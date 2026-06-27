Gratificación CAS aún en el limbo: Ejecutivo y Congreso insistirán en implementación “responsable”

El gobierno y el Congreso aún buscarán una medida para implementar la Ley que da gratificación a los CAS "responsablemente". Pero ya se acerca el pago. - Crédito Congreso

El Ministerio de Economía y Finanzas emitió un comunicado que aclara su postura sobre la gratificación para los trabajadores CAS y cómo debe ser su implementación.

“El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, reafirmó la importancia de aplicar el criterio de progresividad en la implementación del beneficio de CTS y gratificaciones para los trabajadores del régimen CAS (Decreto Legislativo N.° 1057), al señalar que este mecanismo permite avanzar de manera responsable, resguardando el equilibrio de las finanzas públicas y la continuidad de los servicios esenciales que brinda el Estado", informó el MEF.

Esto viene luego de que en la Comisión de Presupuesto del Congreso se retirará el apartado que daba gradualidad y progresividad a la Ley 32563, que da gratificación y CTS a los trabajadores CAS. Si bien ya no se aplicará la medida que planteaba que se pagara solo el 10% del monto para 2026, la implementación del pago sigue en el limbo, a pocos días del mes de su pago.

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El MEF no logró mantener la gradualidad para las gratificaciones CAS en el crédito suplementario. - Crédito Congreso

MEF se pronuncia sobre gratificación CAS

Tras participar en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República para sustentar el proyecto de Ley 14799/2025-EF, que aprueba créditos suplementarios para financiar inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y la garantía de la continuidad democrática, “el titular del sector remarcó la necesidad de evaluar este tema con criterios de sostenibilidad fiscal”.

“Para nosotros el beneficio para los trabajadores CAS, que son casi 350 mil trabajadores, es importante. La progresividad es la mejor manera de ir atendiendo estos temas. Hoy, no tenemos el financiamiento de los recursos para atender S/ 3500 millones de esta ley, de manera inmediata. Si queremos atender esta u otras normas, tenemos que trabajar con este criterio”, señaló el ministro Rodolfo Acuña Namihas.

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Así, también explicó que “no es la primera vez que se plantea una aplicación gradual para hacer viable la implementación de beneficios laborales en el sector público. Indicó que este criterio ya ha sido utilizado en años anteriores para atender disposiciones en favor de los trabajadores, especialmente en sectores como salud, y que constituye una herramienta necesaria para avanzar de manera ordenada y sostenible”. Esto, lo sostienen, para justificar la medida ahora retirada del proyecto del crédito suplementario.

Los CAS se movilizarán nuevamente si la gratificación vuelve a ser recortada. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

“Ustedes pueden revisar en las leyes que hemos aprobado, no solamente este año, sino en años anteriores, donde la progresividad se ha aplicado y ha sido aprobada por el Congreso”, manifestó Acuña Namihas.

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Se aplicará otra medida

Sin embargo, a pesar de que se cayera la mediad del MEF, el titular del sector Economía señaló que el Ejecutivo trabajará de manera conjunta con el Congreso de la República a fin de evaluar la mejor alternativa para la implementación de la medida.

De igual manera, precisó que ya se ha previsto un espacio fiscal para avanzar en este tema, por lo que el objetivo es encontrar una fórmula que permita atender este derecho sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal.

El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

“El impacto a la caja fiscal no puede cargarse todo a la planilla. El Estado tiene una serie de servicios que cumplir, obras públicas que son para la atención del cierre de brechas, agua, hospitales, colegios, carreteras, aeropuertos, además de la línea para la atención a los trabajadores. Nosotros respetamos eso”, afirmó el titular del MEF.

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El ministro Rodolfo Acuña Namihas añadió que el debate sobre este tema no está cerrado y que el Ejecutivo continuará evaluando, junto con el Congreso, las medidas que permitan una implementación responsable. En ese marco, reiteró que el compromiso del Gobierno es seguir atendiendo las demandas de los trabajadores del Estado, resguardando al mismo tiempo la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad del Estado para seguir cerrando brechas en beneficio de la ciudadanía.