Caso Fortuna 2026: Fiscalía explica por qué liberó a los presuntos integrantes de una banda criminal

Las víctimas de la banda delictiva 'Fortuna 2026' expresan su malestar e indignación luego de que los presuntos criminales fueran puestos en libertad. La Fiscalía argumenta fallas en la cadena de custodia por parte de la policía, generando un cruce de acusaciones. (Crédito: 24 Horas)

La polémica decisión de la Fiscalía en el caso de los presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Fortuna 2026” ha generado cuestionamientos por parte de las víctimas del caso, quienes expresaron su malestar luego de que los sospechosos recuperaran su libertad tras ser capturados en un operativo de la Diviac.

De acuerdon con la Policía Nacional del Perú (PNP), los detenidos fueron señalados inicialmente como integrantes de la organización conocida como “Los Terribles de Breña”. Posteriormente, el caso pasó a ser identificado como “Fortuna 2026”, nombre que habría surgido a partir de un tatuaje que algunos de los investigados llevan en el cuello. Según informó 24 Horas, al menos cinco ciudadanos han presentado denuncias relacionadas con estos hechos.

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Las víctimas sostienen que, además del robo de celulares, los presuntos implicados habrían accedido a la información almacenada en los equipos para contactar a familiares y amistades, a quienes les exigían depósitos de dinero haciéndose pasar por los propietarios de los dispositivos. Los montos solicitados, de acuerdo con los testimonios recogidos, iban desde 50 hasta 1.500 soles.

Fiscalía libero a los sujetos detenidos en flagrancia y acusados de formar una banda criminal. (Foto composición: Infobae Perú/Cuarto Poder/Agencia Andina)

Fiscalía cuestiona actuación policial

El Cuarto Despacho de la Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Lima Cercado, Rímac, Breña y Jesús María expuso las razones por las que no fue posible continuar con la detención de los investigados.

De acuerdo con el documento, citado por 24 Horas, la Fiscalía advirtió que la documentación relacionada con la intervención policial fue entregada de manera incompleta y fuera del plazo correspondiente. Asimismo, indicó que entre las evidencias remitidas solo figuraban cascos de motociclistas, mientras que no se consignaban los teléfonos celulares que habrían sido incautados durante el operativo, incluidos varios equipos iPhone.

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Colegio Médico denuncia ante la Fiscalía presuntos fraudes en el SERUMS 2026-I. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio Público también señaló presuntas deficiencias en la cadena de custodia. Según precisó, algunos de los objetos no habrían sido debidamente lacrados, situación que comprometería este procedimiento indispensable para garantizar la validez de las pruebas durante la investigación.

Así operaba “Fortuna 2026”

Para los investigadores, el robo de celulares era solo el primer paso de un esquema delictivo más complejo. Según la investigación policial, los presuntos integrantes de Fortuna 2026 no solo se apoderaban de los equipos, sino que también lograban acceder a aplicaciones y cuentas de las víctimas para continuar obteniendo beneficios económicos. De acuerdo con el reportaje de Cuarto Poder, una vez que desbloqueaban los dispositivos, ingresaban a WhatsApp y otras plataformas para hacerse pasar por los propietarios y solicitar préstamos de dinero a familiares y amigos, quienes desconocían que el teléfono había sido robado.

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Los cinco detenidos tienen el tatuaje "Fortuna 2026", detalle que para la PNP los vincula en una banda criminal. (Captura video: Cuarto Poder)

Durante el operativo, la Diviac incautó una computadora portátil que, según la Policía, habría sido utilizada para la extracción, almacenamiento y gestión de información de los dispositivos. Además, en el inmueble intervenido se encontraron 22 teléfonos iPhone, cinco equipos Motorola y cuatro Redmi, entre otros objetos que forman parte de la investigación. Para las autoridades, estos elementos evidenciarían que el grupo no solo robaba celulares de alta gama, sino que también empleaba herramientas tecnológicas para prolongar el delito y multiplicar el número de víctimas mediante presuntas estafas.

PNP incautó varios celulares robados que habrían sido usados para estafar y extorsionar a las víctimas. (Captura video: Cuarto Poder)

Capturados en flagrancia y amenazando a víctimas

La investigación también señala que los presuntos integrantes de la banda fueron capturados en flagrancia durante un operativo ejecutado por agentes de la Diviac en un inmueble ubicado en Breña, luego de que una de las víctimas lograra rastrear la ubicación de su celular robado. En el lugar fueron intervenidos cuatro jóvenes que llevaban el tatuaje “Fortuna 2026” en el cuello, además de encontrarse decenas de teléfonos celulares y equipos tecnológicos. La Policía también investiga a Jorge Novoa Pereda, alias “Pocoyó”, quien sería uno de los presuntos cabecillas del grupo.

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El caso también incorpora una presunta modalidad de extorsión. Según Cuarto Poder, en uno de los celulares incautados se hallaron mensajes en los que se amenazaba a las víctimas para que eliminaran el bloqueo de iCloud de sus equipos, advirtiéndoles incluso sobre posibles ataques contra ellos y sus familiares si no cumplían con las exigencias. Pese a que la Policía sostiene que los investigados fueron detenidos en flagrancia y que durante el operativo se incautaron diversos equipos tecnológicos, los presuntos integrantes de Fortuna 2026 afrontan las investigaciones en libertad mientras continúan las diligencias del Ministerio Público.

La PNP detuvo en flagrancia a los involucrados y encontró mensajes extorsivos en celulares robados. (Captura video: Cuarto Poder)