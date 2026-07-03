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Pamela López estalla contra Pamela Franco tras fiesta de cumpleaños: “Eres la eterna clandestina y amante”

La trujillana cuestionó el rol de padre de Christian Cueva y acusó de dependencia emocional a Franco, aumentando la tensión entre las figuras mediáticas

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Pamela López arremete contra Pamela Franco tras su cumpleaños.
Pamela López arremete contra Pamela Franco tras su cumpleaños.

Pamela López tuvo una fuerte reacción tras el cumpleaños de Pamela Franco. La exesposa de Christian Cueva arremetió públicamente contra la cantante, a quien calificó de “clandestina” y “amante oficializada”, luego de que Franco manifestara que no ha superado a su expareja y que incluso consideraría regresar con él si se encontrara soltero.

Durante una intervención en el programa ‘Q’ bochinche!’, Pamela López eligió un tono frontal para dirigirse a Pamela Franco, a quien llamó “Pinocha de la cumbia”. En su mensaje, la trujillana expresó: “Todo el Perú sabe que eres la eterna clandestina, amante y ahora oficializada. Estás trastocada o no sé a qué tienes miedo, pero tranquila, mi amor… puedes descansar en paz”.

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El detonante de este intercambio fue la declaración de Pamela Franco respecto a su vínculo pasado con Christian Cueva. La cantante señaló que no ha superado completamente su relación con el futbolista y sugirió que podría retomar el romance si él se encontrara sin compromiso. Esta afirmación motivó la inmediata reacción de Pamela López, quien negó rotundamente cualquier posibilidad de reconciliación con el padre de sus hijos. “Jamás regresaría con un ser humano del cual me costó tanto salir. No te doy fe de que él me busque, pero que yo regrese (con Cueva) nunca”, aseguró López durante la transmisión televisiva.

Imagen dividida muestra a Pamela López con un micrófono en un fondo naranja y a Christian Cueva en un fondo amarillo con patrón de cuadrícula
Pamela López asegura que no regresaría con Christian Cueva. (Q Bonchinche / Amor y Fuego)

Dependencia a Pamela Franco

En sus declaraciones, Pamela López también abordó la situación emocional y económica de Pamela Franco en relación a Christian Cueva. López afirmó que la cantante experimenta una dependencia similar a la que ella misma habría vivido en el pasado. “El mismo problema que yo tuve, de dependencia por ese ‘cuarto de pollo’ y ‘kion mal hecho’, que lastimosamente es el progenitor de mis hijos, pero hoy en día ya estoy fuera de ese círculo vicioso”, mencionó la exesposa del futbolista.

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El tema de los regalos también formó parte del cruce mediático. Tras los rumores sobre un costoso obsequio de cumpleaños —una camioneta— que Christian Cueva habría dado a Pamela Franco, Pamela López cuestionó la actitud del futbolista como padre. “Puede hacer con su dinero lo que quiera. El 6 de julio es el cumpleaños de mi hija y desde hace dos años su digno padre no le regala ni una torta, ni un globo”, expresó López, resaltando la diferencia de trato entre la cantante y su propia hija.

Christian Cueva enfrenta críticas tras el desalojo de la hija mayor de Pamela López
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¿Cuánto habría costado la fiesta de Pamela Franco?

La reciente celebración de cumpleaños de Pamela Franco generó debate en medios y redes sociales tras revelarse en el programa Amor y Fuego que el costo de la fiesta habría superado los 65 mil soles. La cantante reunió a 150 invitados en un espacio al aire libre, donde destacó la presencia de Christian Cueva y un despliegue de servicios de alto nivel.

Según Amor y Fuego, la decoración de las mesas superó los 5 mil soles y el catering, que incluyó barra libre y variedad de quesos y frutos secos, alcanzó los 27 mil soles. La velada contó con la presentación de la Orquesta Zaperoko por 17 mil soles y la actuación de mariachis, que, de acuerdo con testimonios recogidos por el programa, habrían costado hasta 8 mil dólares, aunque otras fuentes mencionan un mínimo de 2 mil soles.

A estos gastos se sumaron 1,500 soles en sanguchones, mil soles en derechos de autor y 1,200 soles por el grupo electrógeno. El monto total, difundido por Amor y Fuego, posiciona la fiesta de Pamela Franco como una de las más costosas del espectáculo peruano y alimenta el debate sobre el lujo en celebraciones privadas.

Pamela Franco celebró su cumpleaños a lo grande
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