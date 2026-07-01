Elecciones 2026: Jurados Electorales Especiales concluyen en todo el país la proclamación descentralizada de los resultados de la segunda vuelta

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) concluyeron este miércoles 1 de julio la proclamación descentralizada de resultados correspondientes a la segunda vuelta presidencial, según confirmó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El cierre de esta etapa, ejecutado de manera simultánea en todo el país, representa uno de los momentos centrales del proceso electoral peruano.
Desde el jueves 25 de junio, cada JEE realizó audiencias públicas en sus respectivas jurisdicciones para dar a conocer los resultados del cómputo electoral. Las sesiones, transmitidas en vivo a través de las plataformas digitales institucionales y el portal web del JNE, buscaron garantizar la transparencia y el acceso de la ciudadanía a todas las etapas del conteo de votos.
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La última de estas audiencias, celebrada en la sede de Huánuco, permitió cerrar la jornada con la emisión del acta descentralizada de proclamación, suscrita por el presidente, los miembros y el secretario del respectivo jurado electoral.
“Aproximadamente el 3 de julio el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones llevará a cabo el acto general de proclamación de resultados. (...) Si se puede adelantar, se va a poder adelantar la fecha de proclamación, pero todavía continuamos con esa fecha prevista para el 3 de julio”, señaló Jorge Valdivia, vocero del JNE, durante una conferencia de prensa transmitida por la institución.
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Resultados oficiales, plazos y etapa final
Según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 100% de las actas procesadas al cierre de junio, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo el 50.135% de los votos válidos, mientras que el postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, alcanzó el 49.865%. Esta diferencia de 49,641 sufragios marcó uno de los desenlaces más ajustados de la historia electoral peruana.
Tras la proclamación de los resultados descentralizados, la ley establece que el JNE debe suscribir el acta de proclamación general, paso que se prevé para el viernes 3 de julio. La publicación de los documentos se realiza tanto en la plataforma electoral como en los paneles de cada JEE, y los personeros legales de las organizaciones políticas reciben la notificación por casilla electrónica.
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Frente a preguntas sobre eventuales recursos legales, el vocero del JNE explicó: “Cualquier ciudadano tiene el derecho de recurrir y presentar peticiones ante las autoridades que la ley le permita”.
No obstante, subrayó que “una vez realizada ya la proclamación de resultados, entrega de credenciales e, inclusive, la declaración de conclusión del proceso, ya el proceso ha terminado y ya no se puede retrotraer esas etapas”.
Durante la segunda vuelta, el organismo electoral incorporó medidas adicionales de transparencia, como la difusión pública de todas las actas de fiscalización, disponibles en el portal electrónico del JNE. “A fin de que la ciudadanía quede tranquila con el resultado que se ha dado y que, prontamente, lo vamos a proclamar”, detalló Valdivia.
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La proclamación general convertirá a Keiko Fujimori en la primera mujer electa presidenta del Perú, acompañada en la vicepresidencia por Luis Galarreta y Miguel Torres. El acto de asunción está programado para el 28 de julio, cumpliendo lo dispuesto por la Ley Orgánica de Elecciones.
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