez informó además que hay 12.666 heridos y que 6.462 personas fueron rescatadas tras los temblores que sacudieron al país el 24 de junio

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Equipos de rescate trabajan en el lugar del derrumbe de un complejo de edificios tras los terremotos del 24 de junio en La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo
Equipos de rescate trabajan en el lugar del derrumbe de un complejo de edificios tras los terremotos del 24 de junio en La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo

El terremoto en Venezuela dejó 2.645 fallecidos, 12.666 heridos y 6.462 rescatados, según el balance oficial difundido por el Ministerio de Comunicación e Información. Las autoridades también contabilizan 86.117 familias atendidas y 15.050 personas que permanecen sin vivienda.

El sismo provocó daños estructurales en 885 edificios y el colapso total de 189. En materia de asistencia humanitaria, el parte ministerial registra la distribución de 9.486 toneladas de alimentos, 78.478 bolsas de comida y 453.326 litros de agua entregados a la población afectada.

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El operativo de respuesta movilizó 29.567 efectivos y contó con la participación de 3.305 rescatistas internacionales, además de 25.846 voluntarios registrados. En total, 20.909 pacientes recibieron atención médica desde que se desencadenó la emergencia.

Las autoridades habilitaron 59 campamentos transitorios para albergar a quienes perdieron sus hogares. Hasta la fecha del reporte, el Ministerio de Comunicación e Información contabilizó 890 réplicas del movimiento sísmico principal.

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Miles de personas siguen desaparecidas tras los terremotos del 24 de junio que derrumbaron decenas de complejos de apartamentos, principalmente en la zona costera de La Guaira, al norte de la capital, Caracas.

Búsqueda activa pese a la reducción de probabilidades de supervivencia

Un trabajador sanitario se sienta en el lugar donde se derrumbó un complejo de edificios tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo
Un trabajador sanitario se sienta en el lugar donde se derrumbó un complejo de edificios tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo

Las labores de rescate prosiguen a pesar de que las posibilidades de hallar sobrevivientes se reducen con el paso de las horas. Un rescate ocurrido este jueves renovó las esperanzas entre la población.

En Caraballeda, los equipos de emergencia desplegaron drones y perros rastreadores para evaluar las condiciones de rescate de Fabio, un niño de nueve años que permanece atrapado bajo una edificación derrumbada desde el día del terremoto. La presencia de rescatistas internacionales ascendía el jueves a 3.000, según cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y el número de personas rescatadas con vida durante la semana se elevó a 13.

Numerosos venezolanos se han integrado a las labores en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones.

Miembros del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles caminan por el lugar donde se derrumbó un complejo de edificios tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo
Miembros del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles caminan por el lugar donde se derrumbó un complejo de edificios tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo

La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para “recuperar recursos” destinados a la reconstrucción de la infraestructura dañada. Las negociaciones se producen seis meses después de que Estados Unidos capturara al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, durante una operación en Caracas.

Machado quiere volver a Venezuela

La líder opositora exiliada María Corina Machado sostuvo este viernes que su regreso a Venezuela sería un factor estabilizador tras los terremotos del 24 de junio, y aseveró que el país se encuentra ante un “Estado fallido”.

Machado salió clandestina en diciembre y el lunes acusó al gobierno de Delcy Rodríguez de haber cerrado el espacio aéreo para impedirle volver.

“Después de la tragedia del 24 de junio, mi presencia estabiliza, es parte de las fuerzas organizadoras que el país necesita”, declaró este viernes en una conferencia por Zoom a corresponsales extranjeros.

“Esta tragedia evidenció lo que todos sabíamos, que Venezuela se convirtió en un Estado fallido y que tiene una ausencia absoluta, total, de capacidades de gestionar daños”, protestó.

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