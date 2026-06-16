Un Niño Costero mayormente fuerte en el Perú: la actualizada alerta del Enfen para los próximos meses

Mapa satelital, sacado del portal oficial del Senamhi, que grafica cómo va la temperatura superficial del mar (TSM). (Crédito: Senamhi)

Un nuevo comunicado lanzado por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) señala que El Niño Costero en el Perú se mantendrá con una magnitud mayormente fuerte hasta el verano de 2027, elevando el nivel de alerta ante posibles impactos en diversas regiones del país.

El informe oficial del Enfen, publicado la noche del lunes 15 de junio, mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” para la región Niño 1+2, que abarca el extremo oriental del Pacífico, adyacente a la costa peruana.

De acuerdo con la comisión, existe una mayor probabilidad de que este fenómeno presente una magnitud fuerte entre junio y septiembre, para luego disminuir a moderada hasta diciembre. Para el verano 2026-2027, los pronósticos estiman que el evento podría alcanzar una magnitud entre fuerte (48 %) y moderada (46 %).

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El Niño Costero se fortalece cerca de Perú con el índice Niño 1+2 acercándose a +3°C y temperaturas del mar de hasta 6,4°C sobre el promedio. (Ben Noll / The Washington Post)

En el caso de la región Niño 3.4, que corresponde al Pacífico ecuatorial central, el Enfen prevé el desarrollo del Niño desde junio de 2026 hasta marzo de 2027. Aquí, la probabilidad de una magnitud fuerte se mantiene elevada para los meses de noviembre a diciembre, con valores de 44 %, mientras que la posibilidad de un evento moderado alcanza el 36 %.

Condiciones oceánicas y climáticas

El análisis de las condiciones atmosféricas y oceánicas en el Pacífico Tropical, presentado por el Enfen, muestra anomalías de temperatura superficial del mar que refuerzan el pronóstico de un Niño Costero de intensidad significativa para los próximos meses.

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Las temperaturas del mar en la franja costera peruana se han mantenido por encima de los valores normales desde el trimestre junio-agosto, favorecidas por la persistencia del calentamiento superficial y la alteración de la dinámica oceanográfica habitual.

El comunicado advierte que, durante el invierno, las lluvias en la costa norte y centro de Perú se mantendrán dentro de los rangos habituales, aunque no se descartan episodios de lluvias ligeras, en especial en la costa norte. El Enfen informa que se prevé el predominio de caudales normales en la región hidrográfica del Pacífico, sin descartarse alteraciones según la evolución del fenómeno.

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La alerta de El Niño Costero sigue vigente en la región Niño 1+2, frente a la costa peruana, según el informe del ENFEN. (Enfen)

Repercusiones

El Enfen resalta la intensificación de las condiciones cálidas en el ecosistema marino, con impactos directos sobre la distribución vertical y latitudinal de la anchoveta y el stock de especies en la zona norte y centro del litoral peruano.

El comunicado señala que persistirá una presencia inusual de especies asociadas a aguas cálidas en las capturas pesqueras, fenómeno que puede afectar tanto a la pesca artesanal como industrial.

En este contexto, la comisión recomienda a los tomadores de decisiones y autoridades locales tomar en cuenta los distintos escenarios de riesgo señalados por los modelos meteorológicos y pronósticos estacionales.

El documento enfatiza la importancia de adoptar medidas preventivas para la reducción del riesgo de desastres y la preparación ante eventuales emergencias, especialmente por la continuidad del Niño Costero hasta la próxima temporada de lluvias (septiembre 2026 a abril 2027).

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Las anomalías de temperatura superficial del mar en el Pacífico Tropical sostienen el pronóstico de un Niño Costero de intensidad significativa en Perú. (Andina)

Llamado a la vigilancia

La Comisión Multisectorial Enfen exhorta a las autoridades y a la población a mantenerse informadas a través de los comunicados oficiales. El organismo destaca que la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas se seguirá monitoreando de manera permanente, con actualizaciones periódicas sobre los cambios en el estado del fenómeno.

La próxima actualización oficial ha sido programada para el 26 de junio de 2026, fecha en que se entregará un nuevo balance sobre el comportamiento del Niño Costero y sus implicancias para Perú.

Entre los elementos técnicos presentados por el ENFEN, se incluyen gráficos que muestran la distribución de las anomalías de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Tropical y las probabilidades mensuales de condiciones cálidas, frías y neutras para la región Niño 3.4 y Niño 1+2.

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Los valores actuales de las anomalías y las probabilidades de persistencia del evento refuerzan la advertencia de un Niño Costero de magnitud fuerte, de acuerdo con las proyecciones de los modelos nacionales e internacionales utilizados por la comisión.

El informe completo y los gráficos de referencia están disponibles en el sitio oficial del Enfen, donde se invita a consultar información técnica adicional y actualizada sobre la evolución del fenómeno.