Piden a José María Balcázar acelerar medidas ante posible Fenómeno El Niño global y no esperar a Keiko Fujimori

Habitantes de Tumbes transitan por calles inundadas por las crecidas del fenómeno El Niño, junto al retrato del presidente de Perú, José María Balcázar (Andina)

A pocas semanas de la asunción del gobierno de Keiko Fujimori, prevista para el 28 de julio, y mientras los organismos especializados mantienen la alerta por la continuidad del Fenómeno El Niño Costero y el probable desarrollo de un Fenómeno El Niño en el Pacífico central durante los próximos meses, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) pidió al Ejecutivo de José María Balcázar adoptar medidas inmediatas de prevención y mitigación para reducir el impacto de un eventual escenario climático adverso.

El presidente ANGR, Luis Ernesto Neyra León, exhortó al Gobierno de transición a no postergar las medidas de prevención hasta la llegada de la nueva administración, al advertir que el país ya enfrenta un episodio de El Niño costero y que las condiciones oceánicas podrían agravarse hacia un Fenómeno El Niño global en los próximos meses.

PUBLICIDAD

“Ya estamos en un fenómeno de El Niño costero, pero probablemente se calienten más las aguas en la zona 1+2 y 3.4 y podamos tener un fenómeno de El Niño global. Necesitamos tomar medidas, no esperar al nuevo gobierno. Desde ahora se deben iniciar todos los trabajos de mitigación y prevención que puedan culminarse hasta fin de año”, manifestó el también gobernador regional de Piura.

La demanda de la ANGR se produce en un contexto de preocupación por la capacidad de respuesta del Estado frente a eventuales lluvias intensas e inundaciones. En una nota de prensa, la institución recordó que el traslado de obras inconclusas de la extinta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) hacia los gobiernos regionales, tras la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), no ha sido suficiente para garantizar una adecuada prevención del riesgo de desastres.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori deberá enfrentar el Fenómeno El Niño cuando asuma su mandato como presidenta del Perú. (Foto composición: Infobae Perú)

Piden presupuesto y continuidad de proyectos

Además de las medidas frente al fenómeno climático, Neyra solicitó que el Ejecutivo instruya a los ministerios para incorporar los proyectos priorizados por los gobiernos regionales y garantice la continuidad de las principales obras de inversión en todo el país.

“Usted debe dar la orden de que haya presupuesto para los diferentes proyectos de las diferentes regiones del país. Por eso hemos venido aquí”, expresó durante la sesión del Consejo de Estado Regional.

La ANGR también reiteró su preocupación por el Proyecto de Ley N.° 14799 de Crédito Suplementario 2026, al señalar que destina a los gobiernos regionales menos del 10 % de los recursos ordinarios para inversiones, por lo que insistió en asegurar el financiamiento de obras estratégicas previamente sustentadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

PUBLICIDAD

Destacan ejecución presupuestal regional

En otro momento de su discurso, Neyra resaltó el nivel de ejecución presupuestal alcanzado por las actuales autoridades regionales, atribuyéndolo al trabajo coordinado entre el Ejecutivo y los gobiernos subnacionales mediante los Consejos de Estado Regional.

“Anteriormente los gobiernos regionales no superaban el 60 % de ejecución presupuestal. Esta camada de gobernadores y gobernadoras ha logrado superar el 92 %, algo histórico en el Perú”, afirmó.

El presidente de la ANGR sostuvo que ese avance demuestra la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno y expresó su expectativa de que el décimo Consejo de Estado Regional concluya con acuerdos concretos.

PUBLICIDAD

“Queremos respuestas positivas por parte del Ejecutivo. De acá al 28 de julio aún podemos tener resultados positivos para nuestro país”, enfatizó.

Gobierno aprueba S/300 millones para enfrentar El Niño

ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)

Hace unos días, el Gobierno de transición aprobó una asignación extraordinaria de S/300 millones para reforzar las acciones de prevención y respuesta frente al Fenómeno El Niño, recursos que se suman a las medidas ya previstas para atender la emergencia climática. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que el dinero será destinado a proyectos prioritarios de reducción del riesgo de desastres, con el objetivo de acelerar obras de prevención y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante posibles lluvias intensas, inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno.

PUBLICIDAD

Además, el Ejecutivo informó que el país cuenta con más de US$2.000 millones en fondos contingentes para enfrentar un eventual Fenómeno El Niño y gestiona un crédito adicional por US$500 millones con organismos internacionales para ampliar el respaldo financiero. Según el MEF, estas acciones buscan asegurar la continuidad de las intervenciones de prevención y dejar encaminadas las medidas que deberá ejecutar la próxima administración frente al riesgo climático.