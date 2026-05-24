Colombia

En redes sociales recuerdan cuando Enrique Iglesias se presentó en el ‘Show de las estrellas’

El español puso a sus fanáticas colombianas en Cali a suspirar y corear cada una de sus canciones en el escenario, cuando su carrera apenas iba en ascenso

Guardar
Google icon

El español encendió en su momento el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali en 1998 - crédito @jorgebarontv/X

La publicación de Jorge Barón en su cuenta de X recuperó imágenes inéditas de la visita de Enrique Iglesias a Cali en 1998, durante una memorable edición de El Show de las Estrellas.

Ese registro en video, poco recordado hasta ahora, muestra cómo el artista español convirtió el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en un escenario vibrante, donde miles de asistentes corearon éxitos como Por amarte.

PUBLICIDAD

La presentación formó parte de una serie de espectáculos internacionales que ha acogido el programa de Jorge Barón en Cali, ciudad donde el Pascual Guerrero se ha consolidado como su espacio emblemático.

Jorge Barón
Enrique Iglesias se presentó en Cali en 1998, en el Estadio Pascual Guerrero - crédito El Charrito NEgro/Facebook

Así las cosas, el presentador le da la bienvenida a un joven Enrique Iglesias. “Buenas noches estimados amigos. Aquí estamos con el Show de las Estrellas que hoy originamos desde la hermosa capital del departamento del Valle del Cauca, desde la ciudad de Cali. Nuestro invitado especial en esta oportunidad ¡Enrique Iglesias!”.

PUBLICIDAD

En ese entonces, el público caleño tuvo la oportunidad de vivir un concierto multitudinario, al que acudieron tanto seguidores del cantante como fanáticos del programa televisivo.

Enrique Iglesias, en pleno ascenso de su carrera, logró una conexión inmediata con la audiencia. Las imágenes ahora difundidas reflejan el entusiasmo y la participación masiva, elementos que han caracterizado las ediciones más recordadas de El Show de las Estrellas en la capital vallecaucana.

“¿Cómo está Cali esta noche? ¿Bien?“, dijo el espalo al saludar al público en su mayoría femenino, que respondió con gritos y euforia.

Fue uno de los artistas convocados a participar en el programa cuando se carrera iba en ascenso - crédito @enriqueiglesias/IG
Fue uno de los artistas convocados a participar en el programa cuando se carrera iba en ascenso - crédito @enriqueiglesias/IG

El programa ha reunido a lo largo de los años a artistas nacionales e internacionales en eventos abiertos al público, consolidando la tradición de espectáculos gratuitos y masivos en Cali.

Comentarios como “Cuando Jorgito de verdad traía buenos artistas y los conciertos eran gratis” o “Se acuerdan cuando Karol G inició ahí en ese mismo programa, la patadita de verdad funciona”, entre otros, fueron los que marcaron las opiniones de los eventos de ese entonces.

Karol G también se presentó en el mismo programa

La difusión de un video por parte de Jorge Barón, presentador de El Show de las Estrellas, permitió recordar la primera aparición televisiva de Karol G. En las imágenes, captadas aproximadamente en 2008 durante un concierto en Sogamoso (Boyacá), se observa a una joven cantante antioqueña haciendo su debut en la televisión colombiana.

Barón animó al público con su tradicional “¡Entusiasmo!” antes de presentar a la artista, quien por entonces apenas comenzaba a forjar su camino en la música.

Este fragmento difundido el 8 de marzo en las redes sociales del presentador revive un momento clave en la carrera de Karol G. El evento, descrito como el concierto número 208 de la gira por Colombia del programa, marcó un inicio que dista mucho del global reconocimiento que la cantante ostenta hoy.

Jorge Barón y Karol G
Karol G recibió la patadita de la buena suerte en el programa de Jorge Barón - crédito Jorge Barón/YouTube

Y es que 15 años después de ese debut, Karol G alcanzó un hito histórico con su álbum Mañana será bonito, lanzado el 24 de febrero de 2023. De acuerdo con sus propias palabras en redes sociales, este trabajo se convirtió en el primer álbum completamente en español de una artista latina femenina en alcanzar el número uno en la lista Billboard Top 200.

Actualmente, la paisa busca conseguir este mismo logro con la gira Viajando por el mundo - Tropitour, que tendrá tres presentaciones en Bogotá, dada la ausencia de Medellín.

El esfuerzo y el respaldo familiar han sido constantes en la trayectoria de la Bichota. Así lo demuestra un video compartido recientemente por su padre, Guillermo Giraldo, en el que se la ve interpretando ‘Ricos besos’ sobre una cama, recreando sus primeros escenarios de forma casera en 2015.

El mensaje destacaba la evolución de la cantante desde esos modestos inicios hasta el presente, donde continúa sumando logros con cada lanzamiento, como el reciente videoclip de ‘Mientras me curo del cora’, que la propia Karol G calificó como “uno de los más especiales” de su carrera.

Temas Relacionados

Enrique IglesiasEl show de las EstrellasJorge BarónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: inicia la final de la Copa de Portugal, con Luis Suárez como titular; siga aquí el partido

El delantero colombiano cerrará su mejor temporada como profesional en Europa esperando ampliar la racha goleadora de 37 goles y ocho asistencias, antes de unirse a la selección Colombia para el Mundial 2026

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: inicia la final de la Copa de Portugal, con Luis Suárez como titular; siga aquí el partido

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Más de 40 millones de colombianos estarán habilitados para los comicios del 31 de mayo

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Alias Johan, acusado de homicidio y tráfico de drogas, fue detenido en la frontera colombo-ecuatoriana

La captura se logró gracias al intercambio de información e inteligencia entre autoridades de ambos países, que evitaron su fuga hacia territorio peruano

Alias Johan, acusado de homicidio y tráfico de drogas, fue detenido en la frontera colombo-ecuatoriana

Atlético Nacional vs. Junior FC: estas serían las fechas de los partidos de la gran final del primer semestre de la Liga BetPlay

El partido que definirá el portador de la estrella de mitad de año se jugará después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Atlético Nacional vs. Junior FC: estas serían las fechas de los partidos de la gran final del primer semestre de la Liga BetPlay

El ciclista Sergio Higuita por poco es arrollado por un carro mientras entrenaba para el Tour de Francia: todo quedó en video

El pedalista antioqueño por poco es alcanzado por un vehículo particular que adelantó en zona no permitida

El ciclista Sergio Higuita por poco es arrollado por un carro mientras entrenaba para el Tour de Francia: todo quedó en video
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ENTRETENIMIENTO

La Barbie colombiana habría enviado un dardo contra Yuli Ruiz tras atraco en Medellín: “El karma siempre te pegará”

La Barbie colombiana habría enviado un dardo contra Yuli Ruiz tras atraco en Medellín: “El karma siempre te pegará”

Karola confirma que no asistirá a la final de 'La casa de los famosos Colombia' y explicó las razones para no hacerlo

Shakira revivió atuendo de su infancia en el video de ‘Dai Dai’: se viralizó una fotografía con un disfraz similar

Esperanza Gómez reveló que la muerte de su esposo y las amenazas la llevaron a abandonar el país: la situación afectó su salud mental

Estos serían los motivos personales que llevaron a Francisco Bolívar a dejar su papel de Jotica en ‘Sin senos sí hay paraíso’

Deportes

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: pierde el equipo de Luis Suárez desde los 3 minutos; siga aquí el partido

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: pierde el equipo de Luis Suárez desde los 3 minutos; siga aquí el partido

Atlético Nacional vs. Junior FC: estas serían las fechas de los partidos de la gran final del primer semestre de la Liga BetPlay

El ciclista Sergio Higuita por poco es arrollado por un carro mientras entrenaba para el Tour de Francia: todo quedó en video

La insólita amarilla a Rodrigo Contreras de Millonarios por pelearse con un compañero por cobrar un tiro libre

Falcao ve muy difícil su continuidad en Millonarios y jugaría en Copa Sudamericana su último partido: los impuestos serían el gran problema