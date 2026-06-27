DNI electrónico para este 03 de julio: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

Los vecinos del Cercado de Lima tendrán una nueva oportunidad para obtener gratuitamente el documento nacional de identidad electrónico (DNIe). La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la realización de una jornada especial en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), iniciativa que busca facilitar el acceso a este documento a sectores priorizados de la población.
La campaña se desarrollará el viernes 3 de julio, entre las 9 a. m. y el mediodía, en el centro de salud Juan Pérez Carranza, ubicado en el jirón Cusco n.° 925, en Barrios Altos. Durante esas horas, personal especializado atenderá a los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos para participar en el operativo.
PUBLICIDAD
De acuerdo con la comuna capitalina, la actividad estará dirigida exclusivamente a dos grupos poblacionales. El primero comprende a niñas, niños y adolescentes desde el nacimiento hasta los 17 años de edad. El segundo está conformado por personas adultas mayores de 60 años, quienes podrán realizar el trámite de manera gratuita.
La administración municipal explicó que este tipo de acciones tiene como propósito acercar servicios esenciales a ciudadanos que, en muchos casos, enfrentan dificultades para desplazarse o requieren acompañamiento durante las gestiones administrativas.
En el caso de los menores, las autoridades recomendaron a padres, madres o apoderados verificar previamente que el adulto acompañante cuente con su documento nacional de identidad vigente. Asimismo, recordaron la importancia de acudir dentro del horario establecido para garantizar una atención ordenada y evitar contratiempos, debido a que el servicio se brindará únicamente durante la jornada programada.
PUBLICIDAD
Respecto a las personas de la tercera edad, la comuna precisó que la presencia del titular será indispensable para efectuar el procedimiento. Esto permitirá realizar la validación correspondiente y confirmar la identidad de cada solicitante en el mismo establecimiento de salud.
La Municipalidad de Lima también exhortó a los interesados a organizar con anticipación su traslado hacia el punto de atención y presentarse con puntualidad. El cumplimiento de las condiciones fijadas facilitará el desarrollo del proceso y permitirá optimizar el número de beneficiarios durante la actividad.
La iniciativa forma parte de las estrategias impulsadas por el gobierno local para promover la identificación ciudadana y fortalecer el acceso a servicios públicos, trámites estatales y programas sociales. Contar con el DNI electrónico, además de acreditar la identidad de las personas, permite realizar diversos procedimientos digitales con mayores estándares de seguridad.
PUBLICIDAD
Cabe señalar que campañas similares efectuadas el 19 y 26 de junio registraron una importante acogida entre los residentes del Cercado de Lima. Según informó la comuna, ambas jornadas concluyeron con resultados satisfactorios y beneficiaron a numerosos vecinos, razón por la cual se decidió continuar con este tipo de intervenciones en coordinación con Reniec.
Características del DNI electrónico
- Documento de identidad con microchip incorporado.
- Sirve para comprobar la identidad en gestiones presenciales y también en entornos digitales.
- Contiene información personal y mecanismos de seguridad más robustos.
- Agiliza la verificación de identidad mediante lectores compatibles.
- Puede incluir certificados digitales destinados a la firma electrónica.
- Permite hacer trámites en línea con un nivel de seguridad superior.
- Disminuye el riesgo de suplantación frente a documentos con menor protección.
- Es útil para servicios que exigen verificación biométrica.
- Conserva su validez y uso como identificación oficial.
- Exige un trámite presencial para la captura y confirmación de la identidad.
Más Noticias
Empezó el feriado largo y Mincetur calcula que moverá a 936 mil turistas a nivel nacional
El titular del Mincetur resaltó el rol de los fines de semana largo en el turismo y las actividades económicas relacionadas a este
Roberto Sánchez amenaza con presentar más recursos para dilatar su derrota ante Keiko Fujimori: “Vamos a insistir”
El candidato de Juntos por el Perú confirmó que su equipo de abogados evalúa nuevas acciones legales para impugnar los resultados, a pesar de que el JNE ya desbarató todos sus argumentos para alegar un inexistente fraude
Resultados de la Copa Latina de vóley 2026 EN VIVO: así van la selección peruana y los demás equipos en este cuadrangular
La ‘bicolor’ hará su debut este sábado 27 de junio en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Conoce el desarrollo del torneo amistoso
Correos anónimos amenazan con ataques armados a universidades, hospitales y la Municipalidad de Piura
La Policía Nacional activó protocolos de seguridad y desplegó unidades especializadas para investigar el origen de los mensajes
La gasolina más barata y más cara de Lima este 27 de junio
<p>El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor </p>
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD