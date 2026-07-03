Cinco diputados electos de Fuerza Popular tienen sentencias penales por homicidio, hurto agravado y difamación

El video muestra una serie de entrevistas o declaraciones. Se observa a Francisco Gatica, diputado por San Martín, y a Alexander Salas, diputado por Lima provincias, hablando en espacios exteriores. Rodrigo Pella, identificado como diputado, se presenta con un paisaje de ciudad y montañas detrás. Gabriela Vidart, identificada como abogada, ofrece declaraciones desde un entorno interior. Varios micrófonos son visibles en las escenas al aire libre. | Territorio Tomado

Cinco diputados electos de Fuerza Popular que asumirán funciones en la nueva Cámara de Diputados registran sentencias penales confirmadas, mientras que otros ocho cuentan con sentencias civiles por alimentos o incumplimiento de contratos, según una investigación difundida por Territorio Tomado.

Homicidio, difamación, malversación de fondos, hurto y más

Entre los casos figura el del congresista electo por la región San Martín, Francisco Gatica Vega, quien fue condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad por el delito de homicidio culposo tras un accidente de tránsito que ocasionó la muerte de una persona y dejó a otra gravemente herida.

Consultado sobre el caso, Gatica confirmó la existencia de la sentencia y sostuvo que los hechos ocurrieron hace más de 15 años. “Fue homicidio culposo, accidente de tránsito. Puede revisarlo en la página. Es un caso recontra antiguo”, declaró.

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El legislador electo evitó profundizar en las circunstancias del hecho y señaló que el caso ya fue esclarecido ante las autoridades judiciales.

Sin embargo, la investigación periodística señala que el entonces conductor se encontraba en estado de ebriedad cuando ocurrió el accidente que provocó la muerte de Eulogio Armas García y dejó gravemente herido a Wilmer Gatica Mori.

Otro de los casos corresponde al diputado electo por Lambayeque Javier Castro Cruz, quien registra cuatro sentencias penales por los delitos de difamación, injuria y calumnia.

Cinco diputados de Fuerza Popular en Perú con sentencias judiciales figuran en un panel relacionado con el Jurado Nacional de Elecciones. (Infobae)

El propio parlamentario reconoció los fallos en su contra y los atribuyó a su labor periodística. “He tenido unas dos docenas de querellas. De ellas he tenido unas tres o cuatro sentencias condenatorias que las he asumido con responsabilidad y se han cumplido”, afirmó.

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Asimismo, el informe sostiene que Castro fue sentenciado en primera instancia por difamación agravada tras acusar públicamente a la abogada Gabriela Vidarte Mata de desafiliarlo ilegalmente de un partido político, hecho que el Poder Judicial determinó que era falso.

Además, registra tres sentencias por incumplimiento de pensión de alimentos, las cuales explicó como parte de procesos judiciales derivados de su divorcio.

La diputada electa por Ucayali Jessica Navas Sánchez registra una sentencia por el delito de falsedad genérica, luego de consignar información incorrecta en su hoja de vida.

La legisladora indicó que el caso se originó cuando un personero legal, según alegó, la declaró como bachiller en su hoja de vida al considerar que le correspondía el bachillerato automático, pero ella ya era egresada. “Fue hace muchos años. Ya estoy rehabilitada”, señaló.

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Navas también confirmó que actualmente afronta un juicio oral por presunta malversación de fondos relacionado con un proyecto turístico en el lago Yarinacocha, investigación en la que la Fiscalía atribuye un presunto perjuicio económico superior a los S/500 mil.

El diputado electo por Cajamarca Segundo Ticlla Rafael, exalcalde de Chota, registra una sentencia por hurto agravado en perjuicio del también exburgomaestre Jeiner Julón.

Ticlla aseguró que el proceso respondió a una denuncia impulsada por un adversario político y cuestionó la actuación del sistema judicial. “No me avergüenzo de esa sentencia. Nunca me he dedicado a actos ilícitos. Para mí, la justicia en el Perú es una de las más corruptas del mundo”, manifestó. El parlamentario también registra una sentencia civil por alimentos.

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Otro de los legisladores electos con antecedentes es Alexander Salas Rivera, representante de Lima Provincias y exalcalde de Nuevo Imperial.

Salas fue sentenciado este año en segunda instancia por el delito de usurpación de funciones, luego de remover al procurador de su municipalidad.

El diputado defendió su actuación y sostuvo que el propio procurador reconoció su responsabilidad durante el juicio. “Es solamente por usurpación de funciones. Lo han hecho muy mediático y han hecho daño a mi familia”, declaró.

Ocho diputados también reportan sentencias civiles

La investigación también identificó que otros parlamentarios electos de Fuerza Popular registran sentencias civiles, principalmente por procesos de alimentos e incumplimiento de contratos.

Entre ellos figuran:

Marvin Palma Mendoza

Gladys Andrade Salguero

Carlos Zegarra Sánchez

Karina Beteta Rubin

César Vidaurre Floridas

Royser Castro Grandes

Proética pide transparentar los antecedentes

El director ejecutivo de Proética, José Luis Gargurevich, sostuvo que las autoridades electas deben explicar públicamente el contexto de sus antecedentes judiciales para fortalecer la transparencia.

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Según indicó, la ciudadanía tiene derecho a conocer estos antecedentes antes del inicio de la nueva gestión parlamentaria, especialmente en un escenario marcado por el deterioro de la confianza en el Congreso.