Perú

Incendio de gran magnitud en el Cercado de Lima: bomberos intentan controlar siniestro en almacén de la avenida Colonial

Esta emergencia activó el despliegue de varias unidades de bomberos y generó explosiones en un almacén de plásticos. Autoridades temen que el fuego se extienda a un taller automotriz

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Se produce un incendio de gran magnitud en un almacén del Cercado de Lima. América TV

Un incendio de gran magnitud se registró la mañana de este lunes en la cuadra nueve de la avenida Óscar Benavides (ex Colonial), en el Cercado de Lima, afectando un depósito dedicado al almacenamiento de plásticos y tuberías, según América Noticias. El siniestro comenzó cerca de las seis de la mañana y movilizó a más de 15 unidades de bomberos entre cisternas y vehículos de rescate.

La columna de humo se observó desde varios kilómetros, lo que generó alarma entre los vecinos del condominio ubicado frente al local afectado. Muchos de ellos salieron de sus viviendas para alertar a las autoridades y comprobar el origen del fuego.

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El acceso al inmueble representó un desafío inicial para los bomberos, ya que varias puertas continuaban cerradas al momento de la llegada de los equipos de emergencia. Esto se atribuye a que el local no se encontraba en funcionamiento por ser feriado.

Incendio alerta a los Bomberos en un almacén que sería de tubería| América Noticias/ PepitoNoticias (Facebook)
Incendio alerta a los Bomberos en un almacén que sería de tubería| América Noticias/ PepitoNoticias (Facebook)

Reportan explosiones

Los bomberos solicitaron herramientas especializadas para abrir los accesos y enfrentaron varias explosiones en el interior del depósito, posiblemente provocadas por cilindros o contenedores almacenados.

Durante las labores de control, personal de serenazgo y fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima se encargó de mantener despejada la avenida para facilitar la circulación de las unidades de emergencia. La propietaria del establecimiento permaneció en las inmediaciones, atenta al avance de las tareas de extinción.

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Mapa de ubicación donde se reporta el incendio en el Cercado de Lima| Página oficial de los Bomberos
Mapa de ubicación donde se reporta el incendio en el Cercado de Lima| Página oficial de los Bomberos

La llegada de una escalera telescópica permitió a los bomberos atacar el incendio desde la parte superior, mientras otros equipos trabajaban desde calles aledañas para evitar la propagación a locales vecinos.

Asimismo, al costado se encuentra un taller automotriz que corre riesgo a que el fuego llegue hasta esta zona.

Canales de emergencia

  • El Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) se encuentra disponible para atender emergencias médicas relacionadas con el incendio en el Cercado de Lima. La ciudadanía puede comunicarse al número 106 para solicitar asistencia médica inmediata en caso de intoxicaciones, quemaduras o afectaciones por humo.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú coordina las labores de control del incendio y permanece atento a nuevos reportes de incidentes en la zona. Para emergencias relacionadas con fuego, rescate o materiales peligrosos, la línea gratuita es el 116.
  • La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene presencia en la avenida Colonial para asegurar el orden y agilizar el tránsito en el perímetro afectado. Cualquier denuncia o situación de riesgo puede ser reportada a la central de emergencias marcando el 105.

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Incendio en Cercado de LimaBomberosperu-noticiasAvenida Colonial

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