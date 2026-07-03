Karina Rivera revela que sufrió la pérdida de un bebé y conmueve con su testimonio: “Besos al cielo”

La reconocida presentadora de televisión Karina Rivera sorprendió al público al compartir por primera vez una experiencia personal que había mantenido en reserva durante años. En una reciente entrevista, la exconductora infantil y expareja del actor Orlando Fundichely relató que sufrió la pérdida de un bebé cuando el embarazo aún se encontraba en una etapa temprana, un episodio que marcó profundamente su vida y que, hasta ahora, había guardado en la intimidad de su entorno familiar.
Durante una conversación con la conductora Claudia Portocarrero, Karina Rivera abrió su corazón y narró que, aunque públicamente siempre habló de sus tres hijos, en realidad siente que fueron cuatro los bebés que llevó en su vientre. La presentadora explicó que el embarazo que perdió ocurrió después del nacimiento de su hijo Alejandro, y que el recuerdo de ese bebé ocupa un lugar especial en su vida. “Yo tuve una pérdida, así que hay que reconocer a ese bebé que no llegó después de Alejandro. Son cuatro en realidad… tengo una piedrita que tengo siempre conmigo, en mi bata, cada vez que yo toco esa piedrita mando besos al cielo para ese bebé. Hay que tenerlo en cuenta. Yo nunca lo había contado. Es la primera vez”, confesó con emoción.
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El testimonio de Karina Rivera conmovió a sus seguidores y a la audiencia del programa, quienes destacaron la sensibilidad con la que abordó un tema tan delicado. La conductora explicó que ese pequeño objeto, una piedra que siempre lleva consigo, se ha convertido en un símbolo personal que la ayuda a mantener presente el vínculo con el hijo que no pudo tener en brazos. Para ella, ese gesto cotidiano representa un homenaje íntimo y silencioso que ha guardado durante años. La animadora infantil también reflexionó sobre la importancia de reconocer la existencia de ese bebé, aún cuando la gestación no llegó a término: “Creo que los que no llegaron, así sea días de gestación hay que tomarlos en cuenta porque tus hijos tienen un orden en la vida. Alejandro el mayor, ahí viene el angelito, luego Doris y al final, Luciana”.
No comprendía la situación
La presentadora recordó que, en el momento en que ocurrió la pérdida, no comprendía completamente lo que estaba viviendo, ya que desconocía su estado de embarazo. Según relató, fue tiempo después cuando tomó conciencia de la situación y decidió integrar la memoria de ese hijo en la historia familiar. “En ese momento, como fue temprano, no lo entendí realmente. No me afectó, ‘lo que pasó fue que tuviste una pérdida’, no sabía que estaba embarazada, pero lo cuento como bebé porque fueron 4 en mi vientre, pero hay tres”, relató Karina Rivera durante la entrevista.
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La exconductora de programas infantiles se ha consolidado como una figura querida por el público peruano, y su decisión de compartir esta experiencia generó numerosas muestras de apoyo y solidaridad en redes sociales.
Tras la entrevista, varios seguidores y conocidos de Karina Rivera expresaron su admiración por el valor de contar una experiencia tan íntima. La confesión de la animadora infantil se suma a los testimonios de otras mujeres del espectáculo que han decidido hablar abiertamente sobre temas tradicionalmente considerados tabú.
La relación de Karina Rivera con Orlando Fundichely fue una de las más recordadas en la farándula peruana. Ambos compartieron una etapa de su vida marcada por la exposición mediática, pero la presentadora eligió vivir este episodio personal lejos de los reflectores. Al decidir compartirlo públicamente, Rivera buscó también enviar un mensaje de empatía a otras mujeres que han pasado por situaciones similares y que, como ella, han encontrado formas simbólicas de mantener presente el recuerdo de sus hijos no nacidos.
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