Perú

Confirmaron aumento salarial para el sector público con convenio: ¿Cuándo entra en vigencia?

Ya se definieron los aumentos para los trabajadores públicos en el marco de la negociación colectiva. Incluyen a los regímenes 276, 728, los 1057 (CAS) y más

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persona cobrando dinero en el Banco de la Nación
Consulta el cronograma de pagos de sueldos y pensionistas para el mes de Fiestas Patrias. Trae un bono extra solo. - Crédito Andina

Tres grandes regímenes de trabajadores estatales acaban de acordar con el Poder Ejecutivo los aumentos salariales que se aplicarán a sus remuneraciones desde el 2027.

Esto implicarán aumentos a los sueldos desde los S/60 hasta los S/220, según el régimen y el nivel de gobierno de los trabajadores públicos.

Asimismo, como señala el convenio colectivo centralizado 2026-2027 en su cláusula primera, sobre la vigencia de las medidas acordadas, “las partes convienen que el presente Convenio Colectivo rige desde el 1 de enero del año 2027 al 31 de diciembre del año 2027, salvo las cláusulas sin incidencia presupuestaria, las cuales rigen a partir de las suscripción del presente”.

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Captura de informe del MEF sobre incrementos salariales para los trabajadores estatales
Así quedan los aumentos para el sector público, que entrarían en vigencia desde enero del 2027. - Crédito Captura de MEF

Los aumentos por régimen

Atentos, trabajadores públicos. Los aumentos asegurados son para los siguientes regímenes y por el monto establecido, según se ha firmado en el convenio colectivo centralizado 2026-2027.

  • Decreto legislativo 276 (Administrativos) del Gobierno nacional y gobiernos regionales: S/220 para profesionales, para técnicos y para auxiliares.
  • Decreto legislativo 276 (Administrativos) de gobiernos locales: S/125
  • D. Leg 728régimen privado: para Gobierno nacional y gobiernos regionales será de S/60 para entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026, y de S/125 para entidades con escala aprobada antes del 2023. Para los gobiernos locales será de S/150
  • D. Leg. 1057CAS: Para Gobierno nacional y gobiernos regionales, los que tengan ingresos menores o igual a S/2.364,19 se les aumentará S/153; los que tengan ingresos menores o igual a S/4.364,19 y mayores a S/2.364,19 aumentarán en S/125; y los que ganen más de S/4.364,19 reciben S/60. Para los de los gobiernos locales será S/125 de aumento.
trabajadores estatales de la UGEL02
Trabajadores no recibirían bono en 2027. - Crédito UGEL02
  • Ley 31991, Guardaparques: Todos recibirán aumento de S/125
  • Ley 30057, Servicio civil: Todos recibirán S/60
  • Ley 29709, Servidores penitenciarios: Incremento de S/144,33, para llegar a una RIM de S/2.700
  • Ley N°28091, el Servicio Diplomático, no recibirá aumentos por esta negociación.

Pero además el convenio incluye un apartado que se repite en cada aumento: “El ingreso mensual total de cada servidor beneficiario no debe superar el montod e S/15.600, conforme a la normatividad vigente”. Es decir, que este será el requisito para recibir el aumento entero, sino se hará hasta ese monto.

El aumento de sueldo en el sector público en años anteriores fue de solo S/100. - Créditos América Noticias

Convenio sin bono

Lamentablemente, el nuevo convenio colectivo centralizado que ya fue suscrito por el Gobierno y los sindicatos no logró los pedido iniciales del sector trabajador, como el aumento de S/700 para los salarios de todos los trabajadores públicos. Y si bien se logró una serie de aumentos diferenciados para cada régimen, también destaca la falta de implementación de un bono.

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Como se recuerda, los últimos años (anteriormente ha sido de S/100 y hasta S/200), se ha otorgado a los trabajadores públicos un bono extraordinario. Es más, el MEF había propuesta un bono de S/127 anteriormente en estas sesiones.

Ahora, la negociación colectiva acordó solo los aumentos salariales para los trabajadores. Cabe apuntar que a inicios de este año se aplicó un aumento de S/100 y S/50, dependiendo de los regímenes (tras la negociación del 2025). Pero ahora los montos irán desde los S/60 y hasta los S/220.

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