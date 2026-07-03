Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 3 de julio de 2026

Una estación de servicio Petroperú en Perú indica los precios de la gasolina, diésel, GLP y GNV para los diferentes vehículos que se abastecen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de los combustibles en Perú, tanto para usuarios particulares como para quienes dependen del transporte público, presenta una disparidad importante entre Lima y provincias. La volatilidad internacional y los factores logísticos internos han generado una brecha que puede alcanzar hasta seis soles por galón según el distrito, el tipo de carburante y la ubicación de la estación de servicio. Esta variación obliga a los consumidores a consultar tarifas en tiempo real y buscar alternativas para reducir el impacto en el presupuesto familiar.

El precio del gasohol, el gas licuado de petróleo (GLP), el gas natural vehicular (GNV) y el diésel se ha incrementado de manera sostenida desde inicios de 2026. Las razones principales radican en la cotización internacional del crudo, los impuestos internos como el ISC e IGV, los costos de transporte y los márgenes de ganancia de las estaciones. Además, el traslado desde puertos o refinerías hasta las regiones alejadas eleva el precio en provincias respecto a la capital.

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Un mapa de Perú, con autos de juguete que marcan rutas, ilustra la distribución geográfica de los precios de combustibles como gasolina y diésel, con el logo de Petroperú visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios actualizados de gasoholes, diésel, GLP y GNV en Lima y provincias

Según reportes oficiales, los valores referenciales en Lima al 3 de julio de 2026 son:

Gasohol Regular (90 octanos): S/ 16,29 – S/ 21,49 por galón

Gasohol Premium: S/ 17,28 – S/ 23,99 por galón

Diésel B5 S-50 UV: S/ 18,49 – S/ 24,99 por galón

En provincias, los precios tienden a incrementarse por encima de estos valores. Por ejemplo, el diésel en Cusco parte de S/ 17,97 y llega a S/ 19,99, mientras que el gasohol regular en Ica inicia en S/ 16,58. La diferencia responde a mayores costes logísticos y márgenes de ganancia.

Una mano sujeta la manguera de un surtidor mientras la pantalla digital muestra los precios de la gasolina, diésel, GLP y GNV en una estación de servicio urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios de gasoholes en grifos principales de Lima y provincias

La consulta de precios en tiempo real se ha vuelto indispensable para los conductores. En Lima, existen notorias diferencias entre distritos:

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 16,15

Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,09

Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 15,70

En zonas céntricas, el gasohol premium y el diésel suelen alcanzar el máximo del rango. La recomendación para los usuarios es comparar diariamente las tarifas utilizando plataformas digitales que permiten filtrar por cercanía y precio.

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Una estación de servicio en Lima, Perú, presenta surtidores con los distintos tipos de combustibles disponibles: GNV, GLP, Diésel y Gasolina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

GLP y GNV: alternativas económicas frente a la gasolina

El GLP y el GNV se han consolidado como opciones más asequibles para quienes buscan optimizar su gasto en combustible, especialmente taxistas y conductores de aplicaciones. Ambos permiten recorrer más kilómetros por menor costo y, en el caso del GNV, contribuyen a reducir las emisiones contaminantes.

Entre los principales beneficios del GLP y GNV se encuentran:

Menor costo por kilómetro respecto a la gasolina

Reducción significativa del gasto mensual para quienes usan el vehículo como herramienta de trabajo

Consulta de precios en tiempo real mediante aplicaciones oficiales

La disponibilidad de GLP y GNV puede ser limitada en ciertos distritos o regiones, por lo que se recomienda planificar el abastecimiento.

Una estación de servicio peruana presenta sus surtidores de GNV, GLP, Diésel y Gasolina en un entorno urbano, reflejando la diversidad de opciones de combustible disponibles en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para ahorrar al cargar combustible

La comparación constante de precios y la elección de grifos más económicos son claves para mitigar el impacto del alza. Para los usuarios habituales, se sugiere:

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Consultar plataformas digitales de comparación de precios antes de abastecer el vehículo

Priorizar estaciones con tarifas más bajas dentro del propio distrito

Planificar rutas para evitar desplazamientos innecesarios

Mantener el vehículo en condiciones mecánicas óptimas

Controlar la presión de los neumáticos y reducir el peso del automóvil

Estas medidas permiten proteger el presupuesto familiar y ahorrar al momento de cargar combustible.

La aplicación Facilito de Osinergmin muestra los precios de la gasolina en un mapa de estaciones de servicio de Perú, junto a un surtidor moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparación regional: precios de la gasolina en Perú y países vecinos

En el contexto sudamericano, Perú presenta precios intermedios en comparación con sus vecinos. En Chile, el precio de la gasolina 95 ronda los 1,54 euros por litro (alrededor de S/ 6,50 al tipo de cambio actual), mientras que en Colombia el galón registra incrementos periódicos, pero sigue siendo uno de los más bajos en la región. En Argentina, la tarifa varía por los ajustes fiscales y subsidios estatales. Estas diferencias responden a políticas fiscales, subsidios y costos logísticos internos.

El papel de Petroperú en el mercado de combustibles

Petroperú cumple una función estratégica en el abastecimiento nacional. Administra refinerías clave, como Talara y Conchán, y participa en la importación de crudo y productos refinados. La capacidad para asegurar el suministro en ciudades como Iquitos depende en gran medida de la operatividad y recursos de la empresa estatal. El gobierno ha canalizado recursos adicionales para mantener la compra de crudo y el abastecimiento nacional, aunque la producción propia es limitada y los desafíos financieros persisten.

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Impacto del precio de la gasolina en el transporte y la economía peruana

El alza de los combustibles afecta de forma directa el costo de vida de los hogares, con especial impacto en quienes dependen del vehículo como herramienta de trabajo. En el transporte público, el aumento del valor de la gasolina y el diésel ha elevado los pasajes y eliminado tarifas mínimas históricas. El traslado de estos aumentos a los usuarios fue más sencillo este año debido al crecimiento de la demanda y la recuperación del empleo. El transporte terrestre experimentó un alza de precios, incluso cuando el costo de los combustibles mostró una leve reducción en junio.

Vista general de una estación de servicio en Lima, Perú, mostrando letreros de precios digitales de combustibles como gasolina y diésel, con varios vehículos y la arquitectura urbana de fondo en un día despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas del gobierno para controlar o subsidiar el precio del combustible

En respuesta al incremento de los precios, el gobierno implementó un subsidio temporal de S/ 4 por cada galón de diésel adquirido por empresas y operadores autorizados de transporte de pasajeros y carga. Esta medida, vigente entre el 29 de mayo y el 29 de julio de 2026, busca aliviar la presión financiera sobre el sector transporte.

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El subsidio se canaliza a través de la Autoridad de Transporte Urbano y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, requiriendo comprobantes electrónicos y la inscripción de los proveedores de combustible en el Registro de Hidrocarburos. La fiscalización está a cargo de la Sunat y Osinergmin.

Cinco surtidores de combustible en una estación de Lima, Perú, muestran los precios actuales en soles de Gasohol 90, Gasohol Premium, Diésel B5 S-50 UV, GLP y GNV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas ante el alza de la gasolina: gas natural y energías limpias

El gas natural vehicular y las energías renovables emergen como opciones frente a la volatilidad internacional de los combustibles fósiles. El gas natural permite un menor costo operativo y ha sido adoptado en flotas de transporte público y taxis.

Por otro lado, la generación eléctrica basada en fuentes solares y eólicas ha mostrado un crecimiento sostenido en el primer semestre del año, acercando a Perú a estándares globales de sostenibilidad. La diversificación energética y el uso eficiente de aplicaciones oficiales para comparar precios son las estrategias más efectivas para afrontar la coyuntura actual.

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