Excavaciones ilegales en sitio arqueológico Pumacayán provocan daños irreversibles y motivan denuncia penal del Ministerio de Cultura

Autoridades confirmaron excavaciones con maquinaria pesada dentro del sitio arqueológico de Pumacayán, en Huaraz, sin autorización del Ministerio de Cultura. Composición: Infobae

La preocupación por la conservación del patrimonio arqueológico volvió a ocupar la atención pública en la ciudad de Huaraz, Áncash, luego del reporte de una intervención no autorizada dentro de un espacio protegido por el Estado. El caso motivó la participación de autoridades culturales, la Policía Nacional y el inicio de un proceso legal para determinar responsabilidades por los trabajos efectuados en un área con evidencias de ocupación prehispánica.

El episodio también reactivó el debate sobre los mecanismos de vigilancia en monumentos arqueológicos ubicados dentro de zonas urbanas. La presencia de maquinaria pesada en un sector protegido despertó alertas entre vecinos y organizaciones vinculadas con la defensa del patrimonio cultural, quienes solicitaron una respuesta inmediata de las entidades competentes.

PUBLICIDAD

Inspección confirmó excavaciones dentro del área protegida

Un recorrido por los alrededores de la zona arqueológica de Pumacayan muestra los presuntos daños causados por maquinaria pesada en este patrimonio cultural intangible. El video evidencia tierra removida y huellas de vehículos pesados. Facebook: Yony Méndez

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Áncash informó que recibió una alerta el último sábado sobre movimientos de tierra dentro del sitio arqueológico de Pumacayán, ubicado en la ciudad de Huaraz. Tras la comunicación, un equipo técnico de la Subdirección de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad acudió al lugar junto con efectivos de la Policía de Turismo para verificar la situación.

Durante la inspección, los especialistas constataron trabajos de excavación y remoción de suelos con maquinaria pesada dentro de la poligonal del monumento arqueológico, declarada Patrimonio Cultural de la Nación desde 2013. La DDC Áncash indicó que esas labores se ejecutaban sin autorización del Ministerio de Cultura, condición obligatoria para cualquier intervención en una zona protegida.

PUBLICIDAD

Como resultado de la diligencia, la entidad dispuso la paralización inmediata de los trabajos con el propósito de impedir una afectación mayor al sitio arqueológico. Además, efectuó las constataciones técnicas correspondientes para sustentar las acciones administrativas y legales previstas en la normativa sobre protección del patrimonio cultural.

Evidencias arqueológicas quedaron expuestas durante la remoción

La DDC Áncash paralizó los trabajos tras verificar la intervención en un área protegida declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Ministerio de Cultura

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Desconcentrada de Cultura, durante la remoción del terreno aparecieron fragmentos de cerámica prehispánica, elementos que formarían parte del contexto arqueológico protegido de Pumacayán.

La evaluación preliminar realizada por los especialistas estimó que el área intervenida comprende aproximadamente entre 50 y 60 metros cuadrados. Según la entidad cultural, la afectación registrada constituye un daño irreversible para el patrimonio arqueológico.

PUBLICIDAD

Durante la intervención, las personas involucradas manifestaron ser propietarias del terreno e indicaron contar con documentos de compra-venta, además de un plano visado por la Municipalidad Provincial de Huaraz. Dennis Rodríguez Cruz, director de la Subdirección de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad de la DDC Áncash, precisó que esa documentación será materia de evaluación dentro de las investigaciones para establecer su validez y determinar cualquier relación con los trabajos efectuados en el lugar.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash ordenó detener las excavaciones tras verificar daños en un área protegida de Pumacayán. El Ministerio de Cultura presentó una denuncia penal e inició acciones legales. Chavín Perú TV

La Dirección Desconcentrada de Cultura señaló que, tras la verificación de los hechos, se activaron los procedimientos legales correspondientes. La Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura presentó una denuncia penal y asumirá el seguimiento del caso conforme a las disposiciones vigentes.

PUBLICIDAD

La institución también informó que las actuaciones se desarrollan con participación del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú. La Policía de Turismo acompañó la diligencia realizada en el sitio arqueológico durante la inspección técnica.

En un pronunciamiento institucional, la DDC Áncash señaló que la intervención de su personal permitió detener las labores de movimiento de tierra y evitar una afectación mayor dentro de la poligonal protegida. Asimismo, reiteró que cualquier trabajo en monumentos arqueológicos requiere autorización expresa del Ministerio de Cultura.

Vecinos y organizaciones solicitaron investigaciones

Especialistas hallaron fragmentos de cerámica prehispánica luego de trabajos con maquinaria pesada dentro del monumento arqueológico. El caso motivó investigaciones y pedidos de fortalecer la protección del patrimonio. Facebook

La intervención de las autoridades ocurrió después de que vecinos del sector alertaran sobre presuntos daños registrados durante la demolición de una vivienda colindante con Pumacayán. Según esa información, los trabajos permitieron observar vestigios arqueológicos que, presuntamente, resultaban afectados por el empleo de maquinaria pesada.

Por su parte, el presidente de AGOEMA, Porfirio Cacha, cuestionó la demora en la respuesta de las autoridades y sostuvo que durante las labores efectuadas por terceros presuntamente resultaron afectados cerámicas, monolitos y estructuras de piedra pertenecientes al patrimonio arqueológico.

PUBLICIDAD

Frente a esa situación, solicitó la intervención de oficio del Ministerio Público, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash y la Municipalidad Provincial de Huaraz con el propósito de verificar los hechos y evitar nuevos daños dentro del sitio arqueológico.

Colegio de Arqueólogos expresó preocupación por el caso

El Consejo Directivo Regional Centro Norte del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú difundió un pronunciamiento sobre los hechos registrados en Pumacayán. La organización expresó “su más profunda preocupación y enérgico rechazo” frente a la intervención no autorizada con maquinaria pesada dentro de la poligonal del monumento arqueológico.

El documento señala que el episodio “evidencia, una vez más, las serias deficiencias existentes en los mecanismos de prevención, vigilancia y protección del patrimonio cultural de nuestra región”. Asimismo, considera “inadmisible” que una intervención de esa naturaleza pudiera ejecutarse dentro de un monumento arqueológico protegido.

PUBLICIDAD

El colegio profesional también manifestó preocupación por la actuación preventiva de las autoridades competentes y mencionó de forma específica a la Municipalidad Provincial de Huaraz y al Gobierno Regional de Áncash. Además, exigió al Ministerio Público desarrollar la investigación “con la mayor celeridad, objetividad y firmeza”, con el fin de identificar a los responsables y promover las acciones penales que correspondan conforme a la legislación vigente.

Comunicado del COLEGIO PROFESIONAL DE ARQUEÓLOGOS DEL PERÚ

En el mismo pronunciamiento, la organización exhortó al Ministerio de Cultura, al Ministerio Público, a la Policía Nacional del Perú, al Gobierno Regional de Áncash, a la Municipalidad Provincial de Huaraz y a las demás entidades competentes a fortalecer los mecanismos de vigilancia, protección y gestión del patrimonio arqueológico mediante acciones orientadas a preservar el sitio arqueológico de Pumacayán y evitar nuevos casos similares.

PUBLICIDAD