Cancillería confirma que ubicó a cuatro peruanos reportados desaparecidos en Venezuela y busca a dos miembros de otra familia

La Cancillería confirmó que los cuatro peruanos reportados inicialmente como desaparecidos en Venezuela ya fueron ubicados. Composición: Infobae

La emergencia provocada por los terremotos en Venezuela mantiene la atención de las autoridades peruanas, que continúan con el seguimiento de la situación de los ciudadanos nacionales residentes en las zonas afectadas. Las labores de localización y asistencia permanecen activas mientras se recopila información sobre las personas que aún no pueden ser ubicadas.

La Cancillería del Perú informó mediante sus redes sociales que los cuatro connacionales reportados inicialmente como desaparecidos ya fueron ubicados. En el mismo mensaje precisó que la búsqueda continúa para otro grupo familiar afectado por la emergencia.

El comunicado oficial señaló: “¡Asistencia y alerta permanente en situación de emergencia! La Cancillería monitorea de cerca la situación de los peruanos en Venezuela. Los cuatro connacionales que fueron reportados desaparecidos fueron ubicados. Lamentablemente dos miembros de una familia peruana siguen desaparecidos”.

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Según la institución, la prioridad se concentra ahora en localizar a esos dos integrantes de una familia peruana cuyo paradero todavía resulta desconocido. El ministerio también indicó que la Sección de Intereses del Perú en Caracas mantiene la distribución de víveres y apoyo para los compatriotas afectados por el terremoto.

La búsqueda continúa para una familia peruana

Las autoridades peruanas informaron que la comunidad nacional en Venezuela no registró incidentes por el reciente terremoto, tras activar protocolos de asistencia y reforzar la comunicación consular

La actualización difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores modificó el panorama respecto a los reportes iniciales recibidos durante la jornada. En un primer momento, la entidad informó que familiares comunicaron la desaparición de cuatro ciudadanos peruanos tras los terremotos registrados en Venezuela.

El ministerio explicó entonces que mantenía una “coordinación estrecha” con las autoridades venezolanas para determinar el paradero de los connacionales. Posteriormente, la Cancillería confirmó que esas cuatro personas fueron encontradas, aunque advirtió que la atención se dirige ahora hacia la localización de dos miembros de otra familia peruana.

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Asistencia para los peruanos afectados

A collapsed building in the aftermath of earthquakes in La Guaira, Venezuela, June 29, 2026. REUTERS/Gaby Oraa

De acuerdo con la información oficial, el personal consular permanece en contacto con los ciudadanos peruanos ubicados en las zonas impactadas por los terremotos. Entre las medidas adoptadas figura la entrega de víveres y asistencia para quienes afrontan las consecuencias del fenómeno natural.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también recordó que la oficina consular recibe solicitudes de apoyo y mantiene comunicación con los peruanos que requieren atención durante la emergencia.

Entre las acciones informadas por la Cancillería figura el retorno al Perú de dos ciudadanos peruanos residentes en La Guaira que solicitaron ser evacuados debido a su situación de vulnerabilidad.

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Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, esa gestión permitió concretar el traslado de ambos connacionales hacia territorio peruano como parte de las medidas de protección desplegadas tras el desastre ocurrido en Venezuela.

La institución señaló además que las labores de asistencia permanecen activas mientras continúa el seguimiento de la situación de los ciudadanos peruanos que residen en las áreas afectadas por los terremotos.

Además, la Cancillería facilitó información sobre otras agencias, fondos y programas internacionales con presencia activa en la respuesta humanitaria venezolana, entre ellos:

Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Cada una de estas entidades dispone de canales digitales y cuentas bancarias específicas para recibir donaciones, asegurando que los recursos sean empleados en la atención de las necesidades más urgentes tras el desastre.

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