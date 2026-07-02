Confirmaron aumento salarial para el sector público con convenio: ¿Cuándo entra en vigencia?

Tres grandes regímenes de trabajadores estatales acaban de acordar con el Poder Ejecutivo los aumentos salariales que se aplicarán a sus remuneraciones desde el 2027.
Esto implicarán aumentos a los sueldos desde los S/60 hasta los S/220, según el régimen y el nivel de gobierno de los trabajadores públicos.
Asimismo, como señala el convenio colectivo centralizado 2026-2027 en su cláusula primera, sobre la vigencia de las medidas acordadas, “las partes convienen que el presente Convenio Colectivo rige desde el 1 de enero del año 2027 al 31 de diciembre del año 2027, salvo las cláusulas sin incidencia presupuestaria, las cuales rigen a partir de las suscripción del presente”.
PUBLICIDAD
Los aumentos por régimen
Atentos, trabajadores públicos. Los aumentos asegurados son para los siguientes regímenes y por el monto establecido, según se ha firmado en el convenio colectivo centralizado 2026-2027.
- Decreto legislativo 276 (Administrativos) del Gobierno nacional y gobiernos regionales: S/220 para profesionales, para técnicos y para auxiliares.
- Decreto legislativo 276 (Administrativos) de gobiernos locales: S/125
- D. Leg 728, régimen privado: para Gobierno nacional y gobiernos regionales será de S/60 para entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026, y de S/125 para entidades con escala aprobada antes del 2023. Para los gobiernos locales será de S/150
- D. Leg. 1057, CAS: Para Gobierno nacional y gobiernos regionales, los que tengan ingresos menores o igual a S/2.364,19 se les aumentará S/153; los que tengan ingresos menores o igual a S/4.364,19 y mayores a S/2.364,19 aumentarán en S/125; y los que ganen más de S/4.364,19 reciben S/60. Para los de los gobiernos locales será S/125 de aumento.
- Ley 31991, Guardaparques: Todos recibirán aumento de S/125
- Ley 30057, Servicio civil: Todos recibirán S/60
- Ley 29709, Servidores penitenciarios: Incremento de S/144,33, para llegar a una RIM de S/2.700
- Ley N°28091, el Servicio Diplomático, no recibirá aumentos por esta negociación.
Pero además el convenio incluye un apartado que se repite en cada aumento: “El ingreso mensual total de cada servidor beneficiario no debe superar el montod e S/15.600, conforme a la normatividad vigente”. Es decir, que este será el requisito para recibir el aumento entero, sino se hará hasta ese monto.
Convenio sin bono
Lamentablemente, el nuevo convenio colectivo centralizado que ya fue suscrito por el Gobierno y los sindicatos no logró los pedido iniciales del sector trabajador, como el aumento de S/700 para los salarios de todos los trabajadores públicos. Y si bien se logró una serie de aumentos diferenciados para cada régimen, también destaca la falta de implementación de un bono.
PUBLICIDAD
Como se recuerda, los últimos años (anteriormente ha sido de S/100 y hasta S/200), se ha otorgado a los trabajadores públicos un bono extraordinario. Es más, el MEF había propuesta un bono de S/127 anteriormente en estas sesiones.
Ahora, la negociación colectiva acordó solo los aumentos salariales para los trabajadores. Cabe apuntar que a inicios de este año se aplicó un aumento de S/100 y S/50, dependiendo de los regímenes (tras la negociación del 2025). Pero ahora los montos irán desde los S/60 y hasta los S/220.
Más Noticias
Universitario sumará otra salida de cara al Torneo Clausura 2026: Jesús Castillo recibió oferta formal de Medio Oriente
El periodista Gustavo Peralta informó que el jugador y la ‘U’ definirán su partida al extranjero en las siguientes horas
Universitario vs Sport Boys: día y hora del segundo amistoso de la ‘U’ previo al Torneo Clausura 2026
Tras jugar con Atlético Grau, los ‘cremas’ se enfrentarán a los ‘chalacos’ en Campo Mar, que tiene a Christian Cueva como su refuerzo. Conoce todos los detalles del choque de preparación
Campaña de salud gratis para este sábado 04 de julio: ¿Dónde y qué servicios son los disponibles?
Las personas accederán sin costo a consultas, evaluaciones y orientación en diversas especialidades
Sus propias redes sociales los hundieron: banda presumía botín de 59 mil dólares en videos que la Policía usó como prueba para capturarlos
Dos mujeres del clan criminal habrían “marcado” a una familia dentro de una agencia bancaria en Arequipa, lo que permitió que sus cómplices los siguieran e interceptaran para robarles el dinero en efectivo
Congreso blinda a Patricia Benavides y archiva denuncia por intercambio de favores con José María Balcázar
Pese a las más de 100 pruebas, una vez más evitan que la exfiscal de la Nación sea procesada penalmente. En el caso del hoy presidente, la Subcomisión suspendió el trámite de la denuncia constitucional hasta que deje el cargo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD