Feminicidio de Marializ Duende: buscan a taxista que habría cobrado S/300 para trasladar el cuerpo de la joven

La búsqueda de justicia para Marializ Duende Malafaya, joven de 19 años víctima de feminicidio en Lima, continúa tras la detención de su expareja Peter Carvajal, quien confesó que había acabado con la vida de su exenamorada.
Las autoridades ahora intentan localizar a un taxista que habría sido contratado para transportar el cuerpo de la joven hasta un contenedor de basura desde su departamento familiar. Los restos aún no son hallados tras la confesión.
Según la investigación policial, Carvajal habría pagado S/300 al conductor para realizar el traslado. El presunto cómplice habría participado en la operación posterior al asesinato, colaborando en el movimiento y disposición de los restos en el distrito de Surquillo. La policía ha intensificado los esfuerzos para identificar y ubicar al taxista, considerado pieza clave para esclarecer el caso y determinar el grado de participación de terceros.
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Además, las autoridades investigan si los familiares tienen relación con el crimen. Las cámaras de seguridad del distrito también ayudarán para la investigación.
Familiares piden justicia
La familia de Marializ Duende Malafaya exige que las autoridades actúen con firmeza para asegurar que todos los responsables reciban una sanción ejemplar. Sus allegados insisten en que el caso no quede impune y piden celeridad en las investigaciones para esclarecer cada detalle del crimen.
Los familiares han señalado que, durante los meses de búsqueda, no recibieron respuestas claras del entorno de Peter Carvajal Villacres y enfrentaron obstáculos en su intento por conocer la verdad. Reclaman que se investigue a fondo la posible complicidad de otras personas, como el taxista que habría colaborado en el traslado del cuerpo y cualquier otro individuo que haya participado en el ocultamiento de los hechos.
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Además, la familia solicita apoyo psicológico y acompañamiento institucional para sobrellevar el duelo y el proceso judicial. Como se recuerda, la hermana denunció el caso en enero y le pidió apoyo a Peter, pero este mostró su rechazo.
“Le pedí que me ayudara, le supliqué, te di un montón de días para ayudarme a buscar a mi hermana”, denunció la hermana. A pesar de ello, las autoridades no podían detenerlo hasta contar con una orden de captura, lo que le permitió escapar.
Canales de ayuda
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): Brinda orientación, asistencia legal y psicológica gratuita a personas afectadas por violencia familiar o de género. Cuenta con programas de protección y apoyo en todo el país.
- Centros de Emergencia Mujer (CEM): Son espacios especializados que ofrecen atención integral, asesoría legal, apoyo psicológico y acompañamiento social a víctimas de violencia. Funcionan en distintas regiones y algunos atienden las 24 horas.
- Línea 100: Servicio telefónico gratuito y confidencial de atención nacional, disponible las 24 horas. Proporciona información, orientación y soporte emocional, y puede activar rutas de protección ante situaciones de violencia. El número es 100.
- Policía Nacional del Perú (PNP): Recibe denuncias de violencia de género en todas las comisarías del país. La PNP está obligada a brindar protección inmediata y coordinar acciones con otras instituciones para salvaguardar la integridad de la víctima.
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