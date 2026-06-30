Korina Rivadeneira es cuestionada por frase sobre la madre de Mario Hart: “Mi suegra no tan suegra”

Korina Rivadeneira volvió a ser el centro de la conversación en el espectáculo peruano tras publicar en sus redes sociales un comentario que muchos interpretaron como una confirmación indirecta del fin de su relación con el piloto de rally Mario Hart.
La frase, “Mi suegra ya no tan suegra”, apareció en una historia de Instagram en la que la actriz venezolana mostraba a sus hijos jugando con la madre de Hart mientras ella se encontraba organizando el acopio de donaciones para las víctimas de los terremotos en Venezuela.
El comentario fue analizado en el programa ‘Un día en el mall’ de Willax TV, donde la conductora Andrea Arana señaló que la descripción de Rivadeneira reconfirmaba, a su juicio, que la relación con Hart ya había terminado.
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“Ahí ella me está reconfirmando que la relación con Mario Hart simplemente ya finalizó. Mario nos viene dando señales, indicios, avisos, no sabe cómo decir que verdaderamente su relación con Korina ya terminó”, analizó Arana en el espacio televisivo.
La reacción de los seguidores de la modelo también fue inmediata. Varios usuarios cuestionaron la pertinencia de la frase en ese contexto: “No era necesario colocar ello”, “Si quieres compartir ese momento, no era para colocar esa línea”, escribieron algunos seguidores. Otros comentaron con ironía: “La abuelita de mis hijos, no era así”. El término que más se repitió en los comentarios fue “innecesario”.
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Korina ayuda a Venezuela y los rumores que se acumulan
La publicación se produjo mientras Rivadeneira se encontraba coordinando una campaña de ayuda humanitaria tras los terremotos que afectaron su país natal, Venezuela. La actriz había pedido donaciones económicas a través de sus redes, explicando que el dinero se usaba para comprar bienes directamente en el país y llevarlos a los puntos de mayor necesidad.
"La ayuda más efectiva está siendo el dinero que están enviando, porque nosotros compramos las cosas directamente en Venezuela de forma inmediata y las llevamos exactamente al punto donde las requieren“, declaró en un video, compartiendo además un número de Plin para las transferencias.
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Sin embargo, esa campaña también generó cuestionamientos. Algunos usuarios expresaron dudas sobre la transparencia del destino de los fondos y señalaron que la ayuda no estaría llegando a los damnificados, aunque ninguna de esas versiones fue verificada de forma independiente.
Fue en ese marco de actividad solidaria que apareció la historia con la frase sobre la suegra, lo que amplificó su impacto: Rivadeneira había mantenido un perfil reservado sobre su vida sentimental durante semanas, y la frase rompió ese silencio de manera inesperada para muchos de sus seguidores.
Los indicios previos de una posible separación
El comentario de Rivadeneira se suma a una serie de señales que el entorno mediático venía acumulando en las últimas semanas. Hart, por su parte, había hecho declaraciones que aludían a la invalidez de su matrimonio civil, celebrado en Huaral, lo que generó un primer revuelo público.
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Ambos habían acordado no hablar de su vida privada: “Es un tema privado, creo que tenemos todo el derecho de mantenerlo en privado y como les digo, si en algún momento se da que tenemos que comunicar o anunciar algo nos encargaremos nosotros como dos personas responsables de hacerlo”, declaró el piloto en una entrevista reciente.
A esas declaraciones se sumaron otros elementos que alimentaron la especulación: un viaje de Rivadeneira al extranjero con sus hijos sin la compañía de Hart, la detección por parte de seguidores de que la casa donde ambos vivían habría sido puesta a la venta en una inmobiliaria, y un video viral en el que una de sus hijas mencionó que “mamá no vive con papá”. Hasta el momento, ninguno de los dos confirma la separación de manera oficial.
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La conductora Arana ofreció una lectura más comprensiva de la situación en ‘Un día en el mall’: “Me pongo en el lugar de Korina y entiendo que, después de tantos años en una relación con Mario, dos hijos en común y una relación que aparentemente ha sido linda durante este tiempo, debe ser doloroso el simplemente decirle adiós a una familia con la que has estado por tantísimos años”, señaló.
También apuntó que Rivadeneira, al no tener familia propia en el Perú, habría encontrado en la familia de Hart un entorno afectivo cercano, lo que hace aún más complejo el proceso de distanciamiento.
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