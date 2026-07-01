Transportistas piden reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori para frenar extorsiones: “Estamos quebrados”

Un informe de la Fiscalía revela la alarmante cifra de 152 muertos en Lima y Callao a causa de la extorsión en el sector transporte. Héctor Vargas, dirigente del gremio, expone la grave crisis de inseguridad que afecta a conductores y pasajeros. (Crédito: Exitosa)

Los gremios de transporte urbano de Lima y Callao han solicitado una reunión urgente con la presidenta electa Keiko Fujimori para exponer la grave situación que atraviesa el sector debido al incremento de las extorsiones, cobros de cupos y ataques criminales contra conductores y empresas. En entrevista con Exitosa, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima, advirtió que la falta de respuesta del Estado ha llevado a una crisis profunda en el sistema de transporte.

El dirigente señaló que once gremios de transporte se han unido para pedir atención de la presidenta electa Keiko Fujimori, quien iniciará su mandato el próximo 28 de julio. “Nosotros como gremios de transporte le hemos enviado hasta en tres oportunidades cartas solicitando reunión. Lamentablemente no hemos podido reunirnos”, declaró.

PUBLICIDAD

Transportistas buscan reunirse con Keiko Fujimori para frenar las extorsiones en Lima. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Aumento de extorsiones en el transporte

Los transportistas denuncian que el sector enfrenta una ola de inseguridad ciudadana que incluye amenazas constantes de organizaciones criminales que cobran “cupos” diarios por unidad vehicular. Según Vargas, estos pagos han ido en aumento y han generado una situación insostenible para las empresas.

“Comenzaron con 20 soles, 30 soles, 50 soles, 80 soles diarios por cada vehículo. Imagínense a dónde hemos llegado”, señaló el dirigente en diálogo con Exitosa. Además, advirtió que las extorsiones no solo afectan a las empresas, sino también a los pasajeros que diariamente utilizan el transporte público.

Héctor Vargas, representante de los transportistas de Lima, denuncia la grave situación de extorsión que sufre el sector. Critica la falta de acción por parte de la policía, la fiscalía y el poder judicial, y revela que han intentado comunicarse con Keiko Fujimori. (Crédito: Exitosa)

Empresas al borde del colapso

El impacto económico de la criminalidad ha llevado a que muchas empresas operen con una capacidad reducida. Según el representante gremial, actualmente entre el 40% y 50% de la flota se encuentra activa, mientras que el resto permanece paralizado por falta de condiciones de seguridad.

PUBLICIDAD

Vargas fue enfático al señalar que el sector se encuentra en una situación crítica. “Estamos quebrados. Las empresas han hecho inversiones sin apoyo del Estado y ahora no pueden sostener la operación”, afirmó en entrevista con Exitosa. Incluso advirtió que algunas empresas ya han dejado de operar de forma temporal o definitiva debido a las pérdidas económicas.

Piden reforma del sistema de justicia

Los transportistas también han solicitado una reforma de la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial, al considerar que existen fallas estructurales en la lucha contra el crimen organizado. Denuncian que incluso algunos efectivos policiales estarían involucrados en actos de extorsión, lo que agrava la desconfianza en las instituciones.

PUBLICIDAD

“¿Cómo podemos confiar en una policía cuando hay casos de agentes que extorsionan a transportistas?”, cuestionó Vargas durante la entrevista con Exitosa. Asimismo, criticó la liberación de presuntos delincuentes tras ser capturados, señalando que el sistema judicial no estaría respondiendo con firmeza frente a la criminalidad.

Héctor Vargas, coordinador de transporte urbano, expone la grave crisis de inseguridad que enfrenta su sector, con extorsionadores que exigen pagos diarios de hasta 80 soles por vehículo. (Crédito: Exitosa)

Llamado urgente al nuevo gobierno

Finalmente, los gremios reiteraron su pedido para ser escuchados por la presidenta electa Keiko Fujimori, a quien solicitan una reunión inmediata para presentar propuestas y medidas de solución. Señalan que han enviado cartas antes, durante y después del proceso electoral sin obtener respuesta.

“Necesitamos que el Estado se comprometa en una lucha fuerte contra la criminalidad. Si no nos escuchan, no van a entender la problemática”, afirmó el dirigente en entrevista con Exitosa. Los transportistas advirtieron que, de no adoptarse medidas urgentes, el sistema de transporte urbano podría enfrentar una crisis aún mayor en los próximos meses.

PUBLICIDAD