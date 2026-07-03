¿Cómo saben que el Fenómeno de El Niño está cerca? Las señales que monitorean SENAMHI y ENFEN

El Fenómeno de El Niño no aparece de forma repentina. Su formación es detectada con semanas o incluso meses de anticipación gracias al monitoreo constante del océano y la atmósfera. En el Perú, esta labor está a cargo del SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) y la comisión multisectorial ENFEN, que emite reportes oficiales sobre la evolución de las condiciones climáticas en el Pacífico.
La detección del fenómeno se basa en la observación de cambios en el Pacífico ecuatorial, especialmente en el aumento de la temperatura del mar. Cuando estas variaciones se mantienen en el tiempo, pueden ser una de las primeras señales de alerta de un posible evento El Niño.
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A este seguimiento se suman modelos de predicción meteorológica y datos satelitales que permiten analizar el sistema océano-atmósfera de manera integrada, mejorando la precisión de los pronósticos.
Océano Pacífico: principal indicador
Uno de los principales elementos de análisis es el comportamiento del mar en zonas como Niño 1+2 y Niño 3.4, donde se mide constantemente la temperatura del mar mediante boyas y satélites.
Cuando se detecta un calentamiento sostenido por encima de lo normal, los especialistas evalúan si se trata de una anomalía climática compatible con un posible evento. Este proceso no depende de un solo registro, sino de una tendencia prolongada en el tiempo.
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El análisis se complementa con promedios históricos que permiten identificar cambios asociados al cambio climático y su relación con eventos extremos.
Atmósfera también influye
El Fenómeno de El Niño no depende solo del océano, sino también de la interacción con los vientos alisios, que normalmente regulan el desplazamiento de las aguas cálidas en el Pacífico.
Cuando estos vientos se debilitan, el agua cálida se desplaza hacia la costa sudamericana, generando cambios en la presión atmosférica y aumentando la probabilidad de lluvias intensas en distintas regiones.
El SENAMHI explica que esta interacción océano-atmósfera es clave para anticipar el fenómeno, aunque su intensidad puede variar en cada evento.
Rol del ENFEN y las alertas oficiales
En el Perú, el monitoreo es evaluado por el comité técnico del ENFEN, que integra diversas instituciones científicas. Este organismo emite alertas como vigilancia o evento El Niño cuando las condiciones del Pacífico ecuatorial muestran señales consistentes de calentamiento.
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Estas alertas se basan en modelos numéricos, observaciones en tiempo real y análisis de múltiples variables del sistema climático. Gracias a este sistema, las autoridades pueden prepararse ante posibles impactos como inundaciones, sequías o cambios extremos en el clima en Perú.
Preparación ante impactos
Aunque la capacidad de predicción ha mejorado, el Fenómeno de El Niño sigue siendo complejo debido a la interacción de múltiples factores del sistema climático global.
Por ello, el trabajo del SENAMHI y el ENFEN no solo busca anticipar su llegada, sino también reducir riesgos en sectores como agricultura, salud e infraestructura. La vigilancia permanente del océano y la atmósfera permite al país prepararse ante uno de los eventos más importantes del cambio climático en la región.
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