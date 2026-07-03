Este es el precio de la gasolina en Lima hoy viernes 3 de julio

¿No sabes cuál es el costo de la gasolina y diésel por galón en Lima, Perú? Consulta a continuación los valores más elevados y más inferiores de este viernes 3 de julio, de acuerdo con la información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
Al cambiar continuamente, es importante estar informado sobre los precios de los combustibles.
Es importante mencionar que las tarifas actualizados por la Facilito son comunicados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.
¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel hoy?
Fecha: viernes 3 de julio de 2026.
Ciudad: Lima.
Gasohol Regular Precio máximo: 21.49 soles el galónPrecio mínimo: 16.29 soles el galón
Gasohol Premium Precio máximo: 23.99 soles el galónPrecio mínimo: 17.28 soles el galón
Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 24.99 soles el galónPrecio mínimo: 18.49 soles el galón
Facilito: Qué es y cómo funciona
Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los costos de los combustibles en todo Perú.
En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.
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Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.
La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.
Los factores que encarecen la gasolina
Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el valor internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.
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El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.
Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.
Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.
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Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.
Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.
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