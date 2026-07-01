Delincuente ingresó a pollería en La Perla, dejó carta extorsiva y abrió fuego: fue capturado horas después junto a su cómplice

En La Perla, Callao, un delincuente armado ingresó a una pollería en horario de atención, dejó una carta extorsiva y abrió fuego contra el local con comensales dentro, generando momentos de pánico entre clientes y trabajadores; tras el ataque, los responsables huyeron en motocicleta, pero fueron capturados pocas horas después por la Policía Nacional durante un operativo que permitió establecer su presunta participación en una red de extorsión en la zona. Fuente: Latina Noticias

Momentos de terror se vivieron en una pollería del distrito de La Perla, en el Callao, luego de que un delincuente armado irrumpiera en el establecimiento en pleno horario de atención para dejar una amenaza extorsiva y, segundos después, realizara varios disparos contra el local cuando aún había trabajadores y comensales en su interior.

El ataque, atribuido a presuntos integrantes de la banda criminal Los Hijos del Caos, provocó escenas de pánico entre los clientes, quienes se arrojaron al piso o buscaron refugio detrás del mostrador para evitar ser alcanzados por las balas. Tras el atentado, los responsables huyeron a bordo de una motocicleta.

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Sin embargo, un rápido operativo desplegado por agentes de la comisaría de La Perla y de la Región Policial del Callao permitió ubicar y detener a los sospechosos pocas horas después. Las investigaciones establecieron que ambos estarían implicados en el ataque extorsivo y que registran antecedentes por otros delitos.

Un hombre con casco ingresa a una pollería en La Perla, Callao, para dejar una amenaza extorsiva, registrado por cámaras de seguridad el 29 de junio de 2025. (Composición: Infobae Perú)

Extorsionador ingresó, dejó una nota y abrió fuego contra pollería

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia del atentado ocurrido en una conocida pollería ubicada en la cuadra 4 de la avenida José Gálvez.

Las imágenes difundidas por Latina Noticias muestran que uno de los delincuentes ingresó al establecimiento utilizando un casco para ocultar su identidad. Sin dirigirse a los clientes, caminó directamente hasta la caja, donde dejó un manuscrito extorsivo sobre el mostrador y ordenó a la trabajadora: “llama de una vez”, señalando un número telefónico escrito en el papel.

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Un hombre con casco deja una amenaza extorsiva sobre el mostrador de una pollería en La Perla, Callao, frente a una empleada. (Composición: Infobae Perú)

Después de abandonar el local, el sujeto sacó una pistola, la rastrilló y abrió fuego contra la fachada del negocio. Los disparos desataron el caos entre las personas que cenaban en ese momento. Algunos clientes se lanzaron debajo de las mesas, mientras otros corrieron hacia la parte posterior del restaurante junto con los trabajadores.

Tras el ataque, los propietarios revisaron la carta, firmada presuntamente por la organización criminal Los Hijos del Caos. Minutos después comenzaron a recibir mensajes y audios por WhatsApp en los que les exigían entre 5.000 y 6.000 soles como pago inicial para evitar nuevos atentados contra el establecimiento, sus trabajadores y los propios clientes.

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Policía detiene a dos implicados tras persecución en La Perla

Al recibir la alerta, efectivos policiales desplegaron un operativo en distintos puntos de La Perla y distritos cercanos. Durante el patrullaje detectaron una motocicleta con dos ocupantes cuyas características coincidían con las registradas por las cámaras de seguridad.

Adrián Cardozo Pérez, identificado como "Gringo", aparece en una grabación de seguridad durante un asalto a un minimarket en La Perla, Callao. (Composición: Infobae Perú)

Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar, iniciándose una persecución que culminó con su intervención. Inicialmente ambos negaron haber participado en algún delito.

No obstante, el jefe de la Región Policial del Callao, general PNP Marco Conde, informó que las diligencias permitieron establecer que los detenidos habían participado horas antes en la extorsión contra la pollería, donde intimidaron al personal, dejaron la carta amenazante y efectuaron los disparos cuando el local permanecía lleno de comensales.

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La autoridad policial también precisó que ambos registran antecedentes. Uno había sido intervenido anteriormente por robo agravado y el otro por tenencia ilegal de armas de fuego, por lo que ya eran conocidos por las fuerzas del orden debido a su presunta participación en distintos hechos delictivos.

Detenido confesó que recibió pago de 200 soles por ataque extorsivo

Gracias al análisis de los videos de seguridad, los investigadores identificaron al autor material de los disparos como Adrián Cardozo Pérez, conocido con el alias de “Gringo”.

Agentes de la Policía Nacional del Perú escoltan a los dos hombres detenidos en La Perla, Callao, por el ataque extorsivo contra una pollería en el distrito. (Composición: Infobae Perú)

Durante las investigaciones, el detenido terminó confesando su participación y declaró ante la Policía Nacional que una organización criminal le entregó el manuscrito extorsivo junto con el arma utilizada en el ataque. Según su versión, recibió apenas 200 soles por ingresar a la pollería, dejar la amenaza y realizar los disparos.

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Las pesquisas también permitieron vincularlo con otro hecho delictivo ocurrido el 27 de junio en La Perla. De acuerdo con la Policía, Cardozo Pérez habría participado en el asalto a un minimarket de la zona, donde amenazó al trabajador con un arma de fuego y se apoderó de la recaudación del día. Un elemento clave para su identificación fue que, al momento de su captura, vestía la misma polera utilizada durante ese robo, detalle que quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Los dos detenidos permanecen bajo custodia mientras continúan las investigaciones para determinar si estarían involucrados en otros casos de extorsión y ataques armados cometidos en el Callao.

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