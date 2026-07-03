Corte de agua para este sábado 04 y domingo 05 de julio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal anunció que este sábado 4 y domingo 5 de julio ejecutará una suspensión temporal del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana. La medida afectará tanto a viviendas como a negocios y responde a labores de mantenimiento preventivo en la infraestructura de distribución, con las que se busca preservar la continuidad y eficiencia del abastecimiento.
La empresa estatal explicó que la restricción no se aplicará al mismo tiempo en todas las zonas incluidas en el plan. En ese sentido, cada sector contará con un horario específico de interrupción y restablecimiento, de acuerdo con la programación establecida para los trabajos.
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Por ese motivo, Sedapal recomendó a los usuarios revisar el cronograma correspondiente a su distrito y tomar las previsiones necesarias para afrontar las horas en las que no contarán con el suministro. La entidad señaló que estas acciones forman parte de las labores periódicas destinadas a mantener en óptimas condiciones la red de distribución de agua potable.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Sábado 4 de julio
Ate
- A. H. Huaycán zonas K, L y M
- UCV 158B, 158C, 160 B, 170-170B, UCV 171D
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Lurigancho
- Urb. Golf de Huampaní 2da etapa
Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.
Domingo 5 de julio
El Agustino
- Urb. La Atarjea
- Cuadrante: Urb. Serensa
- Nueva Sede del Cuartel Policial
- Almacén Central de Redes Primarias
- Micromedición
- Fábrica de Pintura Croma
- A.H. Señor Virgen de Lourdes
- Coop. Villa del Mar
- Hospital Hipólito Unanue
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
Ate
- Urb. Huaycán zonas V, X y K
- UCV 165A–165B
- Ampliación 16 de Enero
- UCV 163C
- Talleres 30 de Abril
- UCV 237–238 R-P
- Talleres 30 de Abril (parte alta)
- UCV 239
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
Sedapal informó que los usuarios pueden comunicarse con la línea Aquafono, al (01) 317-8000, para realizar consultas y reportar incidencias relacionadas con la suspensión temporal del servicio de agua potable.
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¿Cómo ahorrar el agua en casa?
- Almacena agua en recipientes limpios antes de un corte programado para cubrir las necesidades básicas del hogar.
- Cierra el caño mientras te cepillas los dientes, te enjabonas las manos o lavas los platos para evitar el desperdicio.
- Toma duchas cortas y evita dejar correr el agua más tiempo del necesario.
- Reutiliza el agua empleada para lavar frutas o verduras para regar plantas o limpiar pisos.
- Revisa periódicamente caños, inodoros y tuberías para detectar fugas y repararlas de inmediato.
- Utiliza una lavadora con carga completa para reducir el consumo de agua en cada lavado.
- Lava el auto con balde y esponja en lugar de utilizar una manguera de manera continua.
- Riega jardines durante las primeras horas de la mañana o por la noche para disminuir la evaporación.
- Enseña a todos los integrantes del hogar hábitos responsables para cuidar el agua y evitar su desperdicio.
Funciones de Sedapal
- Producir y distribuir agua potable para abastecer a la población de Lima Metropolitana y el Callao.
- Recolectar, transportar y tratar las aguas residuales mediante redes de alcantarillado.
- Ejecutar labores de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura de agua y desagüe.
- Garantizar la continuidad y calidad del servicio de saneamiento para los usuarios.
- Ampliar y mejorar las redes de distribución y alcantarillado en zonas urbanas.
- Atender emergencias, fugas, aniegos y otros incidentes relacionados con el servicio.
- Brindar atención al cliente mediante canales de consulta, reclamos y orientación.
- Promover el uso responsable del agua a través de campañas de educación y sensibilización ciudadana.
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