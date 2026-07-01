Pedro Castillo analizará “en su momento” pedir el indulto a Keiko Fujimori, afirma Juntos por el Perú

Walter Ayala, portavoz de Juntos por el Perú, afirmó que Pedro Castillo evaluará “en su momento” solicitar el indulto a Keiko Fujimori, nueva presidenta electa tras vencer al candidato de esa agrupación

El portavoz de Juntos por el Perú, Walter Ayala, afirmó este miércoles que el encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) evaluará “en su momento” la posibilidad de solicitar su indulto a la presidenta electa, Keiko Fujimori, quien ganó el balotaje frente al candidato de esa agrupación.

En diálogo con la radio Exitosa, Ayala señaló que “no descarta” esa alternativa si José María Balcázar, actual jefe de Estado que debe transferir el poder a Fujimori el 28 de julio, vuelve a negar la gracia presidencial, tras haber rechazado esa solicitud en más de cinco ocasiones previas.

El abogado aclaró que cualquier determinación respecto al indulto no se tomará de inmediato y remarcó que “en estos momentos, que todavía no ha sido proclamada” la lideresa de Fuerza Popular, “es muy prematuro” hablar del tema.

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“Aún no ha juramentado, todavía existen cuestionamientos”, señaló, aludiendo a las denuncias sin pruebas de un supuesto fraude presentadas desde la formación que representa, a pesar de que Sánchez ha reconocido su derrota.

Ayala señaló que esta opción solo se consideraría si José María Balcázar, actual presidente, vuelve a negar la gracia presidencial a Castillo, tras rechazarla en más de cinco ocasiones previas

“Eso ya tendría que conversarlo con el presidente Pedro Castillo (...) yo no puedo decir que le indulte a Pedro, al presidente Castillo, porque yo no he hablado con él. De repente yo digo indulto y se muere”, ironizó.

Durante la campaña, Fujimori fue consultada en varias oportunidades sobre la posibilidad de conceder un indulto a Castillo, quien la venció en las urnas en 2021, después de dos derrotas anteriores ante Ollanta Humala (2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2016).

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Aunque evitó comprometerse con una respuesta afirmativa o negativa y sostuvo que no habría “ni persecución ni privilegios” para ningún exmandatario, precisó que cualquier eventual solicitud de indulto humanitario tendría que ser evaluada caso por caso, conforme a la ley, por una “comisión técnica independiente" y alejada de “intereses políticos”, tomando en cuenta la situación médica y el respeto a la dignidad del solicitante.

Además, apuntó que la gracia concedida a su padre, el fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), respondió —según su posición— a criterios “estrictamente humanitarios”, dando a entender que un beneficio similar para Castillo solo podría analizarse bajo esas mismas condiciones.

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La decisión sobre el indulto no se tomará de inmediato; Ayala consideró prematuro discutir el tema mientras Fujimori no haya jurado ni sido proclamada formalmente

Por su parte, incluso antes del balotaje, Sánchez reafirmó su intención de indultar al exgobernante, condenado a 11 años y 5 meses de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado, al considerarlo víctima de un supuesto complot para sacarlo del poder por parte de la oposición que encabezaba el fujimorismo.

Castillo dio un mensaje a la nación el 7 de diciembre de 2022 donde ordenaba cerrar el Parlamento e intervenir la Judicatura para gobernar temporalmente por decretos y establecer una Asamblea Constituyente, ante la posibilidad de una inminente tercera moción para destituirlo, luego de salir indicios de corrupción que lo salpicaban directamente a él.

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Sin embargo, ni la Policía y las Fuerzas Armadas siguieron sus instrucciones y, por el contrario, lo detuvieron cuando se dirigía a la Embajada de México, donde su familia recibió asilo, mientras que seguidamente fue destituido por el Congreso sin tener los votos suficientes para hacerlo en ese momento y sin posibilidad de defensa como contempla el proceso.