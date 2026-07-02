¿Quién puede recibir tu fondo de pensiones al fallecer? Lo que debes saber sobre beneficiarios y herederos

Una mano entrega billetes peruanos con el logo de AFP y el Congreso de Perú al fondo, simbolizando el retiro de fondos como alivio económico para una familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un afiliado a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) fallece, surge una pregunta central para sus familiares: el fondo de pensiones no queda en manos de la AFP ni se pierde, sino que puede ser entregado a beneficiarios o herederos, según la normativa vigente en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) en Perú. Esta distinción, aunque fundamental, suele generar confusión y resulta determinante para miles de familias que buscan claridad sobre el destino de los ahorros previsionales.

De acuerdo con información difundida por la Agencia Andina y confirmada por voceros de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el proceso para acceder a estos fondos está claramente regulado y contempla distintos escenarios. El dinero acumulado por el afiliado no se transfiere automáticamente a la administradora, sino que existen mecanismos para asegurar su entrega a quienes tengan derecho.

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Una mesa de oficina muestra documentos de solicitud de retiro, billetes y monedas peruanas, una calculadora y un bolígrafo, simbolizando el proceso de gestión de fondos de una AFP y el alivio financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes son los beneficiarios del fondo de pensiones?

Los beneficiarios son las personas que la ley reconoce con derecho a acceder a una pensión de sobrevivencia, financiada con el ahorro que el afiliado acumuló en su cuenta individual. Entre los principales beneficiarios se encuentran el cónyuge o conviviente, los hijos menores de 18 años, los hijos mayores con invalidez y los padres dependientes o con invalidez. Cada grupo tiene derecho a un porcentaje específico de la pensión, según lo establece la normativa actual.

La AFP Integra detalló, en declaraciones recogidas por El Comercio, que el monto de la pensión para cada beneficiario depende del capital acumulado y puede complementarse con un aporte adicional de la compañía de seguros, en caso de que el afiliado haya contratado una cobertura. El proceso para acceder a una pensión de sobrevivencia está reglamentado y requiere la presentación de documentación que acredite el vínculo y la condición de cada solicitante.

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Una mesa de trabajo ordenada con gráficos de barras ascendentes y un monitor mostrando la rentabilidad en alza de una AFP peruana simboliza el crecimiento positivo y la confianza en el sistema previsional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó Shirley Parodi, gerente de Servicios y Pensiones de AFP Integra, “las personas deben conocer cómo funciona este proceso, ya que permite brindar tranquilidad tanto al afiliado como a su familia. Existen mecanismos definidos para que el ahorro previsional llegue a quienes tienen derecho a recibirlo, ya sea como beneficiarios o herederos”.

Herederos: ¿qué ocurre cuando no existen beneficiarios?

En ausencia de beneficiarios con derecho a pensión, el fondo acumulado pasa a formar parte de la herencia del afiliado fallecido. En este escenario, el monto puede ser entregado a los herederos legales, quienes lo reciben bajo la figura de herencia y no como una pensión mensual. Entre estos herederos pueden encontrarse hijos mayores de edad sin derecho a pensión, hermanos, sobrinos, nietos u otros familiares que acrediten su condición conforme a la ley.

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Adultos mayores hacen fila en una ventanilla de atención especializada para pensionados del Banco de Costa Rica, a la espera de ser atendidos y retirar sus respectivas pensiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso para que los herederos accedan al fondo implica la presentación de los documentos que demuestren su vínculo y el cumplimiento de los requisitos legales establecidos. La SBS indicó a La República que, en estos casos, los trámites pueden tardar más que en el caso de beneficiarios directos, ya que es necesario verificar la inexistencia de beneficiarios preferentes antes de proceder a la transferencia de los fondos.

El derecho a reclamar una pensión de sobrevivencia o a solicitar la entrega de la herencia proveniente de una cuenta individual de pensiones no prescribe ni caduca. Esto significa que, si ningún familiar se presenta inmediatamente tras el fallecimiento del afiliado, el dinero permanece en la cuenta individual hasta que un beneficiario o heredero con derecho lo solicite, según confirmaron fuentes de la AFP Integra.

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¿Cómo verificar la afiliación de un familiar fallecido a una AFP?

Para facilitar la gestión y evitar dudas, cualquier persona puede consultar gratuitamente si un familiar fallecido estuvo afiliado al Sistema Privado de Pensiones. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) habilitó una plataforma en línea que permite solicitar la constancia de afiliación, facilitando así los trámites posteriores.

Los proyectos plantean de forma uniforme que los afiliados puedan disponer de hasta 4 UIT de sus fondos, un monto cercano a S/ 22.000. Foto: Envato

Las AFP recomiendan tener a mano los documentos de identidad y datos básicos del fallecido para agilizar el proceso. El acceso a la información es gratuito y puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que ha permitido a muchas familias iniciar el reclamo de los fondos sin intermediarios.

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