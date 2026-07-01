Jurado Electoral de Lima Centro declara improcedente la candidatura de Rafael López Aliaga a teniente alcalde

El candidato de extrema derecha López Aliaga reacciona en una manifestación junto a un grupo de simpatizantes este jueves, hacia el centro histórico en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejía

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro declaró este martes improcedente la solicitud de inscripción de la candidatura del excandidato presidencial Rafael López Aliaga, quien tras su derrota en los comicios afirmó que no asumiría el cargo de senador para el que fue elegido, con la intención de postularse como teniente alcalde de la municipalidad capitalina.

La resolución, emitida por no subsanar las observaciones señaladas la semana pasada, también afecta la postulación de otros dos militantes de Renovación Popular. Sin embargo, admitió la candidatura de Luis Rubio, quien encabezaba la fórmula junto a López Aliaga.

La candidatura de Jeanette Alonzo, propuesta como segunda regidora en la misma lista, también fue admitida.

El fallo resalta que el exalcalde mantiene formalmente la condición de senador proclamado, a pesar de haber enviado comunicaciones al Congreso y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) donde informaba su decisión de no asumir el cargo.

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“La documentación presentada únicamente acredita la formulación de comunicaciones ante entidades públicas, mas no la existencia de un acto jurídico de la autoridad competente que modifique el estado jurídico vigente del candidato”, se precisa en la resolución.

Con esta decisión, su partido político tiene ahora la posibilidad de presentar una apelación ante el JNE.

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