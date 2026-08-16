Policía rescató a 10 mujeres y detuvo a cuatro presuntos integrantes de “Los Reyes del Bunker” en operativo realizado en Puno

La Policía Nacional realizó un operativo en el establecimiento “Bunker La Exclusiva”, como parte de una investigación por presunta trata de personas. Difusión

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La Policía Nacional del Perú ejecutó un operativo en Juliaca que terminó con la detención de cuatro personas y el rescate de 10 mujeres en un establecimiento denominado “Bunker La Exclusiva”. La intervención estuvo vinculada con una investigación por el presunto delito de trata de personas.

El procedimiento policial estuvo a cargo de unidades especializadas en inteligencia e investigación criminal, con acciones destinadas a identificar una estructura delictiva denominada “Los Reyes del Bunker”. La intervención permitió además recoger bienes y documentos considerados de interés para el caso.

Según información de la Policía Nacional del Perú, las mujeres rescatadas fueron incorporadas a los procedimientos de protección y atención establecidos por las autoridades competentes. Los cuatro intervenidos quedaron bajo disposición de las instancias correspondientes para las diligencias respectivas.

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Diez mujeres quedaron bajo protección de las autoridades

Los intervenidos son señalados preliminarmente como presuntos integrantes de la estructura denominada “Los Reyes del Bunker”. Difusión

Durante la intervención en “Bunker La Exclusiva”, el personal policial rescató a 10 mujeres. La PNP señaló que las personas fueron puestas bajo los procedimientos correspondientes de protección y atención.

La actuación policial se vinculó con la investigación por presunta trata de personas, delito que involucra la vulneración de la libertad y dignidad de las víctimas. Las autoridades competentes quedaron a cargo de las medidas previstas para su atención.

La información difundida por la Policía Nacional del Perú no detalla en el reporte proporcionado las circunstancias individuales de cada una de las mujeres ni otros aspectos relacionados con su situación personal.

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Tras la intervención, la Policía Nacional del Perú comunicó el caso a la Fiscalía especializada competente. Los cuatro detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias de ley.

Los equipos celulares, el talonario de tickets y el cuaderno de apuntes serán parte de las actuaciones destinadas a establecer los hechos investigados y determinar la eventual responsabilidad de los intervenidos.

La investigación fiscal y policial deberá establecer la relación de las personas detenidas con la presunta organización criminal y precisar las circunstancias vinculadas con el delito atribuido.

La intervención forma parte del operativo de seguridad ciudadana

La Policía recogió cuatro equipos celulares, un talonario de tickets y un cuaderno de apuntes que serán incorporados a la investigación. Difusión

La PNP indicó que el procedimiento se realizó dentro del operativo “Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026”. Esta acción contempla labores de inteligencia operativa e investigación criminal frente a estructuras vinculadas con distintos delitos.

En este caso, la intervención estuvo enfocada en una presunta actividad de trata de personas en Juliaca. La actuación policial permitió detener a cuatro presuntos integrantes de la organización y rescatar a 10 mujeres del establecimiento intervenido.

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La Policía Nacional del Perú también señaló que sus unidades mantienen acciones destinadas a identificar estructuras delictivas y fortalecer la respuesta frente a delitos contra la dignidad y libertad de las personas.

Números de emergencia para víctimas de trata de personas en Perú

Si eres víctima de trata de personas o conoces a alguien en riesgo, estos son los canales oficiales para pedir ayuda:

Línea gratuita 1818 , opción 1. Atención las 24 horas, todos los días del año.

WhatsApp del Ministerio del Interior : 942 841 978. Canal confidencial de orientación y denuncia.

Central de emergencias de la Policía Nacional del Perú: 105.

Comisarías y División de Trata de Personas (DIVINTRAP) de la PNP a nivel nacional.

Plataforma virtual de denuncias: www.mininter.gob.pe, en la sección Trata de Personas.