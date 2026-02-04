Agencias

La Fiscalía de Perú investiga al presidente Jerí por otro posible caso de tráfico de influencias

Guardar

La Fiscalía de Perú ha ampliado este martes la investigación contra el presidente interino del país, José Jerí, añadiendo otra pesquisa por tráfico de influencias por la contratación de cinco mujeres presuntamente cercanas al mandatario, al caso abierto por el mismo delito surgido de sus encuentros clandestinos con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

De este modo, el Ministerio Público investiga un posible nuevo cargo de tráfico de influencias por parte de Jerí, motivado esta vez en las reuniones que mantuvo con cinco jóvenes presuntamente cercanas a él y que, tras encontrarse con el mandatario en el Palacio del Gobierno, obtuvieron contratos estatales de hasta 11.000 soles (2.770 euros).

La información ha sido confirmada por fuentes de la Fiscalía al diario 'La República', que han indicado que el titular de la cartera, el también interino Tomás Gálvez, valora interrogar una vez más a Jerí, quien ya fue cuestionado la pasada semana por sus encuentros con los citados empresarios chinos.

Paralelamente, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro ha abierto sendas investigaciones por el mismo cargo contra las visitantes de Jerí, identificadas como Guadalupe Vela Ramírez, Cristina Beraún Rojas, Violeta Beas Otero, Fiorella Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo.

La Presidencia peruana ha emitido un comunicado al respecto, rechazando lo que califica como un "mal uso de la información", denunciando un tratamiento "denigrante" contra las cinco "mujeres, jóvenes y profesionales (..) por el hecho de haber ingresado a trabajar a Palacio de Gobierno".

La institución que ocupa actualmente Jerí, que ha alegado que se informa "de manera tendenciosa" de los horarios de entrada y salida de estas cinco personas en la sede presidencial, también ha querido defender sus contrataciones: "Cada una de ellas ha sido contratada siguiéndose el procedimiento legal correspondiente y cumpliendo con todos los requisitos establecidos, descartando tajantemente que haya existido cualquier irregularidad en su contratación".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Iberdrola pone en operación dos plantas fotovoltaicas en EE.UU., que suman 269 MW de nueva capacidad

La filial estadounidense Avangrid anunció la entrada en operación de dos centrales solares en Oregón, las cuales ya abastecen a la distribuidora local y refuerzan el suministro a grandes empresas, además de impulsar empleo y crecimiento regional

Iberdrola pone en operación dos

Carreño supera su estreno en Montpellier y Sorribes y Quevedo caen en Cluj Napoca

Pablo Carreño logró remontar un encuentro clave en Francia tras vencer al serbio Miomir Kecmanovic, mientras que Sara Sorribes y Kaitlin Quevedo quedaron eliminadas en sus respectivos compromisos ante rivales chinas en Rumanía

Carreño supera su estreno en

Carlos Cuevas, Miguel Bernardeu y Miguel Ángel Silvestre protagonizan 'La fiera' marcada por la muerte de Carlos Suárez

La nueva cinta de Salvador Calvo explora el mundo de los saltadores BASE con alas, inspirándose en eventos reales y la profunda huella que dejó el trágico accidente de Carlos Suárez durante el rodaje, según testimonios de los protagonistas

Carlos Cuevas, Miguel Bernardeu y

Mónica García pide a la OMS acelerar el desarrollo del Plan de Acción Global sobre Enfermedades Raras

En el marco de una reunión extraordinaria, la titular de Sanidad instó a la OMS a redoblar esfuerzos para ofrecer respuestas concretas y mejorar la atención, diagnóstico y tratamientos en beneficio de millones afectados y sus familias

Mónica García pide a la

El Parlamento noruego reafirma su apoyo a la monarquía pese al escándalo entre la princesa heredera y Epstein

Tras el rechazo de una reforma constitucional para instaurar una república, la cámara legislativa optó por preservar el sistema vigente, en medio de la controversia por vínculos personales de figuras de la familia real y acusaciones judiciales contra allegados

El Parlamento noruego reafirma su