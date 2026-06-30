Perú

Buscan ‘volarse’ la TUUA de transferencia otra vez: PJ examinaría demanda que eliminaría la adenda N° 6

La demada de amparo presentada por Proturismo había sido declarada improcente, pero ahora se revocó esta decisión y ahora se evaluará el reclamo

Guardar
Google icon
Pasajero en modulo de atención del aeropuerto Jorge Chávez
Los pasajeros internacionales tienen que pagar la TUUA por transferencia fuera del costo del boleto de avión. - Crédito LAP

Nuevamente ponen en jaque la TUUA de transferencia (Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto de transferencia). La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso esta semana que continúe el proceso de amparo presentado por el Consejo de Promoción y Desarrollo del Turismo de Lima (Proturismo) contra el cobro de la TUUA de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Mediante una resolución, el tribunal revocó la decisión de primera instancia que había declarado improcedente la demanda y habilitó que el juzgado constitucional examine el fondo del reclamo. Proturismo inició un proceso de amparo para que se declare nula la Adenda N°6 al contrato de concesión del aeropuerto Jorge Chávez, suscrita en 2013 entre el MTC y Lima Airport Partners (LAP), en el extremo que estableció el cobro de la TUUA a los pasajeros en conexión.

PUBLICIDAD

En marzo, el 9° Juzgado Constitucional había declarado improcedente el caso al aceptar una excepción de incompetencia. La Sala revocó ese criterio: señaló que “no comparte” el razonamiento del juez y concluyó que la jurisdicción constitucional sí es competente para resolver el reclamo.

Concesionaria del Aeropuerto Jorge Chávez asegura que este impuesto no está incluido en los pasajes aéreos | Canal N

¿Adiós a la TUUA?

Como se recuerda, el cobro de la TUUA de transferencia en el Jorge Chávez se inició el 7 de diciembre de 2025, y actualmente se aplica a los pasajeros internacionales que hacen escala en Lima con una tarifa de US$ 11,86.

Según versiones de entidades que buscan eliminar este cobro, esto quitaría competitividad al país, y, a la fecha, se habrían cancelado ocho rutas internacionales que operaban desde y hacia el Perú.

PUBLICIDAD

Vale apuntar que el pasado 2 de junio último, el MTC y LAP firmaron la Adenda N° 9 al contrato de concesión, que eliminó el cobro de la TUUA para las conexiones nacionales pero mantuvo la tarifa internacional hasta 2041.

Una nueva aerolínea llegará al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez en 2027. - Crédito EFE/Paolo Aguilar
Una nueva aerolínea llegará al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez en 2027. - Crédito EFE/Paolo Aguilar

Asimismo, según cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC, la TUUA de transferencia estaría generando un impacto negativo: en abril, el tráfico internacional de pasajeros registró su primera caída interanual del año (–0,50 %).

Esta tendencia a la baja también reflejaría la entidad estatal de Chile: en marzo, la Junta de Aeronáutica Civil de ese país documentó un descenso de 9,8 % en la ruta Santiago–Lima.

Lo siguiente

Así, con la competencia ya definida por la Corte Superior, el expediente retorna al 9° Juzgado Constitucional de Lima, que deberá resolver el amparo de Proturismo, y evaluar la legalidad del cobro de la TUUA de transferencia.

personas embarcando vuelo en el nuevo aeropuerto del Jorge Chávez
Este año, desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez podrás viajar a nuevos destinos sin escalas. - Crédito LAP

Pero hay otro proceso judicial en paralelo al amparo de PROTURISMO: la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional del Perú (AETAI) presentó una Acción Contencioso-Administrativa (ACA) contra la resolución de Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) que fijó la TUUA de transferencia —según Resolución de Consejo Directivo N° 017-2025, del 23 de noviembre de 2025—.

Esta demanda ya fue admitida por el Poder Judicial. La ACA cuestiona la metodología con la que se calculó la tarifa. Según el planteamiento del gremio de aerolíneas, Ositran aplicó criterios inadecuados para el cálculo, y aceptó la información presentada por LAP sin una fiscalización independiente.

Temas Relacionados

TUUA de TransferenciaNuevo Aeropuerto Jorge ChávezPoder Judicialperu-economia

Más Noticias

Christian Cueva confirma que es celoso de Pamela Franco: “El que no cela, no ama”

El futbolista se refirió a su relación con la cumbiambera y como lidian con los celos en pareja

Christian Cueva confirma que es celoso de Pamela Franco: “El que no cela, no ama”

Costa y sierra del Perú registrarán un incremento de la temperatura diurna del 1 al 3 de julio: estas son las regiones afectadas

El Senamhi advirtió que la reducción de la nubosidad incrementará la radiación UV en gran parte del territorio, mientras que por las tardes se presentarán ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h

Costa y sierra del Perú registrarán un incremento de la temperatura diurna del 1 al 3 de julio: estas son las regiones afectadas

Alianza Lima vs Melgar: día y hora del tercer amistoso ‘blanquiazul’ previo al Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tras enfrentar a CD Moquegua y San Martín, el equipo de Pablo Guede se alista para enfrentar otro encuentro de preparación de cara su debut en el campeonato nacional. Entératede todos los detalles

Alianza Lima vs Melgar: día y hora del tercer amistoso ‘blanquiazul’ previo al Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Paro indefinido en Moquegua EN VIVO: bloqueo deja buses y camiones bolivianos varados en la Panamericana Sur

La gobernadora regional, Gilia Gutiérrez, afirmó que la norma divide a la comunidad de Quebrada Honda entre las regiones de Moquegua y Tacna. Acusó un interés por el cánon futuro producto del proyecto de ampliación de Southern Perú

Paro indefinido en Moquegua EN VIVO: bloqueo deja buses y camiones bolivianos varados en la Panamericana Sur

Universitario confirmó la inesperada salida de José Carabalí de cara al Torneo Clausura 2026

El carrilero izquierdo podría volver al fútbol ecuatoriano. Mientras que la ‘U’ saldrá al mercado en búsqueda de su reemplazo

Universitario confirmó la inesperada salida de José Carabalí de cara al Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori será proclamada como presidenta electa el viernes 3 de julio, según el JNE

Keiko Fujimori será proclamada como presidenta electa el viernes 3 de julio, según el JNE

Keiko Fujimori EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

José María Balcázar se presentó a juicio por apropiación ilícita: Pide archivar caso o suspenderlo hasta que deje el cargo

Keiko Fujimori gana la presidencia en su cuarto intento: así fue el recorrido del fujimorismo en la política peruana desde el 2000

JNE hará “revisión integral” a fallos de los JEE antes de proclamar a Keiko Fujimori como presidenta

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva confirma que es celoso de Pamela Franco: “El que no cela, no ama”

Christian Cueva confirma que es celoso de Pamela Franco: “El que no cela, no ama”

Los Cafres vuelven a Perú: fecha, lugar, entradas y todos los detalles sobre el show

Lis Padilla y su novia Tania Pinedo no hacen caso a críticas y presumen su amor en redes

Magaly Medina aclara su encuentro con Brunella Horna y Sheyla Rojas en Chota

Temporada de circos 2026 en Lima: dónde ver los mejores espectáculos durante julio y agosto

DEPORTES

Alianza Lima vs Melgar: día y hora del tercer amistoso ‘blanquiazul’ previo al Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Melgar: día y hora del tercer amistoso ‘blanquiazul’ previo al Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario confirmó la inesperada salida de José Carabalí de cara al Torneo Clausura 2026

“Héctor Cúper quiere un ‘6’ y Universitario tiene que poner la plata”: se filtró el conflicto económico en la ‘U’ para fichar jugadores

La respuesta de Edison Flores a Ricardo Gareca sobre el no regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario: “Somos profesionales para poder arreglar”

Programación de los 16avos del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA