Día Mundial de las Redes Sociales:  origen, objetivo y cómo estas plataformas transformaron la comunicación y el acceso a noticias

La conmemoración nacida en 2010 vuelve a poner en primer plano cómo estos entornos pasaron de conectar amistades a ordenar el debate colectivo, con tensiones crecientes por contenidos falsos, privacidad y bienestar emocional (Magnific)

Cada 30 de junio distintos países recuerdan el Día Mundial de las Redes Sociales, una conmemoración que comenzó en 2010 por iniciativa de varios expertos en tecnología. La jornada pone el foco en el peso que ganaron estas plataformas en la vida cotidiana, desde el contacto entre personas hasta su influencia en la conversación pública.

La fecha busca subrayar el papel de las redes sociales como herramienta de comunicación global y como vía para informarse mediante Internet. También propone una instancia para discutir sus efectos, con especial atención a los dilemas vinculados a la seguridad digital, la difusión de contenidos falsos y el impacto emocional asociado al uso intensivo.

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En paralelo, el crecimiento del ecosistema digital consolidó a las redes como espacios con usos múltiples: acercan a familiares y amistades, sirven para campañas sociales y políticas, facilitan convocatorias a movilizaciones y permiten que marcas y emprendedores se relacionen con sus audiencias sin intermediarios tradicionales.

El origen y a la expansión de las plataformas digitales

La expansión de las redes sociales durante la primera década del siglo XXI motivó la creación de una fecha que destaca su influencia en la comunicación global. (Magnific)

El Día Mundial de las Redes Sociales se instaló por primera vez en 2010, a partir de una iniciativa de Mashable, un portal especializado en noticias tecnológicas. En ese marco, varios portales atribuyen la propuesta a su fundador, Peter Cashmore, y la vincula con el crecimiento acelerado que mostraban estas plataformas en esos años.

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Con el paso del tiempo, esa primera idea derivó en una fecha que apunta a reconocer la consolidación de redes que surgieron, en gran parte, durante la primera mitad de la década de 2000. Desde entonces, el entramado digital dejó de limitarse a la conexión entre perfiles con intereses comunes y pasó a ocupar un lugar central en la circulación de información, la vida social y la dinámica de distintos sectores económicos.

En la práctica, el alcance global de estas plataformas habilitó la comunicación en tiempo real entre usuarios de diferentes países. Esa característica explicó parte de su expansión, al mismo tiempo que impulsó nuevas formas de interacción basadas en contenidos breves, imágenes, videos y transmisiones en vivo.

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Para qué sirve la conmemoración: uso responsable, educación y debate público

Más allá de celebrar la conectividad digital, el Día Mundial de las Redes Sociales invita a debatir sobre desinformación, privacidad y hábitos saludables en Internet. (Magnific)

El 30 de junio se presenta, además, como una oportunidad para discutir cómo se usan las redes sociales y qué desafíos abren. La conmemoración promueve la idea de un consumo crítico y consciente de estas herramientas, con énfasis en su potencial para apoyar procesos educativos, iniciativas comunitarias y acciones de activismo cívico.

En esa línea, se destaca que el intercambio digital facilitó la democratización del acceso a información, junto con la aparición de espacios de aprendizaje que van desde tutoriales hasta comunidades en línea. En el mismo sentido, la posibilidad de difundir mensajes de manera masiva permitió visibilizar causas y organizar reclamos, con convocatorias que pueden escalar con rapidez.

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A la vez, la expansión de estos entornos digitales instaló alertas sobre aspectos sensibles. Entre ellos se mencionan la circulación de desinformación, la presión social y la vulnerabilidad emocional, junto con discusiones sobre privacidad y seguridad en línea. En ese contexto, distintos enfoques plantean la necesidad de equilibrar los beneficios de las redes con hábitos de uso más responsables.

Un ejemplo de esa mirada crítica aparece en una cita difundida por TVPerú. “Las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y otras, han cambiado todo. No solo son aplicaciones y portales usados por los navegantes para colocar fotos, buscar amigos y otras cosas más, sino que también sirven para hacer política, menoscabar personas, hacer matoneo digital y hasta para gobernar”, opinó Guillermo Santos Calderón, de El Tiempo.

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Cómo se usan hoy y qué papel cumplen en noticias, crisis y vida cotidiana

Desde emergencias sanitarias hasta campañas sociales, las redes cumplen hoy un rol central en la difusión de contenidos y en la construcción de comunidades conectadas. (Magnific)

Más allá de la efeméride, el uso de redes sociales se volvió un componente estable de la rutina informativa y de entretenimiento de millones de personas. La Agencia Andina señaló que estas plataformas transformaron la forma de mantenerse al tanto de lo que ocurre y de sostener vínculos, y remarcó que se convirtieron en un recurso para campañas sociales y políticas, así como para que las marcas se acerquen a sus consumidores.

Andina también ubicó a las redes como espacios relevantes en situaciones de emergencia. Según esa agencia, durante la pandemia de covid-19 funcionaron como canales esenciales para la difusión de información, en un momento en el que la necesidad de comunicación rápida y masiva se intensificó.

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En cuanto al consumo de noticias, el Digital News Report 2025, citado por Andina, advirtió una mayor dependencia de plataformas de video y redes sociales entre los más jóvenes: se trataría de la principal fuente informativa para el 44% en el rango de 18 a 24 años y para el 38% entre 25 y 34 años.

El mismo informe apuntó que el acceso semanal a noticias se distribuye en varias redes que superan el 10% de alcance. En la muestra global, alrededor de un tercio utiliza Facebook (36%) y YouTube (30%) para informarse cada semana; Instagram y WhatsApp llegan al 19%; TikTok se ubica en 16% y X en 12%.

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En Perú, agregó datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)sobre uso de Internet en el primer trimestre de 2025: 80,5% de hombres y 77,5% de mujeres lo usaron, con una diferencia de 3,0 puntos porcentuales a favor de los hombres.

En ese contexto, el Día Mundial de las Redes Sociales se mantiene como una fecha para observar el alcance de estas plataformas, su incorporación en la vida diaria y los debates que acompañan su crecimiento, desde la alfabetización digital hasta la protección de datos y el impacto de los contenidos que circulan en línea.