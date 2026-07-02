Incremento récord de temperatura marina: agencias de la ONU y la UE advierten impacto global por Fenómeno El Niño

Una vista aérea del litoral peruano muestra una extensa franja de playa clara, el océano con zonas turquesa que sugieren calentamiento superficial, y una ciudad costera adyacente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Meteorológica Mundial (WMO) y el Servicio de Cambio Climático de Copernicus reportaron un incremento récord en la temperatura de los océanos a nivel mundial, impulsado por el Fenómeno El Niño.

De acuerdo con el informe publicado este mes, las aguas marítimas no polares registraron entre 0,35 y 0,73 grados Celsius por encima del promedio de los años 2023 y 2024, superando todas las marcas anteriores.

El Niño actúa como un motor que calienta las aguas superficiales, alterando la dinámica climática global. Los datos del Servicio Copernicus, entidad vinculada a la Unión Europea (UE), muestran que el 21 de junio la temperatura media global del mar alcanzó los 20,86 grados Celsius, cifra mayor a los 20,83 grados Celsius registrados en la misma fecha de los años anteriores.

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“Esto hace esperar consecuencias para los patrones climáticos, el clima global y los ecosistemas marinos”, advirtió la agencia europea en un comunicado.

El director del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, Carlo Buontempo, sostuvo que es posible observar registros similares en los próximos meses. “Las condiciones actualmente vigentes podrían indicar el inicio de una nueva fase, que nos llevaría una vez más a un territorio desconocido”, afirmó el especialista.

Vista aérea de la costa peruana con una franja roja que simboliza El Niño, mostrando un barco pesquero y campos agrícolas vulnerables ante el cambio climático y condiciones meteorológicas adversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas para el Pacífico

El impacto de El Niño se percibe con fuerza en la región del Pacífico, donde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Perú alertó sobre un 99 % de probabilidad de que el fenómeno persista hasta el verano de 2027, con tendencia a intensificarse.

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La directora de Meteorología de Senamhi, Grinia Ávalos, explicó en entrevistas recientes que “las condiciones actuales del océano muestran un calentamiento persistente tanto en la superficie como en niveles más profundos del mar”.

El Niño Costero, que actualmente presenta intensidad moderada, podría pasar a ser fuerte en los próximos días. “En este momento es moderado y a partir de la siguiente semana, según el pronóstico del ENFEN, ya entra a una fase fuerte”, señaló Ávalos, quien proyecta que “las temperaturas van a estar todavía cuatro o cinco grados por encima de lo normal”. El ENFEN también prevé la llegada de nuevas ondas Kelvin durante julio y agosto, aunque de menor intensidad.

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Este aumento térmico favorecerá lluvias más intensas en la costa norte durante la temporada húmeda y elevará las temperaturas del aire en varias ciudades. En Piura, por ejemplo, se estima que las máximas podrían alcanzar entre 34 y 35 grados Celsius durante el verano de 2027.

Riesgos para la pesca

El calentamiento de las aguas no solo afecta la superficie, sino también las capas subsuperficiales. Las mediciones recientes, citadas por Senamhi, indican anomalías térmicas de hasta cinco o seis grados por encima de lo habitual a profundidades de 45, 75 y 105 metros.

Esta masa de agua cálida frente a la costa peruana ya impacta la actividad pesquera, especialmente la captura de anchoveta, especie que depende de aguas frías para su desarrollo.

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“Esa condición de un calentamiento que no solamente es superficial, sino además subsuperficial, genera ya impactos en la industria pesquera”, explicó Ávalos. Las autoridades han dispuesto vedas para proteger la biomasa, ya que el recurso tiende a desplazarse hacia zonas más frías o a profundizarse.