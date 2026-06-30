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‘Patrones oscuros’: qué son y por qué Perú ha lanzado una verdadera cacería por internet

Indecopi abrió una consulta pública para definir el reglamento que pondrá freno a las prácticas engañosas en el comercio electrónico. ¿De qué se trata?

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Indecopi mantendrá facultades de supervisión, investigación y sanción frente a las empresas que usen patrones oscuros en el comercio electrónico.

Indecopi inició un proceso de consulta pública para definir el reglamento del Decreto Legislativo 1729, con el propósito de fortalecer la protección del consumidor y frenar prácticas engañosas en el comercio electrónico.

Empresas y gremios podrán enviar sus aportes hasta el 10 de julio, en un contexto de creciente preocupación por técnicas digitales que inducen a compras o suscripciones no deseadas.

‘Patrones oscuros’: el foco de la regulación

En el comercio digital, los llamados patrones oscuros han ganado terreno como estrategias de manipulación. Estas técnicas de diseño digital, aplicadas en sitios web o aplicaciones, buscan que los usuarios tomen decisiones que no habían previsto o consientan cargos adicionales inadvertidamente.

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Entre los ejemplos más recurrentes se encuentran las suscripciones trampa, la inclusión de productos ocultos en el carrito, mensajes de falsa urgencia y el uso de botones de cancelación confusos o humillantes.

Logo de Indecopi con persona
Los consumidores podrán denunciar patrones oscuros a través de Reclamos Indecopi, el correo institucional o las líneas telefónicas oficiales.

El Decreto Legislativo 1729 prohíbe expresamente estos métodos, tipificándolos como prácticas comerciales coercitivas o engañosas.

Según la información difundida por Indecopi, la norma modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor e introduce nuevas obligaciones para plataformas y comercios digitales, con el objetivo de garantizar un entorno más transparente y justo para el usuario.

Consulta pública y participación de actores del sector

La consulta pública abierta por Indecopi busca recoger opiniones, información y experiencias de empresas, gremios y otros actores del mercado digital.

El proceso tiene como meta construir una regulación efectiva y adaptada a la dinámica del comercio electrónico en el país. El reglamento en elaboración precisará las obligaciones para la atención al cliente, el diseño de interfaces digitales y el cumplimiento de las disposiciones que prohíben los patrones oscuros.

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El reglamento de Indecopi precisará las exigencias sobre atención al cliente, diseño de interfaces digitales y transparencia en los procesos de compra y suscripción.

Empresas y gremios interesados pueden enviar sus propuestas hasta el 10 de julio de 2026, utilizando el formulario web habilitado por la entidad. Además, se ha dispuesto un canal de correo electrónico para quienes deseen remitir información adicional.

Una vez finalizada la etapa de consulta, Indecopi pondrá a disposición un texto preliminar del reglamento, que también será sometido a comentarios del público en general.

Supervisión, sanciones y mecanismos de denuncia

La estrategia de Indecopi ante los patrones oscuros no se limita a la prevención. La entidad mantiene la facultad de investigar, supervisar y sancionar a empresas que apliquen estas prácticas en el comercio electrónico.

Los consumidores que identifiquen el uso de patrones oscuros pueden formalizar su reclamo a través del portal gratuito Reclamos Indecopi, el correo institucional o las líneas telefónicas oficiales.

Pagos digitales
La norma modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor y establece nuevas obligaciones para plataformas y comercios digitales.

El reglamento en consulta especificará cómo se implementarán las nuevas obligaciones en la práctica, desde la atención de reclamos hasta la transparencia en los procesos de compra y suscripción.

El objetivo es evitar que los usuarios sean inducidos a aceptar cargos o servicios no deseados por medio de mecanismos digitales opacos o confusos.

Hacia una regulación más transparente y participativa

La consulta pública representa una oportunidad para que el sector empresarial, asociaciones y consumidores participen en la definición de reglas que promuevan la transparencia y la equidad en el comercio digital.

Las medidas impulsadas por Indecopi buscan responder a los desafíos de un entorno en constante evolución, donde la protección del usuario se enfrenta a prácticas tecnológicas cada vez más sofisticadas.

El resultado del proceso normativo será clave para fortalecer la confianza de los consumidores y dotar al mercado de herramientas efectivas frente a las prácticas engañosas en el entorno digital peruano.

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