DNI electrónico gratis para este 02 de julio: conoce el lugar, la hora y los requisitos para ser beneficiario

La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), anunció una campaña de trámite de documento nacional de identidad (DNIe) electrónico que se llevará a cabo este jueves 02 de julio, entre las 10 a. m. y las 12:30 p. m., en el salón multiusos de la sede de la entidad edil.
La jornada estará dirigida a menores de edad, de cero a 17 años, y a adultos mayores, de 60 años a más, según precisó la comuna. Además, durante la actividad también se efectuará la entrega de DNI correspondientes a campañas anteriores, con el fin de facilitar la recepción de documentos pendientes.
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De acuerdo con la información difundida, los asistentes deberán acudir con su documento en físico o una copia. En caso de requerir cambio de domicilio, se solicitó presentar también una copia del recibo de agua o luz, requisito que permitirá sustentar la actualización de datos durante el trámite.
La municipalidad indicó que esta campaña busca ampliar el acceso al DNIe entre los grupos priorizados y agilizar gestiones vinculadas a la identificación. En ese marco, remarcó que la versión electrónica es más moderna y segura que permite realizar trámites con mayores garantías y acceder a servicios digitales del Estado.
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El DNIe incorpora herramientas orientadas a fortalecer la seguridad de la identidad del ciudadano en procedimientos presenciales y digitales. Por ello, la comuna resaltó que contar con este documento puede facilitar el uso de plataformas y atenciones virtuales en distintas entidades públicas.
Ventajas de usar el DNI electrónico
El DNI electrónico 3.0 se posicionó como una herramienta clave para reforzar la seguridad en trámites bancarios y reducir riesgos de fraude y suplantación de identidad, en un contexto en el que delincuentes buscan abrir cuentas, solicitar créditos o modificar datos con información ajena. Su principal aporte es que facilita una verificación más confiable de la identidad del titular en operaciones presenciales y digitales.
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Esta versión incorpora 64 elementos de seguridad, frente a los 16 del DNIe 2.0 lanzado en 2020. Entre sus características figuran microtextos e imágenes de alta resolución, hologramas mejorados, un sello central con el símbolo del Inti Raymi, además de un chip criptográfico y un código QR único en la parte posterior para validar la autenticidad. El documento está elaborado en 100 % policarbonato, lo que incrementa su resistencia y dificulta alteraciones.
El DNIe también incluye firma digital con validez jurídica, equivalente a la firma manuscrita, lo que permite autenticar documentos electrónicos y realizar gestiones en línea con mayores garantías, además de reducir tiempos y traslados.
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La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, advirtió sobre el riesgo de entregar el DNI o permitir que lo fotografíen. Compartir imágenes puede exponer datos personales y facilitar estafas. Por ello, recomendó mostrar el documento solo para verificación, evitar fotos y no difundir copias por redes o mensajería. Cuando sea indispensable enviar una copia, sugirió usar marcas de agua o tachar información no necesaria.
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