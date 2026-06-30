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¿Cómo tramitar la copia certificada de acta de nacimiento, matrimonio o defunción por internet? Paso a paso según Reniec

Los ciudadanos pueden solicitar y descargar la copia certificada en formato PDF sin acudir a una oficina, tras verificar la disponibilidad del documento y realizar el pago correspondiente

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El portal de RENIEC permite verificar si un acta de nacimiento está registrada antes de solicitar una copia certificada. - Crédito: Reniec

Obtener una copia certificada de un acta de nacimiento, matrimonio o defunción ya no requiere acudir de manera presencial a una oficina. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) permite realizar este trámite de forma virtual para facilitar el acceso a documentos oficiales desde cualquier lugar del Perú e incluso desde el extranjero.

A través de la plataforma digital de la entidad, los ciudadanos pueden solicitar y descargar una copia certificada en formato PDF, siempre que el acta se encuentre incorporada en la base de datos de Reniec. El procedimiento incluye la verificación del registro, el pago de la tasa correspondiente y la emisión del documento digital.

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Esta modalidad busca agilizar diversos trámites administrativos y reducir los tiempos de atención. Además, las copias certificadas emitidas por Reniec cuentan con mecanismos de seguridad que permiten verificar su autenticidad y utilizarlas en distintas gestiones oficiales.

Carpeta transparente sobre piernas con un DNI peruano, acta de nacimiento y recibo de pago. Fondo desenfocado de personas sentadas y el logo de RENIEC.
Una persona espera en una sala de RENIEC Perú con su Documento Nacional de Identidad, acta de nacimiento y recibo de pago para realizar un trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes pueden solicitar una copia certificada de actas en Reniec?

Para obtener una copia certificada de acta de nacimiento, matrimonio o defunción, el primer paso es verificar si el documento se encuentra registrado en el sistema de Reniec. Si el acta está disponible, el ciudadano puede continuar con la solicitud virtual y descargar el documento en PDF.

En cambio, si el acta no aparece en la búsqueda, la gestión no se completa por la plataforma y se debe tramitar en el municipio donde se realizó el registro. Además, si el registro se efectuó en un consulado del Perú, el trámite debe iniciarse en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encargará de coordinar con el consulado correspondiente.

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En el caso de copias certificadas del acta de nacimiento de hijos menores solicitadas de manera virtual, se debe efectuar el pago correspondiente y realizar la solicitud con el DNI de uno de los padres. También se deben tener los datos del titular del acta (del menor) y conservar el comprobante de pago.

Para el acta de defunción solicitada vía web, Reniec precisó que no se paga ni se solicita con el DNI del fallecido, sino con el DNI del solicitante.

Primer plano de una laptop mostrando la web de RENIEC con un formulario digital y una mano usando el trackpad; junto a ella, un DNI electrónico peruano.
Un DNI electrónico peruano y una laptop mostrando la web de RENIEC ilustran la facilidad de realizar trámites digitales desde la comodidad del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para solicitar la copia certificada de acta de manera virtual

El trámite virtual se realiza desde la plataforma de Reniec y culmina con la descarga del documento en PDF. Antes de iniciar, se recomienda contar con los datos solicitados y, si corresponde, con el comprobante de pago.

  1. Ingresa a https://apps.reniec.gob.pe/actascertificadas y verifica si el acta se encuentra registrada en el sistema de Reniec. Completa los datos solicitados y haz clic en “Buscar”.
  2. Realiza el pago de S/10.30 a través de Yape, agente BCPBanco de la Nación o la plataforma Págalo.pe. Guarda el comprobante.
  3. Ingresa nuevamente a la web del Reniec, selecciona la opción “emitir copia certificada” y acepta los términos de servicio.
  4. Valida tus datos personales: número de DNI, fecha de nacimiento, país, celular y correo electrónico.
  5. Ingresa el código de verificación que recibirás en tu correo electrónico.
  6. Selecciona el tipo de acta: nacimiento, matrimonio o defunción.
  7. Completa los datos del titular del acta y selecciona el pago realizado.
  8. Haz clic en “generar copia certificada” y descarga el documento en PDF.

El pago también puede realizarse mediante Yape. Para ello, se debe generar un código en la ticketera del Reniec (recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/). Luego, ingresar a la aplicación, seleccionar “Yapear servicios”, elegir “Reniec” y pegar el código generado. También se puede pagar en agentes BCP, en el Banco de la Nación o por Págalo.pe. En todos los casos, se debe guardar el comprobante.

Joven peruano sonriente usa smartphone y laptop con sitio web de Reniec. DNI azul y DNI electrónico visibles sobre una mesa de madera clara.
Un joven peruano sonriente realiza la gestión virtual para el cambio de su DNI azul a electrónico a través del sitio web de Reniec en su laptop y smartphone, con ambas tarjetas de identificación visibles en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿La copia certificada digital de Reniec tiene validez oficial?

Una vez completado el proceso, el ciudadano puede descargar la copia certificada digital. Este documento cuenta con un código QR que certifica su validez y permite su uso en diversos trámites.

Reniec también recordó que cuenta con otros servicios digitales como el duplicado de DNI azul a DNI electrónico, duplicado de DNIe, renovación por caducidad, rectificación del estado civil de soltero a casado, entre otros. Conoce todas en este ENLACE.

Por último, Reniec reafirma su compromiso de garantizar el acceso a varios de sus servicios de manera digital, con el objetivo de que los ciudadanos puedan realizar trámites de documentación y de registro civil desde cualquier lugar del Perú o el extranjero.

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