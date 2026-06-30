Mes del Orgullo LGBT+: ¿Qué buscan las nuevas generaciones de Perú en la comunicación de marcas?

Los consumidores jóvenes premian la autenticidad y castigan a las marcas que usan la diversidad solo como una tendencia o una fecha del calendario. EFE/EPA/BIANCA DE MARCHI AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

La presencia de mensajes inclusivos y representativos en la publicidad ha adquirido un papel central en la relación entre marcas y consumidores jóvenes en Perú.

En el contexto del Mes del Orgullo LGBT+, las empresas enfrentan el desafío de conectar con Millennials y Generación Z a través de contenidos que reflejen la diversidad y la autenticidad de sus audiencias.

La autenticidad como exigencia de las nuevas generaciones

Jesús Evaristo, director de arte de Bata, señala que los consumidores actuales esperan que la inclusión forme parte integral de la identidad de las marcas y no que se limite a una acción puntual o a una fecha concreta.

La autenticidad de los mensajes y la coherencia en las acciones corporativas se han transformado en factores decisivos para la conexión con un público cada vez más crítico y exigente, explica para Infobae Perú.

PUBLICIDAD

Evaristo afirma que las personas distinguen rápidamente cuándo una marca se suma a la conversación sobre diversidad solo por tendencia o por una cuestión de calendario.

La creatividad define el impacto de la comunicación inclusiva cuando construye narrativas cercanas que generan identificación en moda y retail. (AP Foto/Eraldo Peres)

“Lo que realmente conecta son las historias auténticas, esas que se sienten cercanas y en las que alguien puede verse reflejado sin importar quién sea”, explica el vocero. Este enfoque responde a una expectativa concreta de Millennials y Gen Z: la representación genuina y sostenible en el tiempo.

La importancia de evitar estereotipos o representaciones forzadas aparece como un criterio clave para la aceptación de campañas inclusivas. El público joven valora que la diversidad se manifieste en todos los niveles de la marca, desde los contenidos hasta las decisiones y la forma de interactuar con las personas.

PUBLICIDAD

“Ya no basta con mostrar diversidad en una pieza de comunicación”, agrega Evaristo.

El desafío de la creatividad en campañas inclusivas

La creatividad cumple un rol determinante en la capacidad de las marcas para generar identificación. De acuerdo con Evaristo, una buena intención detrás de una campaña resulta insuficiente si no se traduce en una narrativa interesante y cercana.

“Cuando la creatividad encuentra el ángulo correcto, ves algo muy claro: la gente reacciona, comenta, lo comparte, se siente identificada sin que nadie se lo explique”, sostiene el director de arte de Bata.

Las campañas inclusivas son aceptadas cuando evitan estereotipos y muestran coherencia entre discurso, cultura interna y comportamiento corporativo. EFE/IDREES MOHAMMED

Este fenómeno se observa especialmente en el sector moda y retail, donde las campañas que logran provocar una reacción auténtica suelen destacar desde el primer momento.

PUBLICIDAD

Las reacciones del público pueden medirse tanto en el nivel de interacción como en la apropiación del mensaje. Según datos compartidos por la marca, las campañas que priorizan la representación real de las experiencias y voces diversas suelen generar una mayor cantidad de comentarios, compartidos y testimonios personales en redes sociales.

Escucha activa y respeto de los códigos culturales

La identificación y el respeto de los códigos culturales de la comunidad LGBT+ y de la Generación Z exigen una escucha activa y continua por parte de las marcas.

Evaristo subraya la necesidad de dialogar con personas reales, conocer sus referentes y comprender los espacios donde nacen las conversaciones relevantes.

Las campañas con representación auténtica aumentaron un 15% la comunidad digital durante el Mes del Orgullo, según los datos compartidos por la marca.

Sostiene que las empresas que integran distintas voces en sus procesos creativos logran construir mensajes genuinos y relevantes para sus audiencias. Así, el diálogo constante y la colaboración con miembros de las comunidades permiten a las marcas anticipar tendencias y adaptarse a los cambios culturales.

PUBLICIDAD

Pero el respeto a la diversidad interna también se traslada a la cultura organizacional, explica el portavoz, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante nuevas demandas sociales.

Resultados y aprendizajes en la industria

El impacto de las campañas inclusivas se refleja en el crecimiento de las comunidades de marca y en la calidad de la conversación generada entre usuarios. Evaristo revela que las campañas centradas en la representación auténtica lograron un incremento del 15% en la comunidad digital de la marca durante el Mes del Orgullo.

Además, el nivel de interacción y el volumen de historias personales compartidas superaron el promedio habitual, un indicador de que los mensajes lograron una apropiación genuina por parte del público.

PUBLICIDAD

La experiencia de las marcas en Perú confirma que las nuevas generaciones valoran la coherencia, la diversidad real y la creatividad como pilares esenciales para construir relaciones de confianza y pertenencia.

El sector empresarial enfrenta el reto de avanzar hacia una comunicación más inclusiva, capaz de trascender lo coyuntural y consolidar una identidad donde la representación y la escucha se mantengan como ejes centrales.