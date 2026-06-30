Estados Unidos cumple 250 años: ¿Cómo recibe el nuevo Gobierno de Perú la relación bilateral?

La inflación de Estados Unidos podría cerrar el año en 3,6% y afectar a Perú por su dependencia del combustible importado.

El aniversario número 250 de Estados Unidos encuentra al país como la economía más grande del mundo y en un momento de redefinición de su posicionamiento internacional.

Este hito coincide con el inicio de una nueva administración en Perú, encargada de gestionar el vínculo bilateral en un contexto de cambios geopolíticos y desafíos económicos compartidos.

Luciana Cáceda, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), sostiene para Infobae Perú que la relación comercial y política entre ambos países atraviesa una etapa decisiva en cuanto a oportunidades y riesgos.

Un escenario económico global en transformación

Estados Unidos ha sostenido un crecimiento económico de 2,1% en 2025, cifra que se mantiene en línea con la tendencia de la última década.

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El país enfrenta presiones inflacionarias internas, una deuda pública elevada y divisiones políticas, según detalla Cáceda.

El cierre del Estrecho de Ormuz impulsó el precio del petróleo y elevó los costos energéticos que presionan la inflación en Perú. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Factores externos, como el cierre del Estrecho de Ormuz, han impulsado los precios internacionales del petróleo, elevando los costos de combustibles y afectando la inflación global.

La Reserva Federal (Fed) proyecta que la inflación podría cerrar este año en 3,6%, según la economista del IPE, un nivel superior al promedio histórico reciente.

Estas tensiones influyen directamente sobre Perú, que importa la mayoría de su combustible desde Estados Unidos, lo que repercute en el índice de precios local.

Comercio bilateral: oportunidades y desafíos

El intercambio comercial entre Perú y Estados Unidos muestra fortalezas y vulnerabilidades. Uno de los principales productos de exportación peruano hacia el mercado estadounidense es el cobre refinado.

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Hasta ahora, este derivado no ha sido afectado por las medidas arancelarias que Estados Unidos ha aplicado a otros países, especialmente en el marco de su competencia con China.

La economía de Estados Unidos crecería 2,1% en 2025, pero enfrenta inflación, deuda pública y divisiones políticas.

De acuerdo con la economista, “es una buena noticia que el cobre refinado mantenga su acceso, aunque la mayor parte de las exportaciones de cobre de Perú se orientan a China”.

El sector agroexportador es otro pilar de la relación bilateral. El año pasado, Estados Unidos fue destino de 50% del volumen exportado de arándanos y de 35% de las uvas peruanas, además de otros productos como café, paltas y mangos.

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Para Cáceda, la diversificación de envíos no tradicionales ha permitido ampliar el impacto económico y social del comercio exterior.

Investigaciones e impactos regulatorios

Recientemente, la Oficina Comercial de Estados Unidos incluyó a Perú en una lista de países bajo investigación por presuntas importaciones de productos fabricados con trabajo forzoso. Además, se evalúan controles sobre la cadena de producción y medidas de bioseguridad.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha iniciado gestiones diplomáticas para abordar el tema y mantener la reputación de Perú como país exportador confiable, según destaca la economista en diálogo con Infobae Perú.

El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos sigue como una pieza central para sostener exportaciones y abrir mercados. REUTERS/Florence Lo

Cambios políticos en Perú y proyecciones bilaterales

Por otro lado, el cambio de administración en Perú se produce en una región donde varios países han optado por gobiernos de derecha, como Argentina y Chile.

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Se espera que este viraje facilite la consolidación de políticas de libre comercio y un alineamiento estratégico con Estados Unidos, sin dejar de lado el rol dominante de China como principal socio comercial peruano.

La estabilidad política y la capacidad de sostener el mandato completo son factores observados tanto por los socios internacionales como por los mercados.

La continuidad del Tratado de Libre Comercio (TLC), vigente hace más de quince años, aparece como un elemento clave para fortalecer las cadenas de exportación y explorar nuevas oportunidades en otros mercados.

Ilustración fotográfica con billetes de dólar. 24 marzo 2026. REUTERS/Dado Ruvic

Costos y riesgos para las exportaciones peruanas

El futuro inmediato de las exportaciones peruanas a Estados Unidos está condicionado por el aumento de los costos de insumos, en especial los fertilizantes, cuyo precio se ve influido por el valor internacional del gas y los combustibles.

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La evolución del fenómeno de El Niño en las costas peruanas puede incidir en el desempeño del sector agrícola y en la oferta exportable del país, según la portavoz del IPE.

El nuevo Gobierno de Perú enfrenta, así, el reto de afianzar la relación con Estados Unidos en un contexto de incertidumbre internacional, competencia estratégica y cambios en el escenario político regional.

Por ello, sostiene la experta, la gestión de los riesgos y la búsqueda de oportunidades “determinarán el rumbo de la cooperación bilateral en los próximos años”.