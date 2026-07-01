¿Cuál es la fecha máxima para que Keiko Fujimori anuncie a su gabinete ministerial?

Una presidenta de Perú encabeza a su gabinete en un acto oficial de gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la confirmación de los resultados de la segunda vuelta presidencial y el cierre del conteo oficial de actas, Keiko Fujimori entra en la etapa de transición antes de asumir la Presidencia del Perú para el periodo 2026-2031. Uno de los principales temas en la agenda política es la conformación de su primer gabinete ministerial y la elección de quien ocupará la Presidencia del Consejo de Ministros.

¿Cuándo debe anunciar Keiko Fujimori a su gabinete?

En el Perú, el presidente electo no está obligado a anunciar a sus ministros en un periodo determinado después de ganar las elecciones. La Constitución establece que el jefe de Estado tiene la facultad de nombrar al presidente del Consejo de Ministros y, a propuesta de este, designar a los demás integrantes del gabinete.

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En los últimos cambios de mando, los tiempos han variado según la decisión política de cada mandatario. En el caso de Pedro Castillo, quien ganó la segunda vuelta de 2021, fue proclamado presidente electo el 19 de julio de ese año y presentó a su primer gabinete recién durante la ceremonia de juramentación del 29 de julio, un día después de asumir el cargo. En ese acto, Guido Bellido fue designado como presidente del Consejo de Ministros y se tomó juramento al resto del equipo ministerial.

Un escenario distinto ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien ganó las elecciones de 2016. Tras ser proclamado presidente electo, anunció a su gabinete antes de asumir oficialmente el Gobierno. El 15 de julio de 2016 presentó a Fernando Zavala como presidente del Consejo de Ministros y dio a conocer a los integrantes de su equipo, que luego juraron el cargo durante la ceremonia de cambio de mando del 28 de julio.

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Por ello, Keiko Fujimori no está sujeta a un plazo legal para anunciar a su equipo ministerial. Sin embargo, se prevé que la conformación de su gabinete podría definirse en los días previos al 28 de julio de 2026, fecha establecida para la ceremonia de toma de mando presidencial.

Lo que sí establece la normativa es que el nuevo gobierno debe contar con un gabinete conformado para ejercer plenamente sus funciones, debido a que los actos del presidente requieren el refrendo ministerial para tener validez. Es decir, las decisiones del Ejecutivo necesitan la firma del presidente del Consejo de Ministros o de los ministros correspondientes.

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¿Qué dice la Constitución sobre la formación del gabinete?

Keiko Fujimori sonríe mientras participa en una entrevista, sentada en un sofá y con un micrófono frente a ella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Constitución establece que el presidente de la República tiene la atribución de nombrar al presidente del Consejo de Ministros y, a propuesta de este, designar a los demás integrantes del gabinete.

El artículo 130 de la Constitución señala que, cuando inicia un nuevo periodo presidencial, se debe conformar un nuevo gabinete. Posteriormente, el premier debe presentarse ante el Congreso para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza.

Aunque la norma fija un plazo de 30 días para solicitar la confianza del Congreso, no establece un plazo máximo para que el presidente anuncie públicamente a todos sus ministros.

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¿Por qué es importante que el gabinete esté conformado?

Aunque no existe una fecha límite, la designación del gabinete resulta necesaria para que el Ejecutivo pueda operar plenamente.

Esto se debe a que el artículo 120 de la Constitución establece que los actos del presidente requieren el refrendo ministerial para tener validez. Es decir, las decisiones del mandatario necesitan la firma del presidente del Consejo de Ministros o de los ministros correspondientes.

Por ello, la conformación del gabinete permite que el nuevo gobierno pueda emitir normas, tomar decisiones administrativas y ejecutar sus políticas desde el inicio de la gestión.

¿Cuál es el primer cargo que debe definir Keiko Fujimori?

Dina Boluarte y una figura con el rostro difuminado levantan sus brazos ante varias banderas de Perú en el Palacio de Gobierno del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso será la elección del presidente del Consejo de Ministros, quien tendrá la responsabilidad de liderar el gabinete y coordinar la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Una vez designado el premier, este debe proponer a los demás ministros que integrarán las diferentes carteras del Gobierno. Luego, los integrantes del gabinete deben ser nombrados y juramentados oficialmente.

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Según reportes periodísticos, el entorno de Keiko Fujimori evalúa distintas opciones para ocupar la Presidencia del Consejo de Ministros. Entre los nombres mencionados aparecen:

Luis Galarreta , secretario general de Fuerza Popular y ex presidente del Congreso, quien cuenta con respaldo dentro de la agrupación política.

Luis Carranza , exministro de Economía y Finanzas, considerado una opción vinculada al manejo económico.

Edgardo Mosqueira, exministro de la Presidencia y actual funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien participó en la elaboración de planes de gobierno del fujimorismo.

El entorno de la presidenta electa ha señalado que la decisión busca conformar un equipo con prioridades en seguridad ciudadana, economía y sectores estratégicos como agricultura.