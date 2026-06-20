Perú

Así quedarían los aumentos salariales para el sector público, propuestos en la negociación colectiva

El MEF hizo su oferta final de aumentos a las remuneraciones de los trabajadores públicos. Mientras, estos seguirán presionando por mayor monto

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Trabajadores públicos
Estos son los aumentos que propone el MEF para los trabajadores estatales. Los gremios sindicales buscarían elevar el monto. - Crédito Andina

Pasa una semana más en que en dos sesiones de la negociación colectiva de este año, entre confederaciones de trabajadores y la representación del Estado, se discutiero nuevos montos de espacio fiscal y aumentos para los empleados públicos.

Lo principal es que se ha dado un nuevo hito: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio su propuesta final de aumentos, subiendo tan solo principalmente los montos para trabajadores del decreto legislativo 276, mientras que las confederaciones considerarán llevar sus pedidos “al más alto nivel del Gobierno” y salir a las calles. Así quedaron los aumentos en discusión:

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  • Decreto legislativo 276 (Administrativos) del Gobierno nacional y gobiernos regionales: S/280 para profesionales, S/255 para técnicos, S/190 para auxiliares.
  • Decreto legislativo 276 (Administrativos) de gobiernos locales: S/100
  • D. Leg 728régimen privado: para Gobierno nacional y gobiernos regionales será de S/50 para entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026, y de S/100 para entidades con escala aprobada antes del 2023. Para los gobiernos locales será de S/125
  • D. Leg. 1057CAS: Para Gobierno nacional, gobiernos regionales y locales será de S/100, para ingresos menores o iguales a S/4.364,19
  • Ley 31991, Guardaparques: Todos recibirán aumento de S/100
  • Ley 30057, Servicio civil: Todos recibirán S/50
  • Ley 29709, Servidores penitenciarios: Incremento de S/144,33, para llegar a una RIM de S/2.700.
Trabajadores públicos en Perú
El aumento salarial se vería en enero de 2027, pero supondría solo un monto mayor en S/100 para la mayoría de trabajadores. - Crédito Andina

Aumento de S/100

Como se ve, el aumento más común es el que contempla montos de solo S/100 para diferentes grupos de trabajadores. Esto aún s considera insuficiente para los gremios sindicales, quienes piden S/519 de aumento para todos, en su última contrapropuesta.

Si bien las confederacion consideran la propuesta del MEF como un avance sobre los S/176 millones iniciales, aún es “inaceptable”, dado que S/596 millones es un espacio fiscal inferior al del 2025. Así, ante esto, habrán dos medidas que tomarán las confederaciones: por un lado habrá una gestión sindical al más alto nivel del Gobierno, y por otro, saldrán a las calles a protestar.

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Para esto, el 23 y 24 de junio se anuncia un paro nacional de 48 horas, la que consideran jornada nacional de lucha de las cinco confederaciones dentro de la negociación colectiva.

Trabajadores y empleador en el Estado
No solo se trata de un espacio fiscal insuficiente para cumplir las demandas económicas de los trabajadores del sector público, también es un monto menor al del año pasado. - Crédito Andina

Aumentos por régimen laboral

Así se detallan los montos por régimen laboral, y lo que se considera dentro de cada aumento, y cómo está conformado.

DL N° 276 (Administrativos)

Se considera un incremento MUC (Monto Único Complementario) del siguiente modo:

  • Auxiliares: S/100,00
  • Técnicos: S/125,00
  • Profesionales: S/150,00

Asimismo, se considera un incremento Escala Base CAFAE del siguiente modo:

  • Auxiliares: S/90,00 (EB S/1.440)
  • Técnicos: S/130,00 (EB S/1.500)
  • Profesionales: S/130,00 (EB S/1.560)

En total esto daría los montos totales siguientes:

  • Auxiliares: S/190
  • Técnicos : S/255
  • Profesionales: S/280
manos agarrando billetes de 100 soles
En la negociación colectiva los sindicatos pedían aumento de S/700 para todos los sueldos. Pero el monto que tiene el MEF sería insuficiente. Ahora los sindicatos piden S/519. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

CAS (D. L. 1057)

El incremento remunerativo se daría solo al personal con ingresos menores o iguales al monto de S/4.364,19. Así se trataría de 160 mil 587 trabajadores que recibirían este aumento de S/100.

Este es uno de los montos que, con respecto a la anterior propuesta del MEF, no se llegó a subir. Solo se amplió el rango de sueldos de los trabajadores que entraría en el beneficio para incluir a más empleados.

728, del Régimen Privado

Los trabajadores de régimen 728 de las entidades con escala aprobada antes de 2023 recibirán incremento de S/100. Esto costaría S/43 millones 156 mil 138.

⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

Mientras, para los trabajadores de entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026, recibirán solo un aumento de S/50. Esto costará S/27 millones 766 mil 455. En total para los 728 se destinará S/70 millones 924 mil 595.

Sin embargo, para los 728 de los gobiernos locales sí recibirán un monto mayor, de S/125.

Otros Regímenes

  • Servidores Penitenciarios: recibirían S/144,33 para la consolidación de una RIM de S/2.700. Costará en total S/31 millones 588 mil 535
  • Guardaparques (Ley N° 31991): incremento de S/100. Costará S/1 millón 272 mil 8
  • Servir (Ley N° 30057): incremento de S/50. Costará S/1 millón 327 mil 32
  • Diplomáticos (Ley N° 28091): No recibirán aumento.

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