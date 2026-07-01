Jorge Nieto Montesinos descarta un cargo con Keiko Fujimori, pero ofrece asesoría ante el inminente Fenómeno El Niño

Keiko Fujimori puso al fenómeno de El Niño en el centro de su agenda desde el momento en que se confirmó su triunfo electoral. La presidenta electa del Perú fue clara en sus primeras declaraciones: la atención al fenómeno climático será una de sus prioridades apenas asuma el mando. El anuncio reavivó de inmediato el debate sobre quién liderará la respuesta del Estado ante lo que los especialistas describen como un desastre inminente.
En ese escenario, un nombre resurge con fuerza en los círculos políticos y técnicos de Lima: el de Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa y excontendor de Fujimori en las últimas elecciones. Su gestión al frente del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) quedó grabada en la memoria institucional del país como un ejemplo de respuesta organizada y oportuna ante una crisis de esa magnitud.
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El programa web ‘La Encerrona’ contactó con Nieto Montesinos para conocer su lectura sobre el estado actual de la preparación del país y su eventual disposición a colaborar con el nuevo gobierno.
La lección de 2017: respuesta rápida y trabajo previo
El exfuncionario recordó con precisión los primeros momentos de la emergencia que enfrentó durante la administración de PPK. “El fenómeno empezó el 15 de enero y a las cinco de la tarde ya estaba en la zona de Chaclacayo, Chosica, Santa Eulalia, doscientos hombres atendiendo la situación”, afirmó.
Nieto Montesinos subrayó que la velocidad de esa respuesta no fue obra exclusiva de su equipo, sino el resultado de una cadena de decisiones que arrancó en el gobierno anterior. Atribuyó parte del éxito al trabajo preventivo del gobierno de Ollanta Humala, que instaló mallas metálicas en la parte alta de varias quebradas para retener el material sólido arrastrado por las lluvias. Esa infraestructura cambió radicalmente el tipo de amenaza que debió enfrentar el COE en 2017.
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Huaicos más manejables gracias a la infraestructura previa
La diferencia entre un huaico devastador y uno controlable, explicó el exministro, no siempre radica en la intensidad de las lluvias. Las imágenes de los años ochenta y noventa muestran avalanchas que bajaban “con árboles, con rocas, con ramas, con lodos pesados, con lodos ligeros”, una masa destructiva de enorme poder de arrastre.
En 2017, las mallas instaladas en las quebradas detuvieron ese material sólido, de modo que “nos tuvimos que enfrentar básicamente a agua y lodo”, precisó Nieto Montesinos. El lodo llegó a alcanzar entre un metro y un metro y medio dentro de algunas viviendas, pero la ausencia de rocas y troncos redujo de forma sustancial el número de víctimas y la destrucción de infraestructura. La experiencia deja una enseñanza directa para el gobierno entrante: la inversión preventiva en obras de contención multiplica la eficacia de cualquier respuesta de emergencia.
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Sin cargo en el gabinete, pero dispuesto a asesorar
Varios analistas habían especulado con la posibilidad de que Nieto Montesinos repitiera su rol de coordinador de emergencias, esta vez bajo las órdenes de su exrival electoral. El propio exministro cerró esa puerta sin ambigüedades. “Yo no voy a aceptar ningún cargo en el gobierno de la señora Fujimori”, afirmó de manera tajante, y extendió esa negativa a cualquier tipo de función, ya sea política, técnica o de otra índole.
No obstante, dejó abierta una vía de colaboración de otro tipo. Si la presidenta electa requiere su consejo para evitar que el fenómeno derive en una tragedia de mayor escala, “contará con ello”, aseguró. La distinción que trazó entre asesoría y cargo formal revela tanto su distancia política con el fujimorismo como su disposición a anteponer el interés público ante la emergencia climática.
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La pregunta que define las próximas semanas
Mientras en Lima se multiplican las especulaciones sobre los nombres que integrarán el gabinete de Fujimori, la pregunta que los especialistas en gestión de riesgos consideran más urgente apunta en otra dirección: quién estará al frente del organismo que coordine la respuesta al desastre y con qué recursos contará desde el primer día de gobierno.
La experiencia de 2017 demostró que la diferencia entre una emergencia manejable y una catástrofe se juega en las horas iniciales. Doscientos efectivos desplegados en menos de un día marcaron entonces el ritmo de la respuesta. El desafío para el equipo de transición es definir, antes del 28 de julio, una estructura de mando capaz de replicar esa velocidad de reacción ante un fenómeno que, a diferencia de los gabinetes, no espera.
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