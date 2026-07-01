Perú

Elecciones 2026: Jurados Electorales Especiales concluyen en todo el país la proclamación descentralizada de los resultados de la segunda vuelta

El proceso descentralizado concluyó en todas las regiones este 1 de julio y allana el camino para la proclamación oficial del nuevo presidente, con actas transmitidas en vivo y bajo la vigilancia de la ciudadanía

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Mujer, Keiko Fujimori, vestida con chaqueta blanca y banda presidencial roja y blanca. Al fondo, un edificio gubernamental con la bandera de Perú y cielo anaranjado
Keiko Fujimori queda a la espera de la proclamación oficial del JNE tras el cierre del escrutinio de la ONPE al 100% en la segunda vuelta presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) concluyeron este miércoles 1 de julio la proclamación descentralizada de resultados correspondientes a la segunda vuelta presidencial, según confirmó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El cierre de esta etapa, ejecutado de manera simultánea en todo el país, representa uno de los momentos centrales del proceso electoral peruano.

Desde el jueves 25 de junio, cada JEE realizó audiencias públicas en sus respectivas jurisdicciones para dar a conocer los resultados del cómputo electoral. Las sesiones, transmitidas en vivo a través de las plataformas digitales institucionales y el portal web del JNE, buscaron garantizar la transparencia y el acceso de la ciudadanía a todas las etapas del conteo de votos.

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La última de estas audiencias, celebrada en la sede de Huánuco, permitió cerrar la jornada con la emisión del acta descentralizada de proclamación, suscrita por el presidente, los miembros y el secretario del respectivo jurado electoral.

“Aproximadamente el 3 de julio el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones llevará a cabo el acto general de proclamación de resultados. (...) Si se puede adelantar, se va a poder adelantar la fecha de proclamación, pero todavía continuamos con esa fecha prevista para el 3 de julio”, señaló Jorge Valdivia, vocero del JNE, durante una conferencia de prensa transmitida por la institución.

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Cuatro personas sentadas a una mesa roja. Dos banderas, micrófonos y carteles del JNE con texto "Segunda Elección Presidencial". Una pantalla muestra "Proclamación de Resultados"
Los Jurados Electorales Especiales iniciaron este jueves 25 de junio la proclamación descentralizada de resultados de cómputo de la Segunda Elección Presidencial, como parte del proceso de Elecciones Generales 2026. (JNE)

Resultados oficiales, plazos y etapa final

Según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 100% de las actas procesadas al cierre de junio, la candidata de Fuerza PopularKeiko Fujimori, obtuvo el 50.135% de los votos válidos, mientras que el postulante de Juntos por el PerúRoberto Sánchez, alcanzó el 49.865%. Esta diferencia de 49,641 sufragios marcó uno de los desenlaces más ajustados de la historia electoral peruana.

Tras la proclamación de los resultados descentralizados, la ley establece que el JNE debe suscribir el acta de proclamación general, paso que se prevé para el viernes 3 de julio. La publicación de los documentos se realiza tanto en la plataforma electoral como en los paneles de cada JEE, y los personeros legales de las organizaciones políticas reciben la notificación por casilla electrónica.

Frente a preguntas sobre eventuales recursos legales, el vocero del JNE explicó: “Cualquier ciudadano tiene el derecho de recurrir y presentar peticiones ante las autoridades que la ley le permita”.

No obstante, subrayó que “una vez realizada ya la proclamación de resultados, entrega de credenciales e, inclusive, la declaración de conclusión del proceso, ya el proceso ha terminado y ya no se puede retrotraer esas etapas”.

Durante la segunda vuelta, el organismo electoral incorporó medidas adicionales de transparencia, como la difusión pública de todas las actas de fiscalización, disponibles en el portal electrónico del JNE. “A fin de que la ciudadanía quede tranquila con el resultado que se ha dado y que, prontamente, lo vamos a proclamar”, detalló Valdivia.

La proclamación general convertirá a Keiko Fujimori en la primera mujer electa presidenta del Perú, acompañada en la vicepresidencia por Luis Galarreta y Miguel Torres. El acto de asunción está programado para el 28 de julio, cumpliendo lo dispuesto por la Ley Orgánica de Elecciones.

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