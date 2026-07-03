Perú

Sin agua, sin luz y con materiales abandonados: las deplorables condiciones en que se forman 700 futuras policías en San Bartolo

Durante una visita de fiscalización se constató que las alumnas dependen de camiones cisterna para acceder al agua y desarrollan sus actividades en instalaciones con múltiples deficiencias

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Este reportaje muestra imágenes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP en San Bartolo. Se observan instalaciones deterioradas, con cables expuestos y materiales de construcción. Una mujer es entrevistada en exteriores, mientras un oficial de policía camina en el fondo. El contenido visual se acompaña de gráficos que denuncian el 'deplorable estado' de la escuela y exigen condiciones dignas para los futuros policías. El video es una cobertura noticiosa sobre la situación de la infraestructura policial.

La Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú (PNP) para mujeres, ubicada en el distrito de San Bartolo, continúa funcionando con serias deficiencias en su infraestructura, a pesar de que el proyecto demandó una inversión superior a los S/122 millones y fue entregado parcialmente hace varios años.

Durante una visita de fiscalización, la congresista Carol Paredes expresó su indignación al constatar las condiciones en las que las futuras suboficiales culminan su formación.

Según un informe difundido por Latina Noticias, uno de los principales problemas es la falta de agua potable, lo que obliga a abastecer diariamente a la escuela mediante un camión cisterna. A ello se suman interrupciones del servicio eléctrico durante gran parte del día, pasillos sin iluminación, techos resquebrajados, puertas oxidadas y estructuras deterioradas.

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Materiales abandonados y obra inconclusa

Poste de concreto con caja eléctrica abierta y cables expuestos. Entrada a la Escuela Superior Técnico Profesional PNP San Bartolo, con cartel, reja y figura de policía
La entrada de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP San Bartolo muestra un poste con cables expuestos y un cartel policial desgastado, lo que refleja el estado de sus instalaciones. (Latina)

Durante el recorrido también se observó que parte de la infraestructura viene siendo utilizada como depósito de materiales de construcción que, según la parlamentaria, permanecen en el lugar desde que la empresa encargada ejecutó la obra.

“La escuela de suboficiales también pasa a ser el guardián de los materiales que ni siquiera usa, que la propia empresa ha dejado acá. Lo peor es que se hizo una entrega parcial de este proyecto cuando realmente las condiciones están malas”, cuestionó.

Paredes explicó que el proyecto arrastra una larga historia de retrasos. Indicó que la obra se inició en 2013, enfrentó procesos de arbitraje, fue retomada en 2016 y nuevamente en 2020, hasta que en 2022 se realizó una entrega parcial, aunque sin concluir completamente la infraestructura. “No se ha terminado la obra”, enfatizó.

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Acuerdan nueva licitación

Tras la inspección se realizó una reunión con el ministro del Interior, José Zapata, en la que se acordó impulsar un nuevo proceso para culminar las obras pendientes tanto en la escuela policial de San Bartolo como en otros proyectos similares.

La congresista señaló que el primer paso será evaluar las propuestas de las empresas que participaron en un proceso gestionado a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para luego convocar una licitación que permita ejecutar los trabajos restantes.

“Lo que hemos pedido es que cuando regresemos a hacer la fiscalización vengan con soluciones. Hoy deben evaluar a las diez empresas presentadas y luego convocar el proceso de licitación”, indicó.

Esperan concluir los trabajos en octubre

De acuerdo con la parlamentaria, si el cronograma previsto se cumple, las obras pendientes en la Escuela de Suboficiales de Mujeres de San Bartolo podrían quedar culminadas en octubre.

Actualmente, el centro de formación alberga a 700 alumnas, quienes continúan desarrollando sus actividades académicas en medio de las deficiencias detectadas durante la inspección.

¿Dónde estudiar para ser Policía en el Perú?

Quienes desean integrar la Policía Nacional del Perú (PNP) pueden seguir dos rutas de formación, dependiendo del grado al que aspiren:

  • Escuela de Oficiales de la PNP (Chorrillos, Lima): forma a los futuros oficiales de la institución. La carrera tiene una duración de cinco años (10 semestres) y otorga el grado académico de bachiller y licenciado, además del grado policial de alférez.
  • Escuelas de Educación Superior Técnica Profesional (EESTP): preparan a los futuros suboficiales en un programa de tres años (6 semestres). Estas escuelas están distribuidas en distintas regiones del país y funcionan bajo la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP.

Actualmente, la PNP cuenta con escuelas de formación en Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Puente Piedra, Puno, San Bartolo, Tarapoto, Trujillo y Yungay, entre otras sedes.

Para postular, los aspirantes deben cumplir requisitos como ser peruanos de nacimiento, haber culminado la educación secundaria, aprobar evaluaciones médicas, físicas, psicológicas y académicas, además de cumplir con los criterios de edad y estatura establecidos en cada modalidad de ingreso.

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