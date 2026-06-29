Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 29 de junio

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,41 soles peruanos, lo que representa una disminución del -0,46% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,42 soles por dólar, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,61%, aunque ha experimentado una caída del 4,18% en comparación con el año pasado.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa, acumulando dos jornadas de caída en su valor. La volatilidad actual de 6,34% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 6,83%, lo que sugiere una ligera estabilidad en el mercado cambiario.

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