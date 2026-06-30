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¿Cuándo inician las vacaciones escolares por Fiestas Patrias?: estas son las fechas, según calendario de Minedu

El receso académico más esperado permitirá a escolares disfrutar de dos semanas libres, de acuerdo al calendario oficial publicado por el Ministerio de Educación

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Vacaciones escolares por Fiestas Patrias: ¿Desde y hasta cuándo son los días libres en julio, según Minedu?
Vacaciones escolares por Fiestas Patrias: ¿Desde y hasta cuándo son los días libres en julio, según Minedu? | Andina

El calendario escolar 2026 aprobado por el Ministerio de Educación (Minedu) define los periodos de clases y descansos para estudiantes de educación básica en el territorio nacional. Las vacaciones escolares de mitad de año, que coinciden con Fiestas Patrias, por lo que familias realizan planes para un fin de semana largo.

Esta programación busca garantizar la continuidad del aprendizaje y la adecuada gestión de las instituciones educativas durante el ciclo lectivo.

Escolares tendrán dos semanas de descanso en julio y agosto, según el Minedu
Escolares tendrán dos semanas de descanso en julio y agosto, según el Minedu | Andina

¿Cuándo serán las vacaciones de julio?

De acuerdo con la tabla oficial difundida por el Ministerio de Educación, el receso escolar de mitad de año, conocido como vacaciones por Fiestas Patrias, se extenderá durante dos semanas: del 27 de julio al 7 de agosto de 2026.

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Este periodo está diseñado para que los estudiantes tengan un descanso intermedio, mientras las escuelas utilizan ese tiempo para actividades internas de gestión y preparación para el segundo semestre.

La distribución responde a criterios pedagógicos y de salud, y forma parte integral de la política educativa nacional.

El documento del Minedu precisa que, al finalizar el bloque de semanas lectivas que culmina el 24 de julio, los alumnos tendrán este receso, tras el cual se reanudarán las clases a partir del 10 de agosto.

personas en feriados en Lima
Los feriados están en el ojo de la tormenta. Gremios de empresas ya se han pronunciado y buscan reducirlos, mientras el Ejecutivo busca consenso. - Crédito Andina

La normativa también señala que en las instituciones de Educación Básica Alternativa los periodos promocionales siguen un esquema diferente, pero el receso de mitad de año para el régimen regular se mantiene sin variaciones. Este diseño permite que directores, docentes y personal administrativo utilicen las semanas de gestión para coordinar acciones de planificación, seguimiento y evaluación, fortaleciendo la calidad educativa y la atención a los estudiantes.

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Calendario oficial, según Minedu

Primer bloque de semanas de gestión (2 al 13 de marzo): Estas dos semanas se destinan a la preparación institucional antes del inicio de clases. Los docentes y directivos planifican actividades, organizan el año escolar, reciben a los alumnos y ajustan temas administrativos, pero no hay clases regulares para los estudiantes.

Primer bloque de semanas lectivas (16 de marzo al 15 de mayo): Durante estas nueve semanas, los alumnos asisten a clases y desarrollan los contenidos del currículo nacional. Es el primer gran tramo de clases efectivas del año escolar.

Segundo bloque de semanas de gestión (18 al 22 de mayo): Esta semana se utiliza para labores internas: reuniones de profesores, evaluación de avances, planificación de actividades y ajustes pedagógicos. Los estudiantes no tienen clases habituales durante estos días.

Segundo bloque de semanas lectivas (25 de mayo al 24 de julio): Son nueve semanas continuas de clases, en las que se retoman y avanzan los contenidos programados. Aquí se consolidan aprendizajes previos y se preparan para la pausa de mitad de año.

Tercer bloque de semanas de gestión (Vacaciones de mitad de año) (27 de julio al 7 de agosto): Corresponde al receso de mitad de año para los estudiantes. Durante estas dos semanas no hay clases, coincidiendo con Fiestas Patrias. El personal educativo utiliza este tiempo para tareas institucionales y preparación del semestre siguiente.

Tercer bloque de semanas lectivas (10 de agosto al 9 de octubre): Tras las vacaciones, se inicia otro ciclo de nueve semanas de clases, donde los estudiantes regresan a las aulas y continúan con el desarrollo de los contenidos curriculares.

Cuarto bloque de semanas de gestión (12 al 16 de octubre): Se asigna una semana para reforzar la gestión escolar: reuniones internas, evaluación del avance anual y planificación final. No hay clases para los estudiantes durante este periodo.

Cuarto bloque de semanas lectivas (19 de octubre al 18 de diciembre): Este es el último bloque largo de clases, con nueve semanas donde se culminan los temas programados del año escolar y se aplican evaluaciones finales.

Quinto bloque de semanas de gestión (21 al 31 de diciembre): Las dos últimas semanas del año se enfocan en el cierre administrativo y pedagógico. Los equipos educativos preparan informes, organizan la documentación y dejan listo el colegio para el siguiente ciclo. No hay clases para los alumnos.

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