Gratificación al 10% para trabajadores CAS ya tiene predictamen y se debatirá hoy

Atención, trabajadores CAS. Los empleadores bajo el régimen del decreto legislativo 1057, Contrato administrativo de servicios, recibirán su gratificación por primera vez en julio. Esto, tras la promulgación de la Ley 32563, que da gratificaciones y CTS a estos empleados.
Sin embargo, a pesar de haber sido validada por el Poder Ejecutivo, ahora se está planteando aplicar cierta “gradualidad” a la aplicación de esta medida. Es decir, que no se pague el monto equivalente a un sueldo entero en julio, como señala la Ley, sino empezar con un porcentaje del 10% para este año.
Esta medida está incluida en el proyecto de crédito suplementario que presentpo el Ejecutivo ante el Congreso, y ahora, ya cuenta con predictamen que sería discutido y podrpia ser aprobado este viernes 26 de junio en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.
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La gradualidad que se plantea
El dictamen del crédito suplementario que se otorgaría al Gobierno busca también la “implementación de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, y la Compensación por Tiempo de Servicios del personal del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios", pero a un porcentaje para asegurar que se pueda pagar a todos.
Así, para esto, a propuesta de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, se establecerán las condiciones, requisitos y demás disposiciones necesarias para su otorgamiento, así como las disposiciones complementarias para el pago proporcional y trunco de los referidos conceptos, de corresponder. “Asimismo, se dispone que dicha implementación se desarrolla de manera progresiva”, se agrega.
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Así, se propone que las gratificaciones por Fiestas Patrias y por Navidad se implementan en un periodo de cinco años, conforme al siguiente detalle:
- El 10% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2026
- El 20% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2027
- El 30% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2028
- El 50% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2029
- El 100% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2030.
Sin embargo, el monto mínimo de pago será de S/300 (justo como el aguinaldo del sector público). Es decir, si un trabajador gana S/2.000 no recibiría S/200 este julio como ‘grati’, por ser el 10% de su sueldo, sino S/300.
Pago de CTS también al 10%
Asimismo, la Compensación por Tiempo de Servicios se implementa en un periodo de cinco años, conforme al siguiente detalle
- El 10% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2026
- El 20% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2027
- El 30% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2028
- El 50% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2029
- El 100% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2030.
De esta manera, se apunta que el monto de la Compensación por Tiempo de Servicios se determina aplicando el porcentaje correspondiente a la remuneración mensual por el tiempo de servicios contabilizado a partir del inicio del contrato vigente.
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