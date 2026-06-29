Feminicidio en Surquillo: expareja confesó que asesinó a joven desaparecida desde enero

Tras cinco meses de una angustiante búsqueda, Peter Carvajal Villacréz confesó haber asesinado a su expareja, María Liz Duende Malafaya. La joven de 19 años había sido reportada como desaparecida después de ir a terminar su relación con él.| Latina Noticias

La desaparición de Marializ Duende Malafaya, joven de 19 años cuyo paradero era desconocido desde el 14 de enero en Lima, culminó con la confesión de su expareja, Peter Carvajal, quien admitió ante las autoridades ser responsable de su muerte. La víctima había comunicado a su familia que saldría a encontrarse con su enamorado para terminar la relación sentimental, por lo que las sospechas caían en él.

Desde el 15 de enero, los familiares de Marializ perdieron todo tipo de contacto con ella. Las cuentas en redes sociales y los mensajes telefónicos fueron bloqueados, situación que encendió las alarmas entre sus allegados. Ante las primeras consultas de la familia sobre el paradero de la joven, Carvajal no ofreció explicaciones coherentes y abandonó la ciudad junto a su familia rumbo a Ucayali.

PUBLICIDAD

Feminicidio en Surquillo, expareja admite asesinato de Marializ Duende Malafaya| Latina Noticias

Las contradicciones en su versión se evidenciaron en registros de conversaciones donde, la noche del 14 de enero, Carvajal aún se encontraba con Marializ, lo que desmentía su afirmación de haber viajado temprano ese mismo día. Posteriormente, agentes de la Dirincri lograron ubicarlo y detenerlo en la localidad de Orellana, a doce horas de Ucayali.

Confesó feminicidio

Durante su declaración ampliada en la fiscalía, Carvajal confesó que Marializ murió tras recibir un golpe en la cabeza, luego de que él la empujara dentro del departamento que compartían en el jirón Dante, Surquillo. El abogado de la familia sostuvo que el móvil del crimen sería porque la joven decidió ponerle fin a su relación.

PUBLICIDAD

A pesar de la confesión, Carvajal no ha logrado precisar el paradero de los restos de Marializ. Solo indicó que se encontrarían en el mar, sin aportar detalles concretos. Por ello, piden que aclare dónde se encuentra los restos de la joven.

Marializ Duende, 19 años: su familia responsabiliza a expareja y exige avances en la investigación| Latina Noticias

La familia sospecha que el detenido pudo haber contado con la ayuda de terceros para deshacerse del cuerpo.

Los allegados de Marializ Duende Malafaya exigen a la fiscalía la imposición de prisión preventiva contra Carvajal para garantizar el avance de la investigación por feminicidio y esclarecer si existieron cómplices en el hecho.

Este caso se suma a los 52 que se han reportado de enero a mayo en lo que va del año. Asimismo, se registró 100 denuncias de intento de feminicidio a nivel nacional.

PUBLICIDAD

Canales de emergencia

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ofrece servicios de orientación, prevención y protección para víctimas de violencia familiar y de género. Brinda atención legal, psicológica y social gratuita en todo el país. También coordina políticas públicas para la erradicación de la violencia y dispone de recursos como la Línea 100 y los Centros de Emergencia Mujer.

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) son servicios públicos especializados que atienden de forma articulada a personas afectadas por violencia familiar, sexual o de género. Cuentan con profesionales en psicología, derecho y trabajo social. Ofrecen atención inmediata, asesoría legal, soporte emocional y acompañamiento durante el proceso de denuncia.

PUBLICIDAD

La Línea 100 es un servicio telefónico nacional y gratuito que atiende las 24 horas del día. Ofrece información, orientación y soporte emocional a víctimas de violencia familiar y sexual. Permite activar rutas de protección y derivar los casos a los Centros de Emergencia Mujer u otras instancias de apoyo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) recibe denuncias por violencia de género en todas sus comisarías. La PNP tiene la obligación de brindar protección inmediata, registrar la denuncia y coordinar con otras autoridades para asegurar la integridad de la víctima.