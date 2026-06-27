DNI electrónico para este 03 de julio: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

El DNI electrónico es fundamental porque brinda mayor protección a la identidad digital y permite efectuar diversos trámites virtuales con altos estándares de seguridad - Créditos: Andina.

Los vecinos del Cercado de Lima tendrán una nueva oportunidad para obtener gratuitamente el documento nacional de identidad electrónico (DNIe). La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la realización de una jornada especial en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), iniciativa que busca facilitar el acceso a este documento a sectores priorizados de la población.

La campaña se desarrollará el viernes 3 de julio, entre las 9 a. m. y el mediodía, en el centro de salud Juan Pérez Carranza, ubicado en el jirón Cusco n.° 925, en Barrios Altos. Durante esas horas, personal especializado atenderá a los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos para participar en el operativo.

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De acuerdo con la comuna capitalina, la actividad estará dirigida exclusivamente a dos grupos poblacionales. El primero comprende a niñas, niños y adolescentes desde el nacimiento hasta los 17 años de edad. El segundo está conformado por personas adultas mayores de 60 años, quienes podrán realizar el trámite de manera gratuita.

La administración municipal explicó que este tipo de acciones tiene como propósito acercar servicios esenciales a ciudadanos que, en muchos casos, enfrentan dificultades para desplazarse o requieren acompañamiento durante las gestiones administrativas.

La campaña se llevará a cabo desde las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Lima.

En el caso de los menores, las autoridades recomendaron a padres, madres o apoderados verificar previamente que el adulto acompañante cuente con su documento nacional de identidad vigente. Asimismo, recordaron la importancia de acudir dentro del horario establecido para garantizar una atención ordenada y evitar contratiempos, debido a que el servicio se brindará únicamente durante la jornada programada.

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Respecto a las personas de la tercera edad, la comuna precisó que la presencia del titular será indispensable para efectuar el procedimiento. Esto permitirá realizar la validación correspondiente y confirmar la identidad de cada solicitante en el mismo establecimiento de salud.

La Municipalidad de Lima también exhortó a los interesados a organizar con anticipación su traslado hacia el punto de atención y presentarse con puntualidad. El cumplimiento de las condiciones fijadas facilitará el desarrollo del proceso y permitirá optimizar el número de beneficiarios durante la actividad.

La campaña busca reducir la brecha de identificación entre los ciudadanos, especialmente en la población vulnerable - Créditos: Andina.

La iniciativa forma parte de las estrategias impulsadas por el gobierno local para promover la identificación ciudadana y fortalecer el acceso a servicios públicos, trámites estatales y programas sociales. Contar con el DNI electrónico, además de acreditar la identidad de las personas, permite realizar diversos procedimientos digitales con mayores estándares de seguridad.

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Cabe señalar que campañas similares efectuadas el 19 y 26 de junio registraron una importante acogida entre los residentes del Cercado de Lima. Según informó la comuna, ambas jornadas concluyeron con resultados satisfactorios y beneficiaron a numerosos vecinos, razón por la cual se decidió continuar con este tipo de intervenciones en coordinación con Reniec.

Características del DNI electrónico

Documento de identidad con microchip incorporado.

Sirve para comprobar la identidad en gestiones presenciales y también en entornos digitales.

Contiene información personal y mecanismos de seguridad más robustos.

Agiliza la verificación de identidad mediante lectores compatibles.

Puede incluir certificados digitales destinados a la firma electrónica.

Permite hacer trámites en línea con un nivel de seguridad superior.

Disminuye el riesgo de suplantación frente a documentos con menor protección.

Es útil para servicios que exigen verificación biométrica.

Conserva su validez y uso como identificación oficial.

Exige un trámite presencial para la captura y confirmación de la identidad.