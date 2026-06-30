No, no es Julio Velarde recomendando ‘inversiones’, es una estafa: BCRP alerta de fraudes

Atención, usuarios. El Banco Central de Reserva del Perú alerta a la ciudadanía sobre la propagación de estafas financieras externas, que circulan en redes sociales, bajo las cuales delincuentes utilizan el nombre, la imagen y la autoridad del BCRP para consumar fraudes o extraer pagos de las víctimas.
Como se recuerda, desde hace meses se difunden videos donde se ven a diferentes personalidades del Perú, vinculadas a la prensa o al ámbito económico, dan recomendaciones de inversión, prometiendo obtener ganancias casi imposibles. Estos son videos falsos creados con inteligencia artificial y que se difunden para estafar a las personas y quitarles su dinero. Así como estas, el BCRP ha identificado tres modalidades principales de engaño:
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- Videos falsos (Deepfakes): Circulación de videos en redes sociales, creados con Inteligencia Artificial, donde se suplanta la imagen y voz de nuestras autoridades recomendando plataformas de inversión fraudulentas
- Retención ficticia de fondos: Envío de documentos falsificados con membrete del Banco, argumentando que el dinero de la víctima ha sido “congelado” por el BCRP exigiendo un pago para su supuesta liberación
- Suplantación de funcionarios: Emisión de cartas, correos con firmas falsificadas o llamadas usando nombres de funcionarios del BCRP para darle legitimidad al esquema de estafa.
BCRP alerta de estafas
El BCRP aclara que no ofrece alternativas de inversión, no abre cuentas para el público y nunca solicitará pagos, transferencias o trámites para “liberar” fondos.
“Nuestra labor está dedicada enteramente a preservar la estabilidad monetaria del país. Si recibe una comunicación, documento o video a nombre del Banco Central ofreciendo estos servicios o pidiendo dinero, es probable que se trate de una estafa”
En este sentido, recomendamos a la población dudar siempre de ofertas financieras que ofrezcan ganancias extraordinarias o de trámites que le exijan pagos de urgencia.
Asimismo, apuntan que ante cualquier contacto telefónico, mensaje o documento a nombre de una entidad financiera, los usuarios deben tomarse el tiempo de verificar las fuentes oficiales. “Nunca entregue dinero sin antes corroborar la información directamente con la institución. Cualquier comunicación del Banco Central se hace mediante sus canales oficiales”, agregan.
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SBS también alerta
Asimismo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha alertado sobre entidades que no están autorizadas a captar dinero del público.
El sonado caso de Washington López y su empresa Washington Capital, investigada por estafa y haberse quedado, presuntamente, con los ahorros de varios inversionistas peruanos pone en el foco a las entidades de inversiones que prometen altos retornos, pero que operan informalmente y sin autorización.
“Ante diversas consultas y en salvaguarda de los intereses de los ciudadanos, advierte que vienen operando en el país aplicativos (App) de préstamos de dinero, a través de los cuales se ofrecen y desembolsan créditos, sea a solicitud del usuario o, incluso, sin que lo haya solicitado”, resaltó la SBS en marzo de este 2026.
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Cualquier usuarios puede consultar la lista de entidades y aplicativos sobre los que la SBS ha alertado en el siguiente enlace: https://www.sbs.gob.pe/usuarios/entidades-informales-identificadas.
Este año la SBS alertó de estos aplicativos y entidades:
- Monedaya pro- Préstamo seguro
- Mano Préstamo - Credito Rapido
- Yapi Cash
- Acreditaya-préstamo fácil
- CreContigo-Préstamo Rápido
- Sol Dinero - Prestamos Peru
- CachaiCredito -Préstamo rápido
- QullqiFacil-Cash Apoyo
- Seda Credito-Préstamo Personal
- CredEke - Préstamo fácil
- V Crédito-Préstamo fácil
- Soles parada-peru credito
- Caja Inka.
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