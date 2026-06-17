Campaña de DNI electrónico gratis para este 19 de junio: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

La Municipalidad de Punta Hermosa, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), llevará a cabo una campaña de trámites gratuitos del documento nacional de identidad (DNI) este viernes 19 de junio.
La atención se desarrollará en el local de Servicios a la Ciudad, referencia: al lado del Mercado Municipal, con cupos limitados y vacantes asignadas por orden de llegada, según informó la comuna.
Esta actividad busca facilitar el acceso a documentación básica, con especial énfasis en menores y adultos mayores. Por ese motivo, se recomienda a los asistentes presentarse con anticipación para asegurar atención dentro del número establecido para cada grupo.
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La distribución de cupos quedó definida por rangos de edad. Para el tramo de 0 a 17 años se habilitaron 40 cupos; para personas de 18 a 59 años, otros 40 cupos; y para el grupo de 60 años a más, 20 cupos. La municipalidad indicó que la entrega de vacantes se realizará conforme avance la fila, sin reserva previa.
Entre los servicios disponibles figuran la inscripción por primera vez, trámite que requiere acta de nacimiento, además de renovación y duplicado del documento. La campaña también contempla la entrega de DNI pendientes de jornadas anteriores, a fin de regularizar casos que quedaron en espera de recojo.
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La comuna añadió que se ofrecerá foto gratis como parte del procedimiento. En el caso de menores de edad, el municipio señaló que el niño o adolescente deberá acudir acompañado por su padre o madre, condición necesaria para continuar con el trámite correspondiente.
Para resolver consultas, la Municipalidad de Punta Hermosa habilitó el número 953957220 como canal de informes. En ese sentido, la coordinación con Reniec permitirá realizar los procedimientos sin costo durante la fecha anunciada, dentro del cupo disponible.
DNI electrónico gratis para este 19 de junio
La Municipalidad de Lima anunció una campaña gratuita para tramitar el DNI electrónico, coordinada con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), dirigida a vecinos del Cercado de Lima. La actividad prioriza a dos grupos: niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años, y personas adultas mayores de 60 años a más. Según la comuna, la atención se realizará solo en fechas programadas y dentro de horarios definidos, por lo que recomendó acudir con anticipación y llevar la documentación requerida.
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El primer punto de atención funcionará el viernes 19 de junio, de 9 a. m. a 12 p. m., en el Centro de Salud Conde de la Vega, ubicado en jirón Conde de la Vega Baja n.° 488. Para menores de edad, se exige la presencia del solicitante y el acompañamiento del padre o la madre con DNI vigente. Para adultos mayores, el trámite también es presencial y requiere la presencia del titular.
La municipalidad informó que habrá otras dos campañas: viernes 26 de junio (9 a. m. a 12 m.) en el centro de salud de Mirones Bajo (jirón Bruno Terreros n.° 141) y viernes 3 de junio (9 a. m. a 12 m.) en el centro de salud Juan Pérez Carranza (jirón Cusco n.° 925, Barrios Altos). El DNI electrónico incluye un chip con datos y certificados digitales, permite autenticación en servicios compatibles y firma digital, y refuerza la seguridad frente a la suplantación.
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