Álvaro Uribe dio ‘por sentado’ que Keiko Fujimori ganará las elecciones presidenciales en Perú y destacó su capacidad para dialogar

Álvaro Uribe se adelantó a felicitar a Keiko Fujimori a pesar de que no ha terminado el escrutinio oficial de las mesas de votación en Perú - crédito Reuters

La candidata derechista Keiko Fujimori afirmó que espera que el Jurado Nacional de Elecciones proclame “en los próximos días” los resultados de la segunda vuelta presidencial en Perú, tras un conteo que la da con ventaja, para empezar a conformar su gobierno y definir las primeras medidas de su gestión.

En un pronunciamiento junto a cajas con 82.500 actas que dijo haber recabado con apoyo de más de 90.000 delegados el día de la votación, Fujimori sostuvo: “Es importante que en los próximos días podamos tener ya la proclamación de los entes electorales”. “Queremos mostrar las pruebas”.

Con el 98,87% del escrutinio, Fujimori registra 50,12% de los votos válidos frente al 49,88% de su rival Roberto Sánchez, con una diferencia de 44.109 votos. Sánchez denuncia sin pruebas un supuesto fraude y pide anular la votación en el exterior, una idea que, según lo expuesto, revertiría el resultado y le daría el triunfo al tener más votos en el territorio nacional.

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A pesar de que faltan votos por contar, líderes de derecha respaldaron los resultados de las votaciones en Perú. El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez dijo que la eventual victoria de la política de 51 años fortalece la democracia en el país inca. A la par, sostuvo que la llegada de la derecha a Perú es importante para el futuro de la región.

El expresidente de Colombia sostuvo que la llegada de la candidata a la Casa de Pizarro es fundamental para proteger la democracia en América Latina - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Felicitaciones a Keiko Fujimori por su victoria en el Perú y al Perú por despejar un camino democrático. Hace cuatro años, ella, con la mayor responsabilidad democrática, reconoció al presidente que le ganó también por escasos 40.000 votos. Hoy ella ha ganado, también es una suerte para América Latina”, expuso en su cuenta de X.

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El líder del Centro Democrático agregó: “La Presidente Fujimori a sus convicciones de libertad y democracia suma su sensibilidad social, su capacidad de dialogar y escuchar, su respeto sin discriminación a todas las personas. La Presidente Fujimori es contraria a la ramplonería de la suficiencia del poder(sic)”.

Por su parte, Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, dijo que celebró con la victoria virtual de Keiko Fujimori en las urnas y resumió ese intercambio con una frase: “¡Somos presidentes!”, de acuerdo con un comunicado de prensa fechado el 24 de junio de 2026.

De La Espriella informó que conversó también con la presidenta de Costa Rica Laura Fernández, con la que dijo haber definido una agenda para “fortalecer la cooperación bilateral” - crédito @defensoresco/X

Sobre su diálogo con Fujimori, De la Espriella sostuvo que la dirigente peruana le expresó una valoración institucional y un gesto personal: “Envidiaba el sistema del país” y afirmó que, con su elección, contaría con “un gran amigo en Colombia”.

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Otro líder político que se pronunció fue el expresidente Iván Duque, que calificó como una victoria electoral y para destacar lo que considera un mensaje de respaldo a la democracia, la libertad y la institucionalidad en la región.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Duque sostuvo que el resultado electoral peruano envía una señal sobre la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y proteger las libertades en América Latina - crédito @IvanDuque/X

A través de su publicación, Duque expresó su respaldo a la candidata peruana y relacionó el resultado con los desafíos políticos que enfrentan los países latinoamericanos. “Felicitaciones a Keiko Fujimori por su victoria y elección como nueva Presidenta del Perú. Este resultado envía un mensaje claro en defensa de la democracia, la libertad y la institucionalidad, y abre una nueva etapa de progreso, confianza y desarrollo para el pueblo peruano”, escribió el exmandatario colombiano.

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En el mismo mensaje agregó que “los desafíos de nuestra región exigen firmeza en los principios democráticos y liderazgo para proteger las libertades y fortalecer las instituciones”.

En su pronunciamiento, Duque también aprovechó la situación política colombiana y a los recientes acontecimientos electorales en el país. “Perú habló y, el pasado 21 de junio, Colombia también se pronunció en defensa de la libertad, la democracia, la seguridad y el porvenir de nuestra patria. La voz de los ciudadanos se hizo sentir en favor de las instituciones, el Estado de derecho y el futuro de la región”, afirmó el expresidente.