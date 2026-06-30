Julio llega con tres feriados y gratificación: conoce las fechas oficiales y cuándo pagarán

Gratificación y feriados: los beneficios que reciben los trabajadores privados y que también el sector público disfruta. - Crédito Andina

Julio llega con beneficios para los trabajadores privados y públicos. No solo el mes tendrá tres feriados y un día no laborable, sino que se pagarán los derechos laborables conocidos como los bonos de Fiestas Patrias.

Se trata de la gratificación y el aguinaldo. En el caso del primero, se entrega a los trabajadores privados y equivale a un sueldo, y también a un grupo de jubilados de la ONP y equivale a una pensión; mientras, para los estatales es de S/300, un monto que se mantiene durante los últimos 15 años. Todos estos beneficios se darán en las siguientes fechas

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Miércoles 1 de julio: se inicia el plazo que tienen para pagar los trabajadores la gratificación

Martes 7 de julio: se inicia el pago de la gratificación para los pensionista de la ONP junto a su pensión. Estas fechas van hasta el 25 de julio, considerando los pagos a domicilio

Miércoles 15 de julio: vence el plazo para el pago de gratificación al sector privado

Viernes 17 de julio: se inicia el cronograma de pago de aguinaldo para trabajadores públicos, junto al sueldo

Jueves 23 de julio: Feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú

Lunes 27 de julio: Día no laborable para el sector público

Martes 28 de julio: Feriado por Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Feriado por Fiestas Patrias.

El plazo para el segundo pago de la gratificación del año llega en menor tiempo para los trabajadores. - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez

Los feriados

Julio llega con tres feriados. Uno de los últimos que aprobó el Congreso de la República y que hizo que los días libres del séptimo mes no fueran los únicos.

Así, si los trabajadores privados laboran estos días, sus empresas empleadores tendrán que pagarles el triple del monto de cada día. Es decir, si a uno le pagan el sueldo mínimo de S/1.130, un día de trabajo se calcula como S/37,67.

De esta manera, si labora un día feriado en vez de recibir un pago equivalente a S/37,67 por ese día, recibe S/113,01, aproximadamente.

Cientos de personas aprovechan el feriado largo para hacer compras para Navidad y Año Nuevo| Panamericana

Recuerda que en el año hay 16 días feriado, que son los siguientes:

Miércoles 1 de enero: Año nuevo Jueves 17 de abril: Jueves Santo Viernes 18 de abril: Viernes Santo Jueves 1 de mayo: Día del Trabajo Sábado 7 de junio: Día de la Bandera Domingo 29 de junio Día de San Pedro y San Pablo Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias Martes 29 de julio: Fiestas Patrias Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho Jueves 25 de diciembre: Navidad.

El gobierno y el Congreso aún buscarán una medida para implementar la Ley que da gratificación a los CAS "responsablemente". Pero ya se acerca el pago. - Crédito Congreso

La gratificación y aguinaldo

Recuerda también que la gratificación no es solo del sector privado, sino también un beneficio que reciben los pensionistas ONP (un grupo) y los trabajadores CAS (cuya implementación está pendiente).

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Reciben gratificación los trabajadores privados, que equivalente a un sueldo enero

Reciben la gratificación, 618 mil 328 pensionistas del régimen general de la ONP, quienes completarna 20 años de aportes. Equivale a una pensión entera

Reciben la gratificación en el sector público los trabajadores bajo el régimen de la actividad privada (DL 728) y los trabajadores CAS (1057), pero para estos últimos aún no se confirma con la implementación de la Ley 32563.