Alcalde de Puno reconoce triunfo de Keiko Fujimori y abre diálogo: “Tenemos que acercarnos por el bien de la provincia”

El alcalde de Puno, Javier Ponce Roque, reconoció el triunfo presidencial de Keiko Fujimori y manifestó la voluntad de su gestión para dialogar con el nuevo gobierno, priorizando el desarrollo de la provincia y la región

El alcalde de la provincia de Puno, Javier Ponce Roque, reconoció el triunfo presidencial de Keiko Fujimori y señaló la voluntad de su gestión para dialogar con el nuevo gobierno, pese al rechazo que la candidata enfrentó en la región durante la campaña.

“Definitivamente, los equipos técnicos del gobierno central y el equipo técnico del gobierno provincial tienen que comenzar a trabajar. Nosotros tenemos que buscar el diálogo por el desarrollo, por el desarrollo de la provincia y la región”, afirmó el último sábado en declaraciones recogidas por Pachamama Radio.

El burgomaestre señaló que hasta ahora no ha mantenido una conversación directa con la mandataria electa, aunque reiteró que, tras el 28 de julio, fecha en la que recibirá el mando del actual presidente José María Balcázar, buscará un acercamiento institucional.

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Precisó que solo se han realizado reuniones con el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien integra la agrupación que llevó a Fujimori a Palacio de Gobierno en su cuarto intento.

Ponce Roque destacó la gestión para impulsar proyectos como el teleférico turístico al cerro Azoguini y la adquisición de un “barco descontaminador” para tratar residuos en el lago Titicaca

“Era idóneo conversar (con el legislador) y lo hemos hecho”, expresó al exponer la gestión destinada a respaldar proyectos como el teleférico turístico al cerro Azoguini y el “barco descontaminador”, iniciativa que prevé la adquisición de una embarcación especializada para tratar lodos y aguas residuales en la bahía interior del lago Titicaca.

“A nivel de partido, con los miembros no hemos tenido oportunidad, pero ya pasó las elecciones, tenemos que comenzar a trabajar las propuestas de desarrollo para Puno y creo que eso es lo que se tiene que hacer desde cualquier gobierno”, agregó.

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El alcalde aseguró que se mantendrá en el cargo durante los primeros meses de la gestión de Fujimori, dado que las elecciones municipales y regionales se celebrarán en octubre próximo, y anticipó que, de recibir una invitación de Palacio, acudirá sin demora, llevando un paquete de propuestas y necesidades para la provincia.

“Tenemos que acercarnos por el bien de la provincia. Si llega la invitación, estaremos presentes llevando el paquete de propuestas y necesidades que tiene Puno“, finalizó.

Puno mantiene un fuerte rechazo hacia Fujimori, relacionado con el respaldo de su partido a la expresidenta Dina Boluarte y la represión de protestas que dejó 18 muertos en Juliaca

La región, epicentro de las jornadas más sangrientas de protestas durante la administración de Dina Boluarte, mantiene un rechazo hacia Fujimori, entre otras razones, por haber respaldado y blindado a la exmandataria al oponerse en más de cinco ocasiones a las mociones que buscaban su destitución.

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Boluarte llegó a afirmar incluso que “Puno no es el Perú”, una frase que profundizó su impopularidad, la más noticia de América Latina.

“El pueblo aún sigue dolido, sigue de duelo, no podemos perdonar. En el fondo de mi corazón le digo al pueblo del Perú y de Puno: si la presidenta no pide disculpas, esto no se supera”, expresó Ponce Roque en su momento al reclamar justicia para las 18 personas que murieron en Juliaca durante las protestas antigubernamentales a causa de la acción policial.

Luis Dyer, responsable de personeros de Fuerza Popular, destacó días atrás que el triunfo presidencial se debió en parte a los resultados en Puno, donde la agrupación obtuvo el 85% de las mesas y sumó 95 mil votos, cifra que describió como “el récord histórico del fujimorismo”

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Dyer señaló que Juntos por el Perú, la organización de su rival Roberto Sánchez, “quiere vender” la idea de que Fujimori “ganó por los votos del extranjero” y no en el país. “Pero no. Ganamos por Puno”, afirmó al remarcar que en Cusco el partido también obtuvo resultados destacados, con 155 mil votos.